A határozat szerint a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.
Itt a friss határozat: felülvizsgálják a kamarai tagdíjakat, módosulnak a működési szabályok is
A kormány határozatban kötelezte az új agrárminisztert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választási szabályainak átalakítására és a tagdíjak felülvizsgálatára, hogy a korábban politikai elkötelezettséggel vádolt köztestület a jövőben független, tisztán szakmai érdekképviseletként működhessen - írja a HVG.
A Magyar Közlönyben péntek este közzétett határozat szerint az ágazati szereplők egységes képviseletének biztosításáért augusztus 31-ig kell kidolgozni a kamarai választások új rendszerét. A szervezet átalakítása már az új kormány megalakulása után közvetlenül napirendre került, amikor a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező tagság és tagdíj mellett működő kamara feladta a törvény által előírt függetlenségét, és nyílt politikai szerepvállalásával gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált.
Bóna Szabolcs új agrárminiszter már hetekkel ezelőtt hangsúlyozta, hogy a cél egy politikai befolyástól mentes, hiteles és a gazdálkodókat valóban képviselő szervezet létrehozása. A mostani kormányhatározat a működési szabályok módosításán túl anyagi kérdéseket is érint, így a tárcavezetőnek
július 15-ig kell kezdeményeznie a 2026-os kamarai tagdíjfizetési kötelezettségek felülvizsgálatát.
Ennek keretében külön meg kell vizsgálni a tagdíjcsökkentés lehetőségét azoknál a termelőknél, akiket 2025-ben és 2026-ban elemi kár vagy állatjárványügyi intézkedés sújtott - írja a lap.
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