Az Alaptörvény módosítása Sulyok Tamás és Polt Péter megbízatását is megszünteti, ha azt az államfő aláírja.
Nagyot változott a forint árfolyama, ezt mutatják az esti számok
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 355,43 forint és 358,58 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 387,07 forintról 385,60 forintra süllyedt, míg a dolláré 313,18 forintról 314,35 forintra erősödött.
Az euró jegyzése 1,1409 dollárról 1,1400 dollárra változott.
Nem teljesített jól a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények, csak egy papír tudott talpon maradni
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.
Új életet szánnak a legendás pécsi fürdő helyének: koncertkomplexum épülhet a Balokányban, a lakók tiltakoznak.
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Nem várt fordulat a hazai tőzsdén: megtorpant az OTP, de egy másik magyar slágerpapír nagyot ment a héten
A hetet végül kis csökkenéssel zárta a magyar részvényindex, vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt teljesen legálisan: az út bárki előtt nyitva áll, csak ennyit kell tenni hozzá
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Az ellátási láncok egyszerre két súlyos csapással szembesülnek.
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Tovább ömlenek az állami százmilliók a Dunai Vasműbe: szép kis örökség ez a kormánynak, a fenyegető környezetkárosodást itt is meg kell fékezni
A határozat szerint a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.
Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök
Donald Trump amerikai elnök második ciklusában egyre gyakrabban a tőzsde teljesítményével igazolja gazdaságpolitikájának sikerét.
Húsz éve nem történt ilyen Magyarországon: megdöbbentő hírek érkeztek a hazai üzemanyag-tartalékokról
A tavaszi történelmi mélypontot követően június végére 82 napra elegendő szintre emelkedtek Magyarország kőolaj- és kőolajtermék-tartalékai.
Nem várt fordulat az uniós pénzeknél: felfoghatatlan összeg kifizetését hagyták jóvá Magyarországnak
Az Ecofin pénteki ülésén jóváhagyta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét,
Az Európai Bizottság mai döntésével jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), miután az ország 2026 májusában kérelmezte a felvételét.
Az Európai Unió pénzügyminiszterei várhatóan ma hagyják jóvá a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, ami megnyithatja az utat a közel négy éve befagyasztott, tízmilliárd eurós uniós...
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az Integritás Hatóság minden jelzését megvizsgálta a GVH, többségük alapján eljárások indultak.
Hihetetlen számok érkeztek a magyar tőzsdéről: ez a két hazai óriásvállalat indított elképesztő ralit
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1771,1 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel, 142 613,39 ponton zárt csütörtökön.
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Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.