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Pénz: euró és forint bankjegyek
Gazdaság

Nagyot változott a forint árfolyama, ezt mutatják az esti számok

Pénzcentrum/MTI
2026. július 13. 19:13

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőn estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 355,43 forint és 358,58 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 387,07 forintról 385,60 forintra süllyedt, míg a dolláré 313,18 forintról 314,35 forintra erősödött.

Az euró jegyzése 1,1409 dollárról 1,1400 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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