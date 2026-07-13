Giga koncertarénát terveznek a legendás vidéki fürdő helyére: a helyiek petícióval tiltakoznak

9000 férőhelyes szabadtéri rendezvényhelyszín és kulturális komplexum kialakítását tervezi a pécsi Balokány-strand egykori területén a tulajdonos. A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő fürdő helyén megvalósuló fejlesztés azonban komoly vitát váltott ki: míg a beruházó szerint Pécsnek szüksége van egy új nagyrendezvény-helyszínre, a környéken élők a várható zaj- és környezetterhelés miatt tiltakoznak, és inkább a strand múltjának helyreállítását szeretnék.

Újabb fejezet kezdődött a pécsi Balokány-strand történetében. Az egykori fürdő területére a tulajdonos egy nagyszabású fejlesztést képzelt el: a tervek szerint egy többfunkciós szabadtéri rendezvényközpont jönne létre, amely koncerteknek, kulturális programoknak, gasztronómiai eseményeknek, klubesteknek és vállalati rendezvényeknek is helyet adna - írta az Átlátszó.

A beruházó elképzelése szerint a létesítmény mintegy 9000 fő befogadására lenne alkalmas, évente körülbelül 40 rendezvénnyel és 140–150 ezer látogatóval számolnak.

Több mint 170 éves múltra tekint vissza a fürdő

A Balokány-fürdő Pécs egyik legismertebb egykori közösségi helyszíne volt. A terület története az 1850-es évekre nyúlik vissza: a fürdőt 1853 körül hozták létre, majd az évtizedek során többször bővítették és alakították át. A hely sokáig a város egyik kedvelt pihenő- és találkozóhelyének számított, ám a fürdő a rendszerváltás utáni években fokozatosan elvesztette jelentőségét, és az 1990-es évek elején végleg bezárt.

A terület később önkormányzati tulajdonból magánkézbe került, jelenleg Udud Péter érdekeltségébe tartozó társaságok birtokolják. A tulajdonos korábban többféle fejlesztési elképzelést is felvetett a helyszínnel kapcsolatban, többek között wellnessközpont, szálloda és lakóingatlanok építését, ezek azonban nem valósultak meg.

A beruházó szerint szükség van új rendezvényhelyszínre

A mostani elképzelés egy modern kulturális és szórakoztató központ létrehozása. A fejlesztő szerint Pécsnek szüksége van egy olyan nagy befogadóképességű helyszínre, amely a város kulturális életét erősítheti. Az elképzelések szerint a komplexum a nagy koncertek mellett egyetemi rendezvényeknek, kisebb klubprogramoknak és céges eseményeknek is otthont adhatna. A beruházó arra is hivatkozott, hogy a pécsi Expo Center kiesésével a városban hiány alakult ki a nagyobb rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínekből.

Udud Péter egy helyi televíziónak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervezés során figyelembe veszik a műemlékvédelmi és fenntarthatósági szempontokat is.

A hatóságok szerint még nincs hivatalos engedélyezési folyamat

A fejlesztés körül azonban több kérdés is felmerült. Az Átlátszó beszámolója szerint a beruházó nyilatkozataival szemben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján jelenleg még nem indult hatósági eljárás, és nem érkezett be hozzájuk engedélykérelem, környezeti hatástanulmány vagy élővilág-vizsgálat sem.

A helyi lakók számára adott tájékoztatás szerint a város jegyzőjénél sincsenek még olyan hivatalos dokumentumok, amelyek alapján a beruházás részletei megítélhetők lennének. Ez azt jelenti, hogy a konkrét műszaki és környezetvédelmi paraméterek egyelőre nem ismertek, így például a zajterhelés, a közlekedési hatások vagy a környező élővilágra gyakorolt következmények sem.

A környéken élők petícióban tiltakoznak

A beruházás ellen több környékbeli lakó is tiltakozik. A helyiek szerint egy több ezer fő befogadására alkalmas koncerthelyszín jelentősen megváltoztatná a városrész mindennapjait. A tiltakozók elsősorban a várható zajhatások, a megnövekedő forgalom és a környezetterhelés miatt aggódnak. Többen azt szeretnék, ha a terület nem rendezvényközpontként, hanem inkább az egykori fürdőfunkcióhoz kapcsolódó módon újulna meg.

A pécsi önkormányzat közlése szerint nyitottak minden olyan fejlesztésre, amely bővíti a város kulturális kínálatát, ugyanakkor kiemelt szempontnak tartják, hogy egy beruházás ne veszélyeztesse aránytalanul a környéken élők nyugalmát és a város élhetőségét. A városvezetés szerint végleges álláspontot csak a teljes műszaki, környezetvédelmi és közlekedési dokumentáció megismerése után alakítanak ki. A kialakult helyzet miatt július közepére lakossági fórumot szerveznek, ahol a helyiek közvetlenül is kérdezhetnek a beruházótól és az önkormányzat képviselőitől.







