2026. július 11. szombat Nóra, Lili
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország 2 1 Belgium
BEL
 Vége
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Ma 23:00
Negyeddöntő
ARG
Argentína Svájc
SUI
 Vasárnap 03:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dunaujvaros, Hungary - 05 08 2020: Entrance of the Dunai Vasmu factory complex in Dunaujvaros, an important enterprise in the Hungarian steel industry. The mural is the work of the hungarian painter Endre Domanovszky.
Gazdaság

Tovább ömlenek az állami százmilliók a Dunai Vasműbe: szép kis örökség ez a kormánynak, a fenyegető környezetkárosodást itt is meg kell fékezni

Pénzcentrum/MTI
2026. július 11. 14:06

Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére - az erről szóló kormányhatározat pénteken jelent meg a Magyar Közlöny 2026. évi 88. számában. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miért áll fenn a környezetkárosodás esélye és miért avatkozik be az állam?

A Dunai Vasmű területén fennálló iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás hátterében elsősorban az áll, hogy a gyár üzemeltetéséért felelős társaságok felszámolás alá kerültek, és anyagilag képtelenek finanszírozni a szükséges biztonsági és kármentesítési intézkedéseket. A kormányzati megállapítások szerint a cégek fizetésképtelensége miatt az államnak kell átvállalnia ezeket a feladatokat a közérdek, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében. A iparbiztonsági veszély főbb összetevői a következők:

  • Súlyos történeti környezetszennyezés: Az évtizedek alatt felhalmozódott ipari hulladék és a kokszolóüzem tevékenysége miatt a talaj és a talajvíz rendkívüli mértékben szennyezett. A mérések szerint a benzol koncentrációja a határérték többszázszorosa, míg a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) jelenléte bizonyos helyeken a megengedett szint 13 100-szorosát is eléri.
  • Hatalmas környezeti terhek: A hatóságok az ISD Dunaferr telephelyein összesen bruttó 36,9 milliárd forintnyi környezeti terhet állapítottak meg. Ez magában foglalja a kokszolói kármentesítést (2,4 milliárd Ft), a salakhalna (salaklerakóhely) monitoringját (800 millió Ft), a levegővédelmi beruházásokat és a folyamatos hulladékszállítást is.
  • Veszélyes anyagok jelenléte: A Vasmű egységei (pl. ISD Power, Duna Furnace) felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek minősülnek. A területen jelentős mennyiségű, tűz- és robbanásveszélyes, illetve mérgező anyagot tárolnak vagy kezelnek, például kamragázt (77 tonna) és klórt.
  • Infrastrukturális kockázatok: A termelés leállása és a felszámolás miatt fennáll a veszélye, hogy az üzemi infrastruktúra állagmegóvása és karbantartása elmarad. Megfelelő felügyelet nélkül a technológiai rendszerekből vagy vezetékekből veszélyes anyagok juthatnak ki, ami tüzekhez, robbanásokhoz vagy mérgező felhők kialakulásához vezethet.

Mivel a gyár tevékenysége és infrastruktúrája szorosan összefügg a környező lakóterületekkel, a biztonsági intézkedések elmaradása közvetlenül veszélyeztetné Dunaújváros lakosságát és a Duna, mint érzékeny vízbázis épségét. Emiatt a kormány 2026-ban is kénytelen további forrásokat elkülöníteni a közvetlen veszély elhárítására.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gyár #felszámolás #gazdaság #állami támogatás #környezetvédelem #környezetszennyezés #magyar közlöny #kormányhatározat #dunaújváros #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:59
14:44
14:20
14:06
13:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 10. 16:35
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 10. 21:14
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture...
MEDIA1  |  2026. július 10. 19:21
Eldőlt, ki felel átmenetileg a közmédiában az M2, az M3, az M4, az M5 és a Duna tévécsatornákért
Szeleczky Ádám médiaszakember, műsorvezető és producer lett a Duna csatornaigazgatója. Emellett krea...
KonyhaKontrolling  |  2026. július 10. 07:45
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszer...
Bankmonitor  |  2026. július 10. 07:19
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkah...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 11.
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 11.
Itt az újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?
2026. július 10.
Bejelzett az uniós kiberbiztonsági-barométer: van okunk az aggodalomra, veszélyben vagyunk?
2026. július 10.
Fájó kettősség: ebben az északi metropoliszban a legboldogabbak az emberek, de még a kávé is aranyárban van
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 11. szombat
Nóra, Lili
28. hét
Július 11.
Népesedési világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kiszivárgott: luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot épít Donald Trump a magyar nagyvárosban
2
1 hete
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
3
1 hete
Egy pillanat alatt nullázódnak a magyarok bankszámlái: nem lehet mit tenni, vagyonok úsznak el
4
1 hete
Ikonikus építménytől búcsúzhatnak a Budapesten élők: döntöttek, lebontják a főváros látképének meghatározó elemét
5
6 napja
Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 11. 13:01
Itt az újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?
Pénzcentrum  |  2026. július 11. 10:05
Régi aratók filléres magyaros menüje: így készült a cséplőleves és nagymamám madárlátta foszlós buktája
Agrárszektor  |  2026. július 11. 14:04
Itt a CLAAS nagy dobása: meglepő csavarral turbózzák fel a gépeiket