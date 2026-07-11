Tovább ömlenek az állami százmilliók a Dunai Vasműbe: szép kis örökség ez a kormánynak, a fenyegető környezetkárosodást itt is meg kell fékezni

Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére - az erről szóló kormányhatározat pénteken jelent meg a Magyar Közlöny 2026. évi 88. számában. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.

Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról.

Miért áll fenn a környezetkárosodás esélye és miért avatkozik be az állam?

A Dunai Vasmű területén fennálló iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás hátterében elsősorban az áll, hogy a gyár üzemeltetéséért felelős társaságok felszámolás alá kerültek, és anyagilag képtelenek finanszírozni a szükséges biztonsági és kármentesítési intézkedéseket. A kormányzati megállapítások szerint a cégek fizetésképtelensége miatt az államnak kell átvállalnia ezeket a feladatokat a közérdek, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében. A iparbiztonsági veszély főbb összetevői a következők:

Súlyos történeti környezetszennyezés: Az évtizedek alatt felhalmozódott ipari hulladék és a kokszolóüzem tevékenysége miatt a talaj és a talajvíz rendkívüli mértékben szennyezett. A mérések szerint a benzol koncentrációja a határérték többszázszorosa, míg a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) jelenléte bizonyos helyeken a megengedett szint 13 100-szorosát is eléri.

Hatalmas környezeti terhek: A hatóságok az ISD Dunaferr telephelyein összesen bruttó 36,9 milliárd forintnyi környezeti terhet állapítottak meg. Ez magában foglalja a kokszolói kármentesítést (2,4 milliárd Ft), a salakhalna (salaklerakóhely) monitoringját (800 millió Ft), a levegővédelmi beruházásokat és a folyamatos hulladékszállítást is.

Veszélyes anyagok jelenléte: A Vasmű egységei (pl. ISD Power, Duna Furnace) felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek minősülnek. A területen jelentős mennyiségű, tűz- és robbanásveszélyes, illetve mérgező anyagot tárolnak vagy kezelnek, például kamragázt (77 tonna) és klórt.

Infrastrukturális kockázatok: A termelés leállása és a felszámolás miatt fennáll a veszélye, hogy az üzemi infrastruktúra állagmegóvása és karbantartása elmarad. Megfelelő felügyelet nélkül a technológiai rendszerekből vagy vezetékekből veszélyes anyagok juthatnak ki, ami tüzekhez, robbanásokhoz vagy mérgező felhők kialakulásához vezethet.

Mivel a gyár tevékenysége és infrastruktúrája szorosan összefügg a környező lakóterületekkel, a biztonsági intézkedések elmaradása közvetlenül veszélyeztetné Dunaújváros lakosságát és a Duna, mint érzékeny vízbázis épségét. Emiatt a kormány 2026-ban is kénytelen további forrásokat elkülöníteni a közvetlen veszély elhárítására.