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Tech

Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?

Nagy Béla Ádám
2026. június 16. 05:34

Az elmúlt hetekben ismét az NVIDIA került a befektetői világ figyelmének középpontjába. A mesterséges intelligencia piacának legnagyobb nyertese rekordbevételről számolt be, új termékeket mutatott be, részvénye pedig történelmi csúcsok közelében mozog. Eközben egyre több elemző teszi fel a kérdést: meddig tarthat még az AI-boom, és indokolt-e az NVIDIA rendkívüli értékeltsége?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vállalat május végén közzétett első negyedéves gyorsjelentése ismét felülmúlta a várakozásokat. Az NVIDIA 81,6 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 85 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, miközben a bevétel negyedéves összevetésben is 20 százalékkal nőtt. Az egy részvényre jutó eredmény 2,39 dollár volt, a bruttó árrés pedig elérte a 74,9 százalékot. A vállalat a jelenlegi negyedévre már 91 milliárd dolláros bevételt vár.

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A számok jól mutatják, hogy az NVIDIA egyre inkább AI-infrastruktúra vállalattá válik. A társaság már nem is közöl külön adatokat a játékosoknak szánt videokártyák értékesítéséről, üzleti jelentéseit elsősorban adatközponti és AI-piaci bontásban készíti el. A vállalat bevételeinek döntő része ma már az adatközponti üzletágból származik.

Az NVIDIA elmúlt egy évének teljesítménye a tőzsdén. Grafika: PénzcentrumAz NVIDIA elmúlt egy évének teljesítménye a tőzsdén. Grafika: Pénzcentrum

A gyorsjelentést követően a befektetők figyelme gyorsan a jövőre terelődött. Jensen Huang vezérigazgató a tajpeji Computex kiállításon több jelentős bejelentést tett. Az NVIDIA nemrégiben bemutatta az RTX Spark platformot, amely a mesterséges intelligencia képességeit közvetlenül a személyi számítógépekre hozná el. A vállalat célja, hogy az AI-PC-k piacán is meghatározó szereplővé váljon, miközben olyan riválisokkal kerül közvetlen versenybe, mint az Intel, az AMD vagy az Apple.

A Computex másik fontos üzenete az volt, hogy az NVIDIA szerint a mesterséges intelligencia fejlődése új szakaszba lépett. A hangsúly egyre inkább az úgynevezett agentikus AI-ra, a fizikai AI-ra, valamint a robotikai alkalmazásokra helyeződik át. Jensen Huang szerint a következő növekedési hullámot már nem pusztán a chatbotok, hanem az önálló döntéshozatalra képes rendszerek és az ipari automatizáció hajthatja.

A Pénzcentrum több hazai alapkezelőt és portfóliómenedzsert is megkeresett a témában. Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint a legutóbbi gyorsjelentés legfontosabb üzenete nem az volt, hogy az NVIDIA ismét erős számokat tett közzé, hanem az, hogy a vállalat már ekkora méret mellett is képes felülmúlni a piaci várakozásokat.

Önmagában nem az volt a meglepetés, hogy az NVIDIA ismét felülteljesítette a várakozásokat. Az elmúlt időszakban a piac már hozzászokott ahhoz, hogy a vállalat rendre erős számokat közöl. A valódi üzenet inkább az volt, hogy ekkora méret mellett is képes volt érdemi várakozásverést és a konszenzusnál erősebb előrejelzést hozni

– mondta a szakember.

Hozzátette, hogy a társaság első negyedéves 81,6 milliárd dolláros árbevétele és a következő negyedévre adott 91 milliárd dolláros előrejelzés egyaránt meghaladta a piaci várakozásokat. Szerinte ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a gyorsjelentés után a részvény nem reagált egyértelmű emelkedéssel. A szakértő szerint a gyorsjelentésből egyetlen tényezőt kiemelve egyértelműen a menedzsment előrejelzése volt a legfontosabb üzenet.

A 91 milliárd dolláros következő negyedéves árbevételi várakozás azt jelzi, hogy az NVIDIA menedzsmentje ekkora bázison is további gyors növekedéssel számol.

Rigó Gábor szerint a növekedés ráadásul nemcsak a bevételi adatokban jelenik meg, hanem a nyereségességben is. A Data Center üzletág árbevétele éves alapon 92 százalékkal nőtt, miközben a bruttó marzs 75 százalék körül alakult. Ez szerinte azt mutatja, hogy az AI-infrastruktúra iránti kereslet továbbra is rendkívül erős, és az NVIDIA ezt magas jövedelmezőség mellett tudja kiszolgálni.

Még nem látszik az AI-láz kifulladása

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám kapcsán a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere egyelőre nem látja a ciklus kifutásának egyértelmű jeleit. Hozzátette, hogy a jelenlegi adatok alapján még nem látszik egyértelmű kifutási szakasz. Az AI-infrastruktúra iránti beruházási igény továbbra is rendkívül magas, és a nagy felhőszolgáltatók beruházási tervei alapján a ciklus 2026-ban is erős maradhat.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a piac egyre inkább a megtérülésre koncentrál. Szerinte az első repedések már látszanak. A befektetők egyre inkább azt kérdezik, hogy az AI-bevételek és a produktivitási előnyök mikor és milyen megtérüléssel igazolják a jelenlegi beruházási szinteket. A szakember szerint ez nem az AI-ciklus végét jelenti, sokkal inkább azt, hogy a piac egyre szelektívebben kezeli az AI-hoz kapcsolódó befektetési történeteket.

Drága az NVIDIA?

Az NVIDIA részvénye az elmúlt egy évben jelentősen emelkedett, ami sok befektetőben felveti a kérdést, hogy mennyire indokolt a jelenlegi értékeltség. Rigó Gábor szerint a vállalatot nem lehet kizárólag hagyományos értékeltségi mutatók alapján megítélni.

A részvény prémiumát jelenleg az indokolja, hogy a vállalat egyszerre hoz rendkívüli bevételnövekedést, magas marzsokat és erős menedzsment-előrejelzést.

A portfóliómenedzser ugyanakkor nem nevezné olcsónak a papírt. Szerinte a jelenlegi értékeltség addig tartható fenn, amíg az AI-infrastruktúra iránti kereslet erős marad, az NVIDIA megőrzi technológiai előnyét, és a növekedés nem jár a profitabilitás romlásával. Ha viszont lassulnak a nagy technológiai vállalatok beruházásai, vagy a piac egyre erősebben kezdi számon kérni az AI-fejlesztések megtérülését, az értékeltségi kockázatok gyorsan előtérbe kerülhetnek.

Arra a kérdésre, hogy az AI-forradalom legnagyobb nyertese továbbra is az NVIDIA-e, Rigó Gábor egyértelmű választ adott.

Az NVIDIA továbbra is az AI-beruházási hullám egyik legfontosabb és legközvetlenebb tőzsdei nyertese.

A szakértő szerint a vállalat az AI-értéklánc azon pontján helyezkedik el, ahol jelenleg a legnagyobb a kereslet: az adatközponti számítási kapacitások, a gyorsítók és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra piacán. Úgy véli, a kérdés ma már nem az, hogy az NVIDIA nyertese-e a mesterséges intelligencia térnyerésének, hanem az, hogy meddig tartható fenn a mostani növekedési ütem. A következő időszakban várhatóan egyre nagyobb figyelem irányul majd arra, hogy a technológiai vállalatok rekordméretű AI-beruházásai milyen ütemben alakulnak át bevétellé, cash flow-vá és tényleges megtérüléssé.

Nincs meglepetés?

Nemesi Péter, az OTP Alapkezelő kvantitatív stratégiai elemzője szerint az NVIDIA legutóbbi gyorsjelentése önmagában már nem számított meglepetésnek a piac számára.

Az NVIDIA legutóbbi gyorsjelentése érdemben nem okozott meglepetést, mivel a társaság az elmúlt években következetesen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az elmúlt 20 negyedévből 19 alkalommal az egy részvényre jutó eredmény meghaladta a konszenzust, ezért a piac számára a pozitív meglepetés részben már beépült várakozássá vált

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– mondta a szakember.

Hozzátette, hogy a befektetői elvárások ma már rendkívül magasak, ezért egy újabb erős jelentés önmagában nem feltétlenül elegendő az árfolyam érdemi emelkedéséhez. Sokkal nagyobb kockázatot jelentene egy olyan negyedév, amelyben a vállalat nem tudná teljesíteni a várakozásokat. Véleménye szerint a gyorsjelentés legfontosabb eleme egyértelműen a menedzsment előrejelzése volt.

Az NVIDIA az aktuális negyedévben 81,6 milliárd dolláros árbevételt ért el, a következő negyedévre pedig már 91,6 milliárd dolláros bevételt vár. Ez több mint 12 százalékos negyedéves növekedést jelentene.

Ez különösen annak fényében erős jelzés, hogy az előrejelzés a kínai Data Center-bevételekkel érdemben nem számol.

A szakértő szerint legalább ennyire fontos a vállalat kiemelkedő profitabilitása is. Az NVIDIA korrigált bruttó marzsa továbbra is 75 százalék körül alakul, ami azt mutatja, hogy a vállalat jelentős árazási erővel rendelkezik.

Megjegyezte, hogy a piacon egyelőre nincs olyan széles körben elfogadott alternatíva, amely érdemben nyomást gyakorolna a marzsokra. Bár az Amazon, a Google és a Broadcom is fejleszt saját AI-chipmegoldásokat, ezek jelenleg még nem jelentenek teljes értékű helyettesítőt az NVIDIA ökoszisztémájával szemben.

Tovább nőnek az AI-beruházások, de lassulhat a tempó

A mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám kapcsán Nemesi Péter szerint rövid távon még mindig gyorsulás látható. Az Amazon, a Google, a Meta és a Microsoft AI-infrastruktúrára fordított beruházásai 2026-ra várhatóan közel háromszorosukra emelkednek a 2024-es szinthez képest. A jelenlegi várakozások szerint a négy technológiai óriás összesített AI-költése 2027-ben újabb történelmi csúcsot érhet el. A szakértő szerint ugyanakkor a piac már a növekedés lassulásának első jeleit figyeli.

A kifutás első jelei inkább a növekedési ütem lassulásában láthatók. Az előrejelzések alapján a beruházások abszolút értéke továbbra is rendkívül magas maradhat, ugyanakkor a bővülés üteme évről évre mérséklődhet.

Hozzátette, hogy 2028 körül már nem feltétlenül várható további gyorsulás, még akkor sem, ha a legnagyobb technológiai vállalatok AI-beruházásai összesen továbbra is mintegy 875 milliárd dollár körül alakulhatnak.

Drága vagy még mindig indokolt az NVIDIA értékeltsége?

Az NVIDIA részvénye történelmi csúcsok közelében mozog, de Nemesi Péter szerint a hagyományos értékeltségi mutatók alapján nem feltétlenül tekinthető extrém módon túlárazottnak. Az elemző szerint a vállalat eredményei az elmúlt időszakban gyorsabban növekedtek, mint maga az árfolyam.

A szakértő szerint a jelenlegi árfolyamot alapvetően indokolja a vállalat kiemelkedő növekedése és magas profitabilitása, ugyanakkor a legfontosabb kérdés az marad, hogy meddig tarthat az AI-infrastruktúra beruházási ciklusa.

Kiemelte, hogy az elemzői konszenzus alapján továbbra is látható felértékelődési potenciál a részvényben. A Bloomberg adatai szerint a részvényt követő 82 elemzőből 78 vételre ajánlja az NVIDIA papírjait. Az egyéves konszenzusos célár 301,72 dollár, ami a jelenlegi árszinthez képest további emelkedési lehetőséget sugall.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ilyen célárakat mindig óvatosan kell kezelni, hiszen azok jelentős részben a jelenlegi növekedési várakozások fennmaradására épülnek.

Már nem csak az NVIDIA a nagy nyertes

Az AI-forradalom kapcsán Nemesi Péter szerint ma már árnyaltabb a kép, mint egy-két évvel ezelőtt.

Az AI-boom elején mindenki az NVIDIA-ra figyelt, mert ők adták a számítási kapacitást, ami akkor a legnagyobb szűk keresztmetszet volt.

A szakember szerint azonban időközben a memória vált a mesterséges intelligencia fejlesztésének egyik legfontosabb korlátjává, ami új nyerteseket emelt a reflektorfénybe. A memóriagyártók, főleg az SK Hynix és a Micron kerültek kulcspozícióba, mert náluk volt az a komponens, amiből tartós hiány alakult ki.

Ennek következtében az AI-ökoszisztéma nyertesei köre is bővült. A memóriagyártók részvényei az elmúlt időszakban jóval nagyobb emelkedést mutattak, mint maga az NVIDIA vagy a félvezetőipari vállalatokat tömörítő SOX index. A szakértő szerint az NVIDIA továbbra is az AI-forradalom egyik legfontosabb nyertese, de már nem az egyetlen vállalat, amely jelentős profitot húzhat a mesterséges intelligencia térnyeréséből.
Címlapkép: Getty Images
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