Belső dokumentum szerint akár további 50 ezer állás is megszűnhet a Volkswagennél a költségcsökkentés miatt.
Erre kevesen számítottak a magyar benzinkutakon: újra jöhet a hatósági ár a döbbenetes drágulás miatt?
Alig néhány héttel a hatósági üzemanyagárak kivezetése után a kedvezőtlen piaci és geopolitikai folyamatok hatására ismét meredek drágulás kezdődött, ami újabb kormányzati beavatkozást vonhat maga után. Miután a gázolaj ára már átlépte a 600 forintos lélektani határt, hamarosan a benzin is követheti a trendet, egy drasztikus áremelkedés esetén pedig a szakminiszter rendeleti úton vezethet be újabb ársapkát - pedzegeti a Portfolio elemzése.
A hazai töltőállomásokon június 27-én tértek vissza a szabadpiaci viszonyok. A fenntarthatatlanná vált hatósági áras rendszer megszüntetését akkor kifejezetten kedvező gazdasági környezet támogatta, hiszen a forint erősödött, a nyersolaj ára pedig mérséklődött az iráni feszültség akkori enyhülésének köszönhetően. A piaci szereplők és a szakértők emiatt optimisták voltak, és reális esélyt láttak arra, hogy a benzin és a gázolaj ára is tartósan 600 forint alatt marad.
Ez a várakozás azonban rendkívül gyorsan szertefoszlott. A gázolaj literenkénti ára már átlépte a lélektani küszöböt, és jó eséllyel hamarosan a benzin is felzárkózik a drágulási hullámhoz. A kedvezőtlen fordulat hátterében egyszerre több tényező húzódik meg, mivel az orosz gázolajexport kiesése eleve szűkíti a kínálatot és magasan tartja a termékárakat, miközben az iráni konfliktus ismételt kiéleződése felveri a nyersolaj világpiaci árát, a fokozódó geopolitikai bizonytalanság pedig folyamatosan gyengíti a forintot.
Amennyiben ezek a folyamatok tartóssá válnak, és a fogyasztói árak tovább emelkednek, a kormány ismét beavatkozhat az üzemanyagpiac működésébe. A hatályos szabályozás ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy ha a piaci viszonyok a fogyasztók kárára aránytalanul megváltoznak, a kereskedelemért felelős miniszter rendeleti úton ismét meghatározhassa a benzin és a gázolaj hatósági árát.
Mi a teendő, ha eltűnik egy hozzátartozónk? Mikor merülhet fel az eltűntté vagy halottá nyilvánítás? Összeggyűjtöttük, amiket ezekről a nehéz kérdéswekről tudni kell.
Nem várt fordulat a hazai tőzsdén: megtorpant az OTP, de egy másik magyar slágerpapír nagyot ment a héten
A hetet végül kis csökkenéssel zárta a magyar részvényindex, vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt teljesen legálisan: az út bárki előtt nyitva áll, csak ennyit kell tenni hozzá
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 28. hetéből.
Kegyetlen élelmiszerdrágulást hozhat el a szuper El Niño: a hőség nem csak az embert viselte, évekbe telhet, mire kiheveri a föld
Az ellátási láncok egyszerre két súlyos csapással szembesülnek.
Az ágazati szereplők egységes képviseletének biztosításáért augusztus 31-ig kell kidolgozni a kamarai választások új rendszerét.
Tovább ömlenek az állami százmilliók a Dunai Vasműbe: szép kis örökség ez a kormánynak, a fenyegető környezetkárosodást itt is meg kell fékezni
A határozat szerint a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.
Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök
Donald Trump amerikai elnök második ciklusában egyre gyakrabban a tőzsde teljesítményével igazolja gazdaságpolitikájának sikerét.
Húsz éve nem történt ilyen Magyarországon: megdöbbentő hírek érkeztek a hazai üzemanyag-tartalékokról
A tavaszi történelmi mélypontot követően június végére 82 napra elegendő szintre emelkedtek Magyarország kőolaj- és kőolajtermék-tartalékai.
Nem várt fordulat az uniós pénzeknél: felfoghatatlan összeg kifizetését hagyták jóvá Magyarországnak
Az Ecofin pénteki ülésén jóváhagyta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét,
Az Európai Bizottság mai döntésével jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO), miután az ország 2026 májusában kérelmezte a felvételét.
Az Európai Unió pénzügyminiszterei várhatóan ma hagyják jóvá a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, ami megnyithatja az utat a közel négy éve befagyasztott, tízmilliárd eurós uniós...
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az Integritás Hatóság minden jelzését megvizsgálta a GVH, többségük alapján eljárások indultak.
Hihetetlen számok érkeztek a magyar tőzsdéről: ez a két hazai óriásvállalat indított elképesztő ralit
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1771,1 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel, 142 613,39 ponton zárt csütörtökön.
Az IKEA dolgozói hat százalékos alapbéremelést és jobb munkafeltételeket szeretnének.
A hatóságok szerint sok influenszer nem jelöli megfelelően a reklámokat és az MI-vel készült tartalmakat.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.