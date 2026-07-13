Erre kevesen számítottak a magyar benzinkutakon: újra jöhet a hatósági ár a döbbenetes drágulás miatt?

Alig néhány héttel a hatósági üzemanyagárak kivezetése után a kedvezőtlen piaci és geopolitikai folyamatok hatására ismét meredek drágulás kezdődött, ami újabb kormányzati beavatkozást vonhat maga után. Miután a gázolaj ára már átlépte a 600 forintos lélektani határt, hamarosan a benzin is követheti a trendet, egy drasztikus áremelkedés esetén pedig a szakminiszter rendeleti úton vezethet be újabb ársapkát - pedzegeti a Portfolio elemzése.

A hazai töltőállomásokon június 27-én tértek vissza a szabadpiaci viszonyok. A fenntarthatatlanná vált hatósági áras rendszer megszüntetését akkor kifejezetten kedvező gazdasági környezet támogatta, hiszen a forint erősödött, a nyersolaj ára pedig mérséklődött az iráni feszültség akkori enyhülésének köszönhetően. A piaci szereplők és a szakértők emiatt optimisták voltak, és reális esélyt láttak arra, hogy a benzin és a gázolaj ára is tartósan 600 forint alatt marad.

Ez a várakozás azonban rendkívül gyorsan szertefoszlott. A gázolaj literenkénti ára már átlépte a lélektani küszöböt, és jó eséllyel hamarosan a benzin is felzárkózik a drágulási hullámhoz. A kedvezőtlen fordulat hátterében egyszerre több tényező húzódik meg, mivel az orosz gázolajexport kiesése eleve szűkíti a kínálatot és magasan tartja a termékárakat, miközben az iráni konfliktus ismételt kiéleződése felveri a nyersolaj világpiaci árát, a fokozódó geopolitikai bizonytalanság pedig folyamatosan gyengíti a forintot.

Amennyiben ezek a folyamatok tartóssá válnak, és a fogyasztói árak tovább emelkednek, a kormány ismét beavatkozhat az üzemanyagpiac működésébe. A hatályos szabályozás ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy ha a piaci viszonyok a fogyasztók kárára aránytalanul megváltoznak, a kereskedelemért felelős miniszter rendeleti úton ismét meghatározhassa a benzin és a gázolaj hatósági árát.