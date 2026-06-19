Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt

A gyerekek nyári biztosítása különösen fontos kérdés a tanév végén: bár a társadalombiztosítás természetesen nyáron is megmarad, a balesetbiztosításoknál már jóval nagyobb lehet a bizonytalanság. Sok iskola vagy önkormányzat által a tanulókra kötött biztosítás csak korlátozott fedezetet nyújt a nyári időszakban, miközben a szünetben a gyerekek többet sportolnak, táboroznak, utaznak és több időt töltenek a szabadban. A Pénzcentrum hetente megjelenő tematikus körképe, a Hetifókusz ezúttal annak járt utána, milyen biztosításra lehet szükség a nyári hónapokban, mennyibe kerülnek ezek és hogy milyen káresetekkel fordulnak leggyakrabban a szülők a biztosítókhoz.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről.

Ezen a héten azzal foglalkozunk, hogyan érdemes felkészülni a nyári szünetre biztosítási szempontból, milyen védelemre lehet szükség egy táborban, sportolás közben vagy akár egy külföldi családi nyaralás során. A megkeresésünkre az Alfa Biztosító, az Allianz Hungária, a Generali Biztosító, NN Biztosító, és az UNIQA válaszolt.

Mit mondanak a biztosítók?

Alfa: a nyári táborok és a sportolás jelentik a legnagyobb kockázatot

Bár a nyári szünetben a gyerekek több időt töltenek táborokban, sportolással vagy a szabadban, az Alfa Biztosító tapasztalatai szerint a szülők többsége nem kifejezetten a nyári hónapokra keres biztosítási védelmet. Sokkal inkább jellemző, hogy a gyermek teljes fejlődési időszakára szeretnének folyamatos védelmet biztosítani.

A biztosító szerint egy gyermeket érintő baleset nemcsak egészségügyi, hanem komoly anyagi terhet is jelenthet a család számára. Kórházi kezelés vagy műtét esetén a szülőknek plusz utazási költségekkel kell számolniuk, gyakran kiesnek a munkából a gyermek ápolása miatt, és hosszabb lábadozás esetén akár magántanárra is szükség lehet az iskolai lemaradás pótlásához.

Az Alfa úgy látja, hogy a tanév során elsősorban az iskolába járás, a sportedzések és a versenyek jelentik a legnagyobb kockázatot, míg a nyári hónapokban a táborok, a szabadtéri programok és az aktívabb életmód miatt nőhet a balesetek esélye.

A társaság több kifejezetten gyermekek számára kialakított balesetbiztosítási csomagot kínál. Az Alfa Help Balesetbiztosítás már egyéves kortól megköthető, a Kid csomagok pedig különböző szolgáltatási szinteken érhetőek el. A Kid 2 csomag havi díja például egy gyermek esetén 1303 forint, két gyermek esetén 2202 forint. Az online is megköthető Gyerek Opti csomag havi díja egy gyermek esetén 1641 forint, két gyermek esetén pedig 2878 forint.

A biztosító szerint külön figyelmet érdemelnek a rendszeresen sportoló gyerekek. Számukra külön Kid Sport csomag érhető el, amely az edzéseken és sportversenyeken bekövetkező balesetekre is fedezetet nyújt. Ez azért lehet fontos, mert nem minden balesetbiztosítás térít automatikusan a szervezett sporttevékenységek során bekövetkező sérülésekre.

Érdekesség, hogy az Alfa külön konstrukciót kínál a Z generáció számára is. A társaság szerint ezek a fedezetek akár a nyári fesztiválszezonban vagy az aktív szabadidős programok során is hasznosak lehetnek.

A biztosító tapasztalatai szerint az 1990-es évek vége után születettek egyre aktívabb, felgyorsultabb életet élnek, ezért számukra olyan csomagot alakítottak ki, amely a hagyományos baleseti fedezeteken túl olyan szolgáltatásokat is tartalmazhat, mint a tanulmányok pótlásának támogatása, a szövődményes kullancscsípésből eredő térítés, az állatharapás vagy akár a személyi okmányok pótlásának költsége.

A biztosító szerint a legfontosabb, hogy a szülők ne csak az árat nézzék, hanem azt is, hogy a gyermek életmódjához milyen kockázatok kapcsolódnak. Egy sportoló vagy gyakran táborozó gyerek esetében ugyanis más fedezetek lehetnek fontosak, mint egy kevésbé aktív gyermeknél.

Allianz: tavaly is több ezer gyermekbaleset miatt érkezett kárbejelentés

Az Allianz Hungária tapasztalatai alapján a szülők jellemzően nem kizárólag a nyári szünet idejére kötnek biztosítást gyermekeik számára, ugyanakkor a táborok időszakában rendszeresen érkeznek megkeresések csoportos balesetbiztosításokra. A biztosító szerint a gyermekek esetében is érdemes egész éves védelemben gondolkodni, hiszen a balesetek nemcsak nyaralás vagy táborozás közben, hanem a mindennapok során is bekövetkezhetnek.

Molnárné Turi Orsolya, az Allianz Hungária szakértője szerint a gyermekek körében továbbra is a csonttörés számít a leggyakoribb baleseti eseménynek. A társaság tavaly nyáron több ezer, gyermekekhez köthető kárbejelentést regisztrált, a beérkezett esetek száma nagyságrendileg megegyezett az előző évek adataival.

A biztosító szerint a gyermekbalesetek többsége nem rendkívüli eset. Leggyakrabban játszótéri esések, közlekedési balesetek, valamint sportolás közben szerzett sérülések miatt érkeznek kárbejelentések. Előfordulnak olyan esetek is, amikor egy gyermeket autó sodor el, vagy testnevelésórán, illetve edzésen szenved komolyabb sérülést.

Az Allianznál nincs külön gyermekeknek kialakított egyéni biztosítási csomag, ugyanakkor már kétéves kor felett köthető biztosítás gyermekekre is. A biztosító szerint a konstrukciók teljes mértékben személyre szabhatók: a díj mértékét a választott fedezetek, a biztosítási összeg és az életkor határozza meg. Emiatt nincs egységes, minden gyermekre vonatkozó alapcsomag vagy minimáldíj.

A szakértő szerint biztosításkötéskor a legfontosabb kérdés, hogy milyen kockázatoknak lehet kitéve a gyermek. Más fedezetek lehetnek indokoltak egy rendszeresen sportoló, versenyző gyermek esetében, mint egy olyan fiatalnál, aki elsősorban hétköznapi szabadidős tevékenységeket végez. Éppen ezért a szülőknek érdemes alaposan áttanulmányozniuk a biztosítási feltételeket és a kizárásokat is.

A biztosító külön hangsúlyozta, hogy külföldi utazás esetén önmagában a balesetbiztosítás nem jelent elegendő védelmet. Ilyenkor mindenképpen érdemes külön utasbiztosítást kötni a gyermekre is, hiszen az fedezetet nyújthat a külföldi egészségügyi ellátásra, a poggyászkárokra és számos olyan helyzetre is, amelyre egy hagyományos balesetbiztosítás nem terjed ki.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyermekekre kötött balesetbiztosításoknál ugyanazok a kizárások érvényesek, mint a felnőtteknél. A biztosító például nem teljesít szolgáltatást olyan esetekben, amikor a sérülés sportverseny vagy egyes extrém sporttevékenységek közben következik be, amennyiben ezek a kizárások között szerepelnek. Ezért a szakértő szerint különösen fontos, hogy a szülők ne csak a biztosítás meglétét, hanem annak pontos tartalmát is ellenőrizzék még a nyári programok megkezdése előtt.

Generali: mozdonytető, rolleres baleset és amputáció is szerepel a rendkívüli esetek között

A Generali Biztosító tapasztalatai szerint a szülők körében nem figyelhető meg jelentős növekedés a kifejezetten nyári időszakra kötött gyermekbiztosítások iránt. A társaság szerint sokkal inkább az új tanév kezdete előtt élénkül meg az érdeklődés, amikor a tanulóbiztosítások is előtérbe kerülnek. Ettől függetlenül a nyári hónapokban jól láthatóan megszaporodnak a gyermekeket érintő balesetek.

A biztosító szerint ebben az időszakban a csonttörés számít a leggyakoribb biztosítási eseménynek. A nyári szünetben a gyerekek több időt töltenek a szabadban, gyakrabban kerékpároznak, rollereznek, sportolnak vagy vesznek részt táborokban, ami a sérülések számában is megmutatkozik.

A Generali több olyan rendkívüli esetet is felidézett, amelyek jól mutatják, mennyire váratlan helyzetekből alakulhat ki súlyos baleset. Előfordult például, hogy egy gyermek felmászott egy mozdony tetejére, ahol nagyfeszültségű áramütés érte.

A rolleres balesetek sem számítanak ritkaságnak a biztosító tapasztalatai szerint, volt olyan eset is, amikor nem a járművet vezető gyermek, hanem az utasként utazó sérült meg. Az egyik legsúlyosabb eset pedig egy kerti baleset volt: egy fűnyíró kistraktor olyan súlyosan sértette meg egy 7-8 éves gyermek sarkát, hogy a sarokcsont jelentős részét amputálni kellett.

A biztosító gyermekek számára kialakított balesetbiztosításai közül a legkedvezőbb árú a Mini csomag, amelynek éves díja 8789 forint. A konstrukció többek között csonttörésre, baleseti műtéti térítésre, baleseti kórházi napi térítésre, égési sérülésekre, maradandó egészségkárosodásra és baleseti halálra nyújt fedezetet.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Azok számára, akik szélesebb körű védelmet szeretnének, a Generali két magasabb szintű csomagot is kínál. Az Optimál csomag éves díja 16 509 forint, míg a Prémium csomagé 21 789 forint. Ezek már olyan kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, mint a baleseti költségtérítés, a lágyrészsérülések fedezete, a speciális műtétek térítése, a kullancscsípés okozta bénulás, a betegszállítás, a teledoktor-asszisztencia vagy a jogvédelmi szolgáltatás.

Felhívták a figyelmet, hogy aktív nyaralás vagy sporttábor esetén érdemes magasabb biztosítási összegeket választani, hiszen a súlyosabb sérülések költségei jelentősek lehetnek. Ugyanez igaz a külföldi utazásokra is: a társaság szerint a hagyományos balesetbiztosítás önmagában nem feltétlenül elegendő, ezért ilyen esetekben külön utasbiztosítás megkötését javasolják.

NN: a biztosító szerint a nyári védelem h

Az NN Biztosító szerint a szülőknek nem érdemes kizárólag a nyári szünetre koncentrálniuk, amikor gyermekük biztosításáról gondolkodnak. A társaság álláspontja szerint a balesetek nemcsak táborozás vagy nyaralás közben történhetnek, ezért hosszú távú, egész éves biztosítási védelemben érdemes gondolkodni.

A biztosító ennek megfelelően nem kifejezetten szezonális termékeket kínál, hanem olyan konstrukciókat, amelyek a gyermek jövőjének támogatását és a biztosítási védelmet egyszerre szolgálják. Ilyen például az Életkapu program, amelyben a szülők gyermekük számára takarékoskodhatnak, miközben különböző biztosítási fedezeteket is választhatnak mellé.

Az NN arra is felhívta a figyelmet, hogy a közeljövőben egészségbiztosítási terméküknél, az Egészség Útlevélnél is lehetővé szeretnék tenni, hogy a szülők gyermekeik számára is köthessenek külföldi gyógykezelésre szóló biztosítást. Emellett online köthető balesetbiztosítás bevezetését is tervezik, amely családi csomag esetén a gyermekekre is kiterjedő védelmet nyújthat.

A biztosító külön statisztikát nem vezet a nyári gyermekbalesetekről, tapasztalataik szerint azonban a leggyakoribb biztosítási esemény egyértelműen a csonttörés. Ez összhangban van a többi megkérdezett biztosító válaszaival is, amelyek szerint a nyári időszakban a szabadtéri aktivitások miatt jelentősen megnő az ilyen sérülések száma.

Az NN egyik legkedvezőbb árú, gyermekeknek szóló balesetbiztosítási fedezete a 119 Életkapuhoz kapcsolható B jelű gyermek balesetbiztosítási csomag. Ez havi ezer forint alatti díjért érhető el kiegészítő biztosításként. A csomag 10 ezer forintos térítést nyújt csonttörés esetén, 100 ezer forintot égési sérülésre, valamint 1 millió forintos fedezetet biztosít baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén.

A társaság hangsúlyozta, hogy ez önállóan nem köthető, kizárólag az Életkapu megtakarítási biztosítás mellé választható kiegészítőként. Az NN szerint ugyanakkor ez előnyt is jelenthet azoknak a családoknak, amelyek egyetlen szerződésben szeretnék ötvözni a gyermek jövőjére szóló megtakarítást és a biztosítási védelmet.

A magasabb szintű konstrukcióknál a gyermekek számára számos további fedezet is választható. A biztosító tájékoztatása szerint a leggyakrabban igényelt szolgáltatások közé tartoznak a kritikus betegségekre szóló fedezetek, a kórházi napi térítés, a műtéti térítés, valamint a különböző balesetbiztosítási elemek. Emellett olyan fedezetek is elérhetők, amelyek gyakori gyermekbetegségek esetén nyújthatnak anyagi segítséget.

A biztosító szerint a szerződéskötés egyik legfontosabb része a biztosítási feltételek alapos áttanulmányozása. Bár a balesetbiztosítások alapvetően széles körű védelmet nyújtanak, egyes fedezeteknél speciális kizárások is szerepelhetnek. Az NN példaként említette, hogy az égési sérülésekre vonatkozó fedezet nem térít a szolárium vagy a napégés okozta sérülésekre, míg a csonttörésre vonatkozó fedezet esetében a tejfog elvesztése nem minősül biztosítási eseménynek.

UNIQA: akár 10 millió forintos térítés is járhat súlyos maradandó egészségkárosodás esetén

Az UNIQA hangsúlyozta, hogy a társaságnál a gyermekek biztosítása nem önálló termékként érhető el, hanem a szülőkkel közösen, egy szerződés keretében köthető. Emiatt a biztosító nem rendelkezik külön, kizárólag gyermekekre vonatkozó statisztikákkal, ugyanakkor tapasztalataik alapján jól látszik, hogy a gyermekbalesetek leggyakoribb formája továbbra is a csonttörés.

A biztosító felhívta a figyelmet, hogy a gyermekek esetében jellemzően kevesebb olyan kizárási ok merül fel, mint a felnőtteknél.

Nem jelennek meg például az alkoholfogyasztáshoz vagy a gépjárművezetéshez kapcsolódó kockázatok, ugyanakkor bizonyos események náluk sem minősülnek biztosítási eseménynek: ilyen lehet például a napégés vagy a napszúrás.

Az UNIQA által bemutatott, gyermekekre is kiterjedő balesetbiztosítás egyik legnagyobb előnye a viszonylag magas szolgáltatási összeg. A konstrukcióban baleseti halál esetén 1 millió forintos térítés jár, míg balesetből eredő, 31 és 100 százalék közötti maradandó egészségkárosodás esetén akár 10 millió forintos szolgáltatás is elérhető.

Emellett a biztosítás 2 millió forintos fedezetet nyújt rehabilitációs szolgáltatásokra, amennyiben a maradandó egészségkárosodás mértéke eléri az 50 százalékot. Ugyancsak 2 millió forintos térítés kapcsolódik a kullancs okozta bénuláshoz és a sürgősségi szállítás-mentés költségeihez.

A gyermekeket érintő gyakoribb sérülések esetében is jelentős összegek érhetők el. Csonttörés vagy csontrepedés esetén 20 ezer forintos, súlyos csonttörés esetén pedig 40 ezer forintos térítés járhat. Égési sérülésekre 250 ezer forintos fedezet kapcsolódik, baleseti eredetű műtétek esetén pedig 100 ezer forintos szolgáltatás vehető igénybe.

A biztosítás a hosszabb kórházi kezelésekre is tartalmaz elemeket. Baleseti eredetű kórházi ellátás esetén napi 5000 forintos térítés jár, míg legalább 28 napos kórházi tartózkodás után 50 ezer forintos tanulási támogatást is fizet a biztosító. Ez utóbbi segítséget jelenthet azoknak a családoknak, ahol a gyermek hosszabb időre kiesik az iskolából, és szükségessé válik a felzárkózás támogatása.

Az UNIQA tájékoztatása szerint a konstrukció éves díja személyenként 8000 forint. Ez havi szinten kevesebb mint 700 forintos költséget jelent, ami a biztosító szerint elérhetővé teszi a szélesebb körű baleseti védelmet a családok számára is.

A társaság válasza alapján a szülőknek biztosításkötés előtt elsősorban azt érdemes átgondolniuk, milyen tevékenységeket végez a gyermek rendszeresen, illetve milyen szintű anyagi védelmet szeretnének biztosítani egy esetleges súlyosabb sérülés vagy hosszabb gyógyulási időszak esetére. Az UNIQA szerint a biztosítási feltételek és a kizárások alapos áttanulmányozása itt is elengedhetetlen, hogy egy váratlan baleset után ne érje kellemetlen meglepetés a családot.