Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség

Egyetlen kérdés, amely képes pillanatok alatt két, egymással szinte kibékíthetetlen táborra szakítani a magyar közvéleményt: kell-e Magyarországnak olimpia? A felvetés első hallásra egyszerre tűnik grandiózus álomnak és veszélyes pénzügyi kalandnak, amelyben a nemzeti büszkeség és az államcsőd rémképe egyszerre vetődik fel. Budapest neve időről időre felbukkan a lehetséges házigazdák között, a politikai és szakmai diskurzus pedig rendre kiújul a téma kapcsán – vagy éppen soha nem is zárult le igazán. De mi történne valójában, ha a világ legnagyobb sporteseménye egyszer tényleg ideérkezne? A témáról Szabados Gábor sportközgazdászt kérdeztük.

Cikksorozatunk, amely a „Mi lenne, ha?” alapkérdésből kiindulva jár körbe izgalmas, a társadalmat és a közbeszédet élénken foglalkoztató felvetéseket, a legkülönbözőbb témakörökkel foglalkozott a múltban. Írtunk például arról, milyen gazdasági hatással járna, ha betiltanák Magyarországon a dohányzást. De volt szó arról is, mit okozna, ha elfogynának a nem megújuló energiaforrások a Földön, ha bevezetnék itthon az alapjövedelmet, vagy épp, ha kilépnénk az Európai Unióból.

A cikksorozat ezúttal a magyar sportpolitika egyik nagy, örökzöld, témájához érkezett. Mi lenne, ha Magyarország otthont adna a világ legnagyobb sporteseményének, a nyári olimpiai játékoknak? Az elmúlt időszakban mind a szakmai, mind a politikai diskurzusban felbukkant a hazai rendezés lehetősége, amely, nem meglepő módon, tovább hergelte az ellenzők táborát.

A feltétel nélküli lelkesedés és az azonnali államcsődöt vizionáló félelem között azonban valahol ott húzódik a józan ész és a kőkemény gazdasági realitás. Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk arról, hogy miként is festene egy magyar olimpia, ha lefejtjük róla az érzelmi és politikai túlzásokat.

Jogos a nagy gazdasági riadalom?

Az olimpiarendezés kérdése Magyarországon régóta nem pusztán sportszakmai kérdés, sokkal inkább egy politikai és társadalmi hitvita. A felvetés szinte azonnal mozgósítja a támogatókat és az ellenzőket. Szabados Gábor rávilágított arra, hogy ez a megosztottság teljesen természetes, hiszen egy ekkora horderejű esemény mérlegre tételekor mindenki máshova helyezi a hangsúlyokat.

„Nyilván mindkét oldalon vannak elegen ahhoz, hogy ez a kérdés jogosan felvetődjön. Ami miatt ez a helyzet így áll, az nyilvánvaló: nagyon komoly gazdasági hasznai vannak egy olimpiának, ugyanakkor az is biztos, hogy nagyon sokba kerül. Nyilván egy ilyen projektnél van, aki inkább az előnyöket látja, van, aki inkább a hátrányokat, és azokból alakulnak ki a viták, hogy a mérlegelésnél ki hova teszi a nagyobb súlyt. Az ellenzők narratívájában az egyik leggyakrabban visszatérő érv a teljes gazdasági összeomlás, az államcsőd vizionálása. Rendszerint a 2004-es athéni olimpiát és az azt követő görög gazdasági válságot hozzák fel elrettentő példaként.” – fejtette ki Szabados Gábor az álláspontját a Pénzcentrum érdeklődésére. A szakértő szerint azonban ez az érvelés sántít, és az események ilyetén való összekapcsolása erős csúsztatás.

Egy államcsődöt egyáltalán nem tartanék valószínűnek ilyen esetben.

– jelentette ki határozottan, csillapítva az ehhez kapcsolódó félelmeket. Azt ugyanakkor elismerte: egészen nyilvánvaló, hogy a görög gazdaság sorsának volt köze az olimpia rendezéséhez. „Ám ez nem úgy nézett ki, hogy egyébként minden frankó volt Görögországban, és csak az olimpia miatt lettek problémái a görög államnak” – magyarázza a szakértő, aki egy rendkívül szemléletes hasonlattal élve tette egyértelművé a helyzetet:

Ez nagyjából olyan, mint amikor egy szakadék felé zuhanó autóba még két ember beül. Ugyan növeli a súlyt, és ezzel növeli azt a sebességet, amivel a szakadék felé megy az autó, de attól még nem miattuk alakult ki a probléma.

A sportközgazdász szerint olimpiát nagyon sokféleképpen lehet rendezni. Lehet okosan, költséghatékonyan, úgy, hogy a befektetett pénz később ténylegesen hasznosuljon - és lehet persze rettenetesen is, felesleges presztízsberuházásokra pazarolva a forrásokat. Szabados szerint

ha egy racionális, fegyelmezett költségvetés valósul meg a tervezésben és a kivitelezésben, az egészen biztosan nem okozhat végzetes problémákat a magyar gazdaságnak.

Ha viszont elszabadulnak a költségek és hiányzik a kontroll, az bajt hozhat – ám ez nemcsak az olimpiára, hanem az összes létező gigaprojektre igaz, amibe egy ország belevág.

Lehetőségek és a NOB paradigmaváltása

Gyakori kérdés, hogy Budapest és Magyarország egyáltalán alkalmas-e, és rendelkezik-e azokkal az adottságokkal, amelyek egy „okos” olimpia megrendezéséhez szükségesek. Szabados szerint a válasz határozott igen, de ehhez meg kell értenünk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szabályrendszere is drasztikusan átalakult az elmúlt években.

„Az adottságok egyértelműen lehetőséget adnak arra, hogy egy költséghatékony, jól átgondolt, okos olimpiát csináljunk, erre alkalmasnak tűnik Budapest és Magyarország mérete, valamint gazdasága is.” – szögezte le.

Azért hangsúlyozom, hogy Magyarország, mert ez gyakorlatilag egy teljes országot lefedő olimpia lenne, nem csak Budapestet érintené. De ehhez nagyon racionális és fegyelmezett tervezés és végrehajtás szükséges.

– magyarázta Szabados Gábor. Arra is felhívta a figyelmet továbbá, hogy ez az esély csak azért valós, mert a NOB komoly változtatásokat eszközölt az elmúlt időszakban, amelyek kifejezetten a kisebb országok és városok malmára hajtják a vizet.

Ma már nem elvárás, hogy mindent egyetlen szűk városmagban rendezzenek meg, és az sem, hogy minden sportágnak vadonatúj, állandó arénát építsenek. Több meglévő, illetve ideiglenes létesítményt lehet használni, valamint a központi várostól jóval távolabb eső helyszíneket is be lehet vonni.

Mint rámutatott, a téli és nyári olimpiákon is látszik ez a trendváltozás. A soron következő téli olimpiát már Milánó és Cortina közösen rendezi, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. A NOB tehát felismerte, hogy a gigantikus, pazarló események kora lejárt, és megnyitotta a kaput a racionálisabb pályázók előtt. Szabados hangsúlyozza: egyik oldalnak sem szabad végletekben gondolkodnia.

Az olimpia nem csodafegyver, ami minden problémát megold, de nem is garantált út az államcsődhöz.

A párizsi modell: építsünk a jövőnek, ne az olimpiának

Ha a fenntarthatóság és a racionalitás a cél, akkor a legutóbbi, párizsi olimpia kiváló esettanulmányként szolgál. Bár Los Angeles a következő házigazda, Szabados szerint ők speciális helyzetben vannak, hiszen bármikor a világtörténelemben meg tudtak volna rendezni egy olimpiát - ez alól a mostani sem kivétel - ha azt mondják nekik, hogy két hónap múlva kezdődik. Ezzel szemben Párizs tudatosan mutatta meg azt az utat, amelyen a jövő rendezőinek, így akár Budapestnek is haladnia érdemes.

A francia főváros rendkívül innovatívan használta a teret. Nemcsak a meglévő, ikonikus sportlétesítményeket (mint a Roland Garros vagy a Stade de France) hasznosították, hanem bátran kiléptek Párizs határain túlra is. Tahiti extrém példája mellett Szabados a lille-i labdarúgó-stadiont emeli ki, amelynek befedték a tetejét, és kosárlabda-, valamint kézilabda-mérkőzéseknek adott otthont.

Emellett a történelmi, nem sportcélú köztereket és épületeket is ideiglenes arénákká alakították. „Gondoljunk a Grand Palais-ra, a nagy palotára, ahol a vívás és a taekwondo volt. Egy alapvetően nem sporthelyszínt, de Párizsnak egy nagyon is ikonikus helyszínét használták erre, nem építettek emiatt külön stadiont” – magyarázza a sportközgazdász, utalva arra is, hogy a Concorde téren (a Tuileriák kertje előtt) kialakított ideiglenes lelátókon rendezték például a 3x3-as kosárlabdát is.

A legfontosabb tanulság azonban az olimpiai falu és az infrastruktúra fejlesztése. Párizs nem azt nézte, mire van szükség az olimpia alatt, hanem azt, mire lesz szükség utána.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az olimpiai falut szándékosan a legszegényebb, problémás külső régióba építették, azzal a kifejezett céllal, hogy a játékok végeztével szociális bérlakásokként funkcionáljanak.

Szabados Gábor kiemel egy nagyon fontos közlekedési fejlesztést is: az Orly repülőtérhez vezető metróvonal meghosszabbítását. Míg a Charles de Gaulle repülőtér korábban is jól be volt kötve a vérkeringésbe, a déli Orly megközelítése macerás, buszos utazást igényelt. Az olimpia katalizátorként szolgált arra, hogy a metróvonalat kivigyék a reptérig, ami azóta is a helyiek és a turisták kényelmét, a város fenntartható közlekedését szolgálja.

„Így kell alapvetően olimpiát rendezni. Nem azt nézni, hogy mire van szükség az olimpia alatt, hanem azt, hogy nekem, mint rendező országnak, rendező városnak mire van szükségem az olimpia után. Ehhez kell igazítani az összes tervezést, az összes fejlesztést úgy megvalósítani. Nem az olimpia miatt csinálom, az olimpiát csak felhasználom arra, hogy egy ilyen fejlesztés létrejöjjön” – foglalja össze az alapvető filozófiát a szakember. Persze hibák ott is voltak, gondoljunk csak a Szajna megtisztítására, ami hatalmas örökség lett volna, de a triatlon- és nyíltvízi úszóversenyek alatti botrányok megmutatták, hogy a probléma a vártnál sokkal nagyobbnak bizonyult – tette hozzá.

Lépésről lépésre

Magyarország esetében a legkorábbi céldátum jelenleg 2036 lehet. Ez bő egy évtized, ami rengeteg idő, és lehetőséget adna arra, hogy a szükséges fejlesztéseket (lakhatás, közlekedés) apró lépésekben, racionálisan hajtsuk végre. Az olimpia egyik legnagyobb rákfenéje ugyanis a rohamtempó.

„Szükség van fejlesztésekre, de ha ezeket rövid idő alatt, egyszerre kell megvalósítani, az drága lesz. Minél kevesebb idő áll rendelkezésre, minél több mindent akarunk adott idő alatt megvalósítani, annál többe kerül. Az idő és a pénz fordítottan arányos a beruházásoknál. Egyértelműen az lenne az ideális, hogy hosszú távra tervezünk, és úgy megyünk bele egy olimpiába, hogy már előre hajtunk végre fejlesztéseket. Ezzel az esélyeinket is növeljük a pályázatnál” – részletezi Szabados.

A probléma a hitelességgel van. Magyarország a 2024-es (később visszavont) pályázatában rengeteg fejlesztést ígért be, méghozzá azzal a felkiáltással, hogy ezek olimpia nélkül is meg fognak valósulni 2024-ig, így azok költségei nem az olimpiát terhelik. Szabados kíméletlenül szembesít a valósággal: ezekből a fejlesztésekből szinte semmi nem lett. Bár néhány sportlétesítmény, mint a kispesti Bozsik Aréna végül felépült (noha 2017-ben még egy kapavágás sem történt ott), a nagyszabású infrastrukturális beruházások elmaradtak.

„Nagyon komoly infrastrukturális fejlesztések voltak beígérve. Ilyen például a Liszt Ferenc repülőtér kötöttpályás összekötése a belvárossal. Hol vagyunk ettől? Vagy egy új híd építése a Dunán, az úgynevezett Galvani híd, ami Csepelen menne keresztül a Lágymányosi (Rákóczi) hídtól délre, és megoldaná azt, hogy a Rákóczi híd és az M0-s híd között lehessen közlekedni. Egy csomó ilyen dolog volt a pályázatban, aminek a közelébe se értünk. Ez nyilván a hitelességet rontja. Ha komolyan gondoljuk, hogy 2036-ban, 2040-ben vagy 2044-ben olimpiát rendezünk, akkor ne hagyjuk az összes fejlesztést arra az időszakra.” – figyelmeztetett a legfontosabb kihívásra.

A sportközgazdász szerint az olimpiai bizottság, – bármennyire is furcsa – komolyan figyelembe veszi, hogy mennyire hajlandó tenni egy város saját magáért, mennyire képes szociális és infrastrukturális fejlesztések véghezvitelére, akár az olimpiarendezéstől függetlenül. Amennyiben kevés hajlandóságot látnak, akkor sem adják oda a rendezési jogot, ha egyébként magának a rendezésnek a kritériumai adott esetben akár teljesülnének, vagy teljesülhetnének is.

A megtérülés

Persze a legkínzóbb kérdés mindig az: megéri-e? Lehet-e ebből valódi gazdasági haszna az országnak? Bár a válasz egyértelműen az, hogy igen, de a profitot teljesen másképp kell értelmezni, mint egy átlagos üzleti vállalkozásnál.

Ne úgy képzeljük el, hogy van egy Excel-táblánk, az egyik oldalon a kiadások, a másikon a bevételek, és a bevételek majd magasabb összeget adnak ki. Egy olimpia nem így működik, sőt, semmilyen sportesemény – kevés kivétellel – nem így működik, főleg nem akkor, ha infrastrukturális fejlesztésre van szükség

– magyarázta Szabados Gábor a kérdésünkre, példaként hozva fel a Budapesten megrendezett Bajnokok Ligája vagy Európa-liga eseményeket, amelyek a közvetlen bevételek-kiadások szintjén a szervező szövetség számára akár veszteségesek is lehetnek, a járulékos gazdasági haszon viszont hatalmas.

A szakember négy konkrét pillért határozott meg, amelyeken keresztül egy olimpia valóban „megtérülhet” az országnak:

Az infrastruktúra hasznosulása: a létrejött szociális lakások, a metróvonalak, az úthálózatok és hídfejlesztések Budapest és az ország gazdasági, társadalmi helyzetét javítják hosszú távon. Ez nem egy bankba befizethető készpénzbevétel, hanem konkrét életminőség-javulás. Az ideérkező turisták költése is számottevő. Bár önmagában nem fedezi a rendezés csillagászati költségeit, rendkívül erős gazdaságélénkítő injekciót jelent a hazai vállalkozásoknak. Az elképesztő országimázs-hatás: külföldön pozitív képet fest Magyarországról, belföldön pedig növeli a társadalmi kohéziót, a nemzeti büszkeséget és lelkesedést. Végül, de nem utolsósorban a munkahelyteremtést kell kiemelni. A beruházások, a fejlesztések és az esemény körüli szolgáltatóipar felpörgése tömegeknek ad munkát, ami ismételten a lakosság életszínvonalát emeli.

„Ezek inkább közvetett módon hasznosuló hatások. Ne úgy fogjuk fel, mint puszta bevételeket, hanem úgy, hogy azok az összegek, amelyeket az ország fejlesztésre és rendezésre elkölt, hosszú távon nagyon sok területen hasznosulnak. Amennyiben – és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni –, amennyiben ezt jól csináljuk.” – összegezte a rendezés gazdasági logikáját Szabados.

A nagy mítosz: valóban készen állnak a létesítményeink?

A közbeszédben, különösen az elmúlt évek gigantikus sportberuházásai után, elterjedt egy olyan nézet, miszerint Budapest gyakorlatilag már most is készen áll, a létesítmények felépültek, így szinte egy fillért sem kellene sportinfrastruktúrára költeni. Ezt a narratívát azonban kategórikusan cáfolni lehet.

„Nagyon sokszor elhangzott az elmúlt egy-két évben, hogy Budapesten a sportlétesítmények már mind megvannak, szinte hozzájuk sem kell nyúlni, kész vagyunk, ez egy »no-build games« lenne. De ez nem igaz” – mondta határozottan a sportközgazdász.

Rámutatott arra, hogy alapvető létesítmények hiányoznak a palettáról: nincs például megfelelő kerékpáros velodrom, és hiányzik egy olyan modern teniszközpont is, amely alkalmas lenne olimpiai versenyek lebonyolítására. Ennél is kijózanítóbb, amit a már meglévő, csúcsmodernnek hitt épületekről állít.

Amikről azt gondoljuk, hogy készen vannak, azok sincsenek. Az atlétikai stadionunk nem alkalmas olimpiarendezésre. Még a világbajnokság idején sem volt az, de azóta visszabontották, így jelenleg 15 ezer fő a befogadóképessége. Az olimpiára 50 ezer fős stadion kell, vagyis gyakorlatilag az egészet újra le kéne bontani és újraépíteni. A Duna Arénának ugyanez lenne a problémája az úszóversenyekkel. A következő úszó világbajnokságot nem is ott fogjuk emiatt rendezni, hanem egy ideiglenes helyszínen, az MVM Dome-ban. Ezt viszont egy olimpia alatt nyilván nem lehetne megtenni, mert akkor az MVM Dome-ra más események miatt lenne égető szükség.

Ráadásul az idő múlása is a költségeket növeli. Még ha sikerülne is elnyerni a 2036-os rendezés jogát, addig több mint tíz év telik el. A mai felgyorsult technológiai környezetben egy-egy stadion vagy aréna ezalatt az idő alatt komolyan elhasználódik, elavulttá válik, így mindenképpen súlyos milliárdokat kellene költeni a ráncfelvarrásukra, modernizálásukra.

Ennek ellenére egyértelműen kiderült: a magyar olimpia tehát sem nem az ördögtől való államcsőd-generátor, sem nem egy kulcsrakész, költségmentes tündérmese. Egy kőkemény, évtizedes, hihetetlen gazdasági fegyelmet és jövőbe mutató várostervezést igénylő feladat.

Hogy képesek lennénk-e rá? A lehetőség adott. Hogy képesek lennénk-e okosan csinálni? Nos, ez az a kérdés, amire ma még senki sem tudja a biztosan a választ.