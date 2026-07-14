Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Visszapattanhat a magyar tőzsde? Az elemzők szerint ez várható kedden
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 44 828 forintnál húzódik támasz, 46 279 forintnál ellenállás. A bankpapír ára hétfőn 700 forinttal, 1,53 százalékkal 45 100 forintra csökkent, forgalmuk 10,9 milliárd forintot tett ki.
A Richter ezúttal sem tudott kilépni a csökkenő trendjéből, majd a 12 040 forintos szint alatt zárt, így a következő támasz 11 855 forintnál látható. A gyógyszerrészvény árfolyama 190 forinttal, 1,57 százalékkal 11 900 forintra gyengült hétfőn, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
A Mol tovább tudott emelkedni, a 4100 forintos ellenállás felett zárt, amennyiben sikerül tartósan itt maradni, a következő akadály 4227 forintnál lehet, míg támasz 4025 forintnál húzódik. Az olajpapír 32 forinttal, 0,79 százalékkal 4108 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom árfolyamában változatlanul az 50 napos mozgóátlag jelent támaszt 2635 forintnál, míg a 30 napos mozgóátlag ellenállást 2692 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,38 százalékkal 2640 forintra esett, forgalma 877,2 millió forint volt.
Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés hivatalossá válását követően egy nagyjából féléves felkészülési időszak kezdődik.
2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Az Alaptörvény módosítása Sulyok Tamás és Polt Péter megbízatását is megszünteti, ha azt az államfő aláírja.
A főpolgármester évek óta hangsúlyozza, hogy a tűzijáték "elavult és rendkívül kártékony".
Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt
A tervekben családi élményzónák, kulturális rendezvények, valamint könnyű- és elektronikus zenei programok is helyet kaptak.
Erre kevesen számítottak a magyar benzinkutakon: újra jöhet a hatósági ár a döbbenetes drágulás miatt?
A hazai töltőállomásokon június 27-én tértek vissza a szabadpiaci viszonyok. A fenntarthatatlanná vált hatósági áras rendszer megszüntetését akkor kifejezetten kedvező gazdasági környezet támogatta.
Új életet szánnak a legendás pécsi fürdő helyének: koncertkomplexum épülhet a Balokányban, a lakók tiltakoznak.
Mi a teendő, ha eltűnik egy hozzátartozónk? Mikor merülhet fel az eltűntté vagy halottá nyilvánítás? Összeggyűjtöttük, amiket ezekről a nehéz kérdéswekről tudni kell.
Nem várt fordulat a hazai tőzsdén: megtorpant az OTP, de egy másik magyar slágerpapír nagyot ment a héten
A hetet végül kis csökkenéssel zárta a magyar részvényindex, vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt teljesen legálisan: az út bárki előtt nyitva áll, csak ennyit kell tenni hozzá
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 28. hetéből.
Kegyetlen élelmiszerdrágulást hozhat el a szuper El Niño: a hőség nem csak az embert viselte, évekbe telhet, mire kiheveri a föld
Az ellátási láncok egyszerre két súlyos csapással szembesülnek.
Az ágazati szereplők egységes képviseletének biztosításáért augusztus 31-ig kell kidolgozni a kamarai választások új rendszerét.
Tovább ömlenek az állami százmilliók a Dunai Vasműbe: szép kis örökség ez a kormánynak, a fenyegető környezetkárosodást itt is meg kell fékezni
A határozat szerint a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.
Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök
Donald Trump amerikai elnök második ciklusában egyre gyakrabban a tőzsde teljesítményével igazolja gazdaságpolitikájának sikerét.
Húsz éve nem történt ilyen Magyarországon: megdöbbentő hírek érkeztek a hazai üzemanyag-tartalékokról
A tavaszi történelmi mélypontot követően június végére 82 napra elegendő szintre emelkedtek Magyarország kőolaj- és kőolajtermék-tartalékai.
Nem várt fordulat az uniós pénzeknél: felfoghatatlan összeg kifizetését hagyták jóvá Magyarországnak
Az Ecofin pénteki ülésén jóváhagyta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét,
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.