Visszapattanhat a magyar tőzsde? Az elemzők szerint ez várható kedden

A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 44 828 forintnál húzódik támasz, 46 279 forintnál ellenállás. A bankpapír ára hétfőn 700 forinttal, 1,53 százalékkal 45 100 forintra csökkent, forgalmuk 10,9 milliárd forintot tett ki.

A Richter ezúttal sem tudott kilépni a csökkenő trendjéből, majd a 12 040 forintos szint alatt zárt, így a következő támasz 11 855 forintnál látható. A gyógyszerrészvény árfolyama 190 forinttal, 1,57 százalékkal 11 900 forintra gyengült hétfőn, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A Mol tovább tudott emelkedni, a 4100 forintos ellenállás felett zárt, amennyiben sikerül tartósan itt maradni, a következő akadály 4227 forintnál lehet, míg támasz 4025 forintnál húzódik. Az olajpapír 32 forinttal, 0,79 százalékkal 4108 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyamában változatlanul az 50 napos mozgóátlag jelent támaszt 2635 forintnál, míg a 30 napos mozgóátlag ellenállást 2692 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,38 százalékkal 2640 forintra esett, forgalma 877,2 millió forint volt.