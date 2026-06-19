Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?

Miután a "városi csok" megszűnt, nagyrészt maradt a falusi csok, a CSOK-hitel és csok+, a babaváró, illetve újabban az Otthon Start Program azoknak, akik letelepedést terveznek és ehhez támogatás vennének igénybe. Azonban még vidéken sem egyszerű olyan lakóhelyet találni, ami megfizethető, a bank is hitelezhetőnek találja, és megfelel az igényeknek. A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, hogy azok közül a települések közül, ahol elérhető a falusi csok, melyek voltak a legnépszerűbb helyek az elmúlt években, illetve hol a legnagyobb léptékű az elnéptelenedés.

A Pénzcentrum a friss lakossági számadatok alapján idén is megvizsgálta, mely falusi csokos települések voltak az elmúlt évek sztárjai, és hol tűnik megállíthatatlannak az elnéptelenedés a támogatás ellenére is. A korábbi évek elemzéseiből is az tűnt ki, hogy önmagában a falusi csok nem jelent biztosítékot, hogy megáll a népességcsökkenés a falvakban. Sok helyre úgy is sokan költöznek, hogy nem elérhető a falusi csok - ezek jellemzően az agglomeráció települései -, máshol pedig hiába olcsók az ingatlanok és lehet felvenni a támogatást, nem nagyon akar senki letelepedni. Aki számára addig ismeretlen helyen választana lakóhelyet vidéken, a toplistánkból megtudhatja, melyek a legfrekventáltabb települések ma, ahol még a falusi csok is igénybe vehető.

A legfrissebb lakossági statisztikák alapján Magyarország állandó lakossága 2026. január 1-jén 9 678 869 fő volt, 0,44 százalékkal kevesebb, mint 2025-ben, öt év alatt pedig 2,14 százalékkal csökkent. Általános tehát a lakosság csökkenése az országban. A fővárosban 1 607 076 fő, a városokban 5 037 730 fő, a falvakban 3 033 391 fő lakott (és 672 fő volt lakcím nélküliként regisztrálva). A lakosságcsökkenés mértéke 2025-ről 2026-ra Budapesten 0,57 százalék volt, és az állandó lakosok száma öt év alatt Budapesten 3,33%-kal csökkent. A megyeszékhelyeken összesen 1 millió 587 ezren éltek 2026. január 1-jén, 0,97 százalékkal kevesebben, mint 2025-ben. 2021 óta pedig 4,94 százalékkal csökkent az állandó lakosok száma.

Eközben a községekben és nagyközségekben 0,02 százalékos "növekedés" látható, ami lényegében stagnálást jelent. Az is kiderül az adatokból, hogy az állandó lakosok száma öt év alatt a községekben és nagyközségekben 2021 óta 0,44 százalékos emelkedés látszik. Ez alapján tehát a belső vándorlás nyertesei a falvak lehetnek, de a növekedés korántsem jellemző mindenhol az országban. Területileg negy különbségek lehetnek, de akár szomszédos falvak között is.

A friss falusi csok lista számos olyan települést tartalmaz, ahol az elmúlt egy, illetve 5 év során ugrásszerűen nőtt a lakosok száma, míg máshol megállíthatatlannak látszik az elnéptelenedés. Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk a települési adatokat, arra ki kell térni: a lakosságszám változása önmagában nem pusztán a beköltözőket és elköltözőket mutatja, hanem a születések és halálozások is befolyásolják az adatokat. Viszont a kiugró növekedések, csökkenések hátterében feltehetően a vándorlás is fontos tényező.

EZ IS ÉRDEKELHET Friss falusi csok település lista 2025-ben: itt vannak a feltételek, az igénylés menete és buktatói A falusi csok igénylés esetén többféle feltétel együttes teljesülése szükséges. A feltételek és összegek a gyerekszám függvényében változhatnak.

TOP50 legnépszerűbb falusi csokos település

Az országban 2807 község és nagyközség található, illetve akad 94 olyan város is, ahol az állandó lakosság nem éri el az 5000 főt. A falusi csok ugyanakkor 2631 településen érhető el, és ezek között akad 86 város is, míg országosan 236 községben és 26 nagyközségben pedig nem lehet igényelni a falusi csokot. Ezek jellemzően a fővárosi agglomerációban találhatók.

A legnagyobb mértékű (százalékos) növekedés értelemszerűen az apró- és törpefalvakban látszik, ahol akár 1-2 család beköltözése is meredek lakosságszám növekedést eredményez. Viszont a legkisebb községek esetében az, hogy letelepedik valaki azért is jelentősebb, mert általánosságban az apró falvak nem annyira vonzók a beköltözőknek, mint a nagyobb méretű községek, kisebb városok. Az ilyen helyeket folyamatosan fenyegeti az elöregedés és az elnéptelenedés. Így ha beköltözik 1-2 család, az már igenis nagy eredmény.

2026-ban egy év alatt Lendvadedes, Sénye, Hegyhátszentmárton, Iklanberény, Gyűrűs és Kozmadombja állandó lakossága emelkedett 10 százalékot meghaladó mértékben. Ötéves távlatban pedig Keresztéte, Baglad, Szijártóháza, Zsujta, Teresztenye és Kisvásárhely emelkedett ki, 40 százalékot meghaladó növekedéssel:

A listában kettő olyan település található, ahol a lakónépesség meghaladja a pár száz főt: Mezőörs és Nagyszentjános. Mezőörs esete azért is érdekes, mert nem az történt, hogy megrohanták a beköltözők: 2024-ben az egy év alatt végbement növekedést mutató lista első helyére került, tavaly az ötéves listában állt az élre, most pedig a hetedik helyen van. Ennek az a prózai oka, hogy kiigazításra került egy hiba a nyilvántartásban. 2022 őszén derült ki, hogy az 1989-ben elvileg Pérhez csatolt Mindszentpuszta területátcsatolása nem történt meg, így az önkormányzatoknak és a hivataloknak rendezniük kellett ezt a helyzetet. Így nemrég óta Mindszentpuszta ismét Mezőörshöz tartozik a nyilvántartások szerint is. Emiatt Pér lakossága 233 fővel csökkent 2023-ról 2024-re, Mezőörsé pedig 298 fővel növekedett. A kiugró növekedés tehát jórészt az átsorolás hatása lehet.

Megvizsgáltuk azt is, hol látszik nagyobb növekedés az 1000 főt meghaladő népességű településeken, hogy kiszűrjük a törpefalvakat. Ebben a mezőnyben Mezőörs és Nagyszentjános mellett kiemelkedik Zalacsány, Balatonakarattya, Erk és Őrhalom 10 százalékot meghaladó növekedése:

Nem mindenhol törte meg az átkot a csok

A falusi csok intézkedés pozitív hatása gyakran azért kérdőjeleződik meg, mert rengeteg településen látszólag semmilyen hatása nincs annak, hogy kedvező feltételekkel tudnak családok ingatlan vásárolni. Ugyanis azokon a helyeken, ahol nincs munkahely, infrastruktúra, bölcsőde-óvoda-iskola, háziorvos, posta - és még hosszan lehetne sorolni -, oda kis eséllyel fognak családok települni. A kisboltos támogatás, ATM-rendelet, és más vidékfejlesztő intézkedések sem tudták megállítani az elvándorlást egyes területekről.

Ezeken a listákon is az apró- és törpefalvak dominálnak, amelyekre a jelenlegi trendek alapján a teljes elnéptelenedés, kiürülés vár. Nyéstán például öt év alatt 56 főről 38-ra csökkent az állandó lakosok száma. Beregsurány állandó lakossága 2021-ben még meghaladta az 1000 főt, most 818 lakosa van a nyilvántartás szerint:

Mi változott a falusi csok kapcsán?

A falusi csok szabályai 2024-től változtak meg. Új lakóház vásárlása esetén 2025-ben is a korábban érvényes CSOK támogatási összegek járnak a listában szereplő településeken. Vagyis 1 gyermek esetén 600 ezer, 2 gyermek esetén 2,6 millió, és 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint. 2024-től azonban a támogatás kizárólag az új építésű egylakásos lakóépületekre jár, az új építésű többlakásos lakóépületekben lévő önálló lakások megvételéhez nem lesz felhasználható.

Használt lakás vásárlása esetén 2024-től a falusi CSOK összege, ha a vásárlással együtt együtt korszerűsítés és/vagy bővítés is történik 1 gyermek esetén 1 millió, 2 gyermek esetén 4 millió, és 3 vagy több gyermek esetén 15 millió forintra nőtt. Fontos, hogy a támogatásnak legfeljebb a fele fordítható vásárlásra.

A falusi csok igényelhető csak felújítás céljából is már meglévő - akár korábbi csokkal vásárolt - ingatlan esetén. Az összegek ez esetben is emelkedtek. 1 gyermek esetén 500 ezer, 2 gyermek esetén 2 millió, és 3 vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint igényelhető. Valamivel több pénz jár, ha bővítés vagy egyszerre korszerűsítés és bővítés történik. Bővítésnek minősül a lakóház lakószobával való növelése, tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés. Korábban nem lakószobaként funkcionáló szoba átalakítására azonban nem jár támogatás. Ilyen esetben 1 gyermek után 600 ezer, 2 gyermek után 2 millió, 3 vagy több után pedig 7,5 millió forint.

A falusi csokot meglévő és vállalt gyermekek után is igénybe lehet venni. Meglévő gyermeknek számít a 12 hetes magzat a 25 év alatti gyermekig. Előre vállalt gyermekek esetében a feleség életkora legfeljebb 40 év lehet. Gyermektelen fiatal házasok legfeljebb 3, egy gyermekkel rendelkezők maximum 2, kétgyermekesek legfeljebb 1 további gyermeket vállalhatnak. Egy gyermek vállalására 4 év, 2 vállalására 8 és három gyermek vállalására 10 év áll rendelkezésre. A falusi csok igénylésének részletes feltételeiről ebben a cikkben írtunk.

A preferált településeken a csok hitel is igényelhető.

A jelenlegi piaci lakáshitelkamatokhoz képest jóval kedvezőbb a legfeljebb 3%-os fix kamatozású csok hitel. Ezt a hitelt meglévő gyermekek, de legalább 2 gyermek esetén lehet igényelni. Új lakás vásárlása esetén az összeg 2 gyermek esetében 10 millió, 3 vagy több gyermek esetében pedig 15 millió forint. Ha használt lakást vásárolunk és egyidejűleg korszerűsítünk, és/vagy bővítünk, a maximális összeg 2 gyermek esetében 5 millió, 3 vagy több gyermek esetében 7,5 millió forint.

Nem szabad megfeledkezni a Családi Otthonteremtési Kedvezmény legújabb eleméről sem, a CSOK Pluszról. A csok+ legfeljebb 3%-os fix kamatozású lakáscélra felvehető jelzáloghitel, futamideje 10-25 év lehet. Különböző lakáscélokra 2,5-50 millió forint igényelhető. A csok+ hitelt házaspárok igényelhetik, ahol a nő igényléskor nem töltötte még be a 41. életévét. (Kivétel: 2025. december végéig akkor is megkaphatja a házaspár a kedvező kamatozású lakáshitelt, ha a nő idősebb, viszont már 12 hete várandósnak kell lennie.) A hitel igényléséhez legalább egy gyermeket kell vállalnia a családnak. A CSOK Plusz részleteiről itt írtunk bővebben.

A CSOK-hitel és a CSOK Plusz együtt nem vehető igénybe.

Fontos lehet még, hogy a csokkal vásárolt ingatlan illetékmentes, és a falusi csok esetében idén is megmaradt az áfa-visszatérítés lehetősége. Új házak vásárlásához kapcsolódó 5%-os áfa és 5 millió forint erejéig az építkezésekhez kapcsolódó 27%-os áfa továbbra is visszaigényelhető maradt, a lakásokra vonatkozó korábbi 150 négyzetméteres korlátot 2024-től eltörölték, csak a családi házakra vonatkozó 300 négyzetméteres felső határ maradt meg. A falusi csok 2631 településen érhető el. A teljes listát innen lehet letölteni.