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Nagy dobásra készül Tihany ikonikus strandja: komoly fejlesztésekkel várják a nyaralókat

HelloVidék
2026. július 14. 08:15

Új szolgáltatásokkal, kedvezőbb belépési rendszerrel és több ütemben megvalósuló fejlesztésekkel készül a tihanyi Hajóállomási Strand. Az új üzemeltetők célja, hogy a Balaton egyik legkedveltebb fürdőhelyéből még családbarátabb és modernebb strandot alakítsanak ki.

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Jelentős fejlesztések előtt áll a tihanyi Hajóállomási Strand. Az idén új üzemeltetőkhöz került fürdőhelyen már most több újdonsággal várják a vendégeket, a következő években pedig a strand teljes megújítását is tervezik.  A Tihanyi Visszhang cikke szerint Szabó Bence és Papp Ákos májusban állapodott meg a tihanyi önkormányzattal a strand üzemeltetéséről. A vállalkozók nem ismeretlenek a balatoni strandfejlesztések világában: a balatonvilágosi strandot is ők újították fel, és évek óta működtetik. Az új üzemeltetők célja, hogy egy gondozott, családbarát és aktív kikapcsolódást kínáló strandot hozzanak létre, ahol a sportolási lehetőségek és a pihenés egyaránt fontos szerepet kapnak.

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Ennek jegyében már idén több újdonság is megjelent a strandon. A látogatók használhatják az új vízi ugrálóvárat és a parti vizes focipályát, emellett bérelhetővé vált egy négyszemélyes elektromos kishajó is, amelyet külön hajóvezetői engedély nélkül is ki lehet próbálni. A korábban is népszerű szolgáltatások – például a SUP- és vízibicikli-kölcsönzés – továbbra is elérhetők, a röplabdapálya és a pingpongasztalok használata pedig ingyenes.

Kényelmesebb lett a strandolás

Újdonság az is, hogy a napijegyekkel már nemcsak egyszer lehet belépni: a vendégek ugyanazon a napon többször is elhagyhatják, majd újra felkereshetik a strandot. Ez nagyobb szabadságot ad azoknak, akik napközben Tihany más látnivalóit is szeretnék felkeresni.

A strand biztonságáról vízimentők gondoskodnak, a kényelmet pedig bérelhető napágyak, napernyők, valamint a helyszínen működő vendéglátóhelyek biztosítják.

Helyieknek ingyenes a belépés

A Hajóállomási Strand minden nap 9 és 20 óra között tart nyitva. A felnőtt napijegy ára 1700 forint, a diák- és nyugdíjas belépő 1400 forint, míg a 12 év alatti gyermekek 1100 forintért strandolhatnak. Családi jegy is váltható 5500 forintért.

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A tihanyi lakosok lakcímkártya felmutatásával továbbra is díjmentesen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait.

A teljes strand is megújulhat

A fejlesztések nem állnak meg az idei szezonban. A tervek szerint jövőre megújulnak a térkövezett felületek és felújítják a női mosdót, hosszabb távon pedig a strand teljes korszerűsítését szeretnék megvalósítani.

A beruházás jól illeszkedik a Balatonnál tapasztalható fejlesztési hullámba: az elmúlt években számos település újította meg strandjait, hogy korszerűbb szolgáltatásokkal és családbarát környezettel várja a nyaralókat.
Címlapkép: Getty Images
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