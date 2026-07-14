Kezd magához térni a magyar ipar? Biztató számok érkeztek: valami tényleg átfordulhatott

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Gazdaság

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Pénzcentrum
2026. július 14. 08:30

2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2025 májusában. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal nagyobb volt a 2026. áprilisinál.

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2026. májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az ipari export volumene 1,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 31%-át képviselő járműgyártás kivitele 2,3, a 19%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 44%-kal nőtt - áll a KSH friss közleményében.

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Az ipar belföldi értékesítése 6,9, a feldolgozóiparé 5,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése stagnált, a csekély súlyú bányászaté 47%-kal bővült, ugyanakkor az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 9,6%-kal visszaesett.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás volumene 0,7%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 12,3%-kal bővült, míg a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 9,0%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 15%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 43%-kal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 132%-kal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 19,5%-kal visszaesett.

A 8,6%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 5,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 0,4, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 8,7%-kal csökkent.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 4,5%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások nőttek, míg a hazaiak csökkentek. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,8%-kal elmaradt az előző év májusától.

Hét alágazatban csökkent még a termelés, 4,2 és 18,7% közötti mértékben, a legkevésbé a dohánytermék gyártásában, a leginkább a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban. A többi három alágazatban 0,4 és 15,4% között bővült a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4,9%-kal csökkent, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1,3%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához mérten.

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Idén először mért a KSH visszaesést a feldolgozóipari termelés 4,9%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártásában: a kibocsátás 11,0%-kal csökkent májusban 2025 azonos hónapjához viszonyítva. A szakágazatok többségében visszaesést regisztráltunk. Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 33%-kal a feldolgozóipari termelés 3,8%-át kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 22%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb, 25%-os visszaesést Pest régióban regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 13,6%-kal bővült 2025 májusához mérten. Az új belföldi rendelések 1,6, az új exportrendelések 15,8%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány május végén 41%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2026. január–májusban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 0,7%-kal nőtt. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 1,9%-kal emelkedett, a 35%-ot képviselő hazai értékesítésé 3,7%-kal csökkent.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 28%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 1,4%-kal emelkedett. A többiben 1,3 és 26% közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.
Címlapkép: Getty Images
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