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Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki ×
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Autó

Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki

Pénzcentrum
2026. június 17. 20:08

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagok hatósági árának kivezetését, mivel a piaci árak már a rögzített szint alá csökkentek. A jövedéki adó mérséklése ugyanakkor továbbra is érvényben marad - közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán.

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A kormányfő Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a héten az üzemanyagok ára a töltőállomásokon előreláthatóan 10–15 forinttal a rögzített szint alá esik. Emiatt a kabinet úgy határozott, hogy az Országgyűléshez fordul a vonatkozó jogszabályok módosítása és az árrögzítés megszüntetése érdekében.

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A lépéssel párhuzamosan a Tisza-kormány fenntartja a csökkentett jövedéki adót, és a MOL is megtartja a mérsékelt árrést.

Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hatósági ár rendszere havonta mintegy 50 milliárd forintos terhet rótt az adófizetőkre.

A miniszterelnök egyúttal a Fidesz korábbi kampányüzeneteire is reagált, felvetve a kérdést, hogy hol van az az ezerforintos benzinár, amellyel a párt vezetői és propagandistái a választások előtt riogatták a lakosságot.
Címlapkép: Getty Images
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