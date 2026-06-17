A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 170,56 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 138 901,29 ponton zárt szerdán.
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagok hatósági árának kivezetését, mivel a piaci árak már a rögzített szint alá csökkentek. A jövedéki adó mérséklése ugyanakkor továbbra is érvényben marad - közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán.
A kormányfő Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a héten az üzemanyagok ára a töltőállomásokon előreláthatóan 10–15 forinttal a rögzített szint alá esik. Emiatt a kabinet úgy határozott, hogy az Országgyűléshez fordul a vonatkozó jogszabályok módosítása és az árrögzítés megszüntetése érdekében.
A lépéssel párhuzamosan a Tisza-kormány fenntartja a csökkentett jövedéki adót, és a MOL is megtartja a mérsékelt árrést.
Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hatósági ár rendszere havonta mintegy 50 milliárd forintos terhet rótt az adófizetőkre.
A miniszterelnök egyúttal a Fidesz korábbi kampányüzeneteire is reagált, felvetve a kérdést, hogy hol van az az ezerforintos benzinár, amellyel a párt vezetői és propagandistái a választások előtt riogatták a lakosságot.
A kormányfő bejelentése szerint a forint brutális erősödése és a nemzetközi piacon a kőolaj árának csökkenése is megengedi, hogy a védett ár alá menjen a...
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