A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele.
Tényleg reális cél 2030-ra a magyar euró? Kiderült az igazság a Tisza Párt legnagyobb ígéretéről
A Tisza Párt kormányra kerülésével újra reális célkitűzéssé vált az euró magyarországi bevezetése. Az új vezetés ezt legkésőbb 2030-ra ígéri. Bár a politikai akarat és a társadalmi támogatottság jelenleg megvan, a sikeres csatlakozáshoz elengedhetetlen a szigorú maastrichti konvergenciakritériumok teljesítése. Különösen az infláció és a költségvetési hiány tartós leszorítása jelent majd komoly kihívást. A szakértők szerint az átállás ideális gazdasági körülmények között is öt-hét évet vesz igénybe - írta a Telex.
Az előző kormányzat és a korábbi jegybankvezetés ragaszkodott a forinthoz, így az elmúlt tizenhat évben fokozatosan lekerült a napirendről a közös valuta kérdése. Ezzel szemben a Tisza Párt gazdasági racionalitásként tekint az euróövezethez való csatlakozásra.
Kármán András, a párt pénzügyekért felelős szakpolitikusa szerint a volatilis hazai devizával szemben az euró stabilitást és tervezhetőséget hoz a vállalatoknak és a lakosságnak egyaránt. A pontos csatlakozási céldátumot csak az ország pénzügyi helyzetének teljes felmérése és a szakmai egyeztetések után határozzák meg. A tervek szerint 2030-ra, de kedvező esetben akár korábban is megteremthetők a bevezetés feltételei. Magyar Péter egy nemzetközi sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a lépés nemzeti érdek. Kiemelte azt is, hogy a megvalósítás érdekében az új kormány békés együttműködésre törekszik a Magyar Nemzeti Bankkal.
A piac már el is kezdte beárazni a lehetséges váltást. Zsiday Viktor közgazdász szerint a forint közelmúltbeli erősödése mögött az a befektetői várakozás áll, hogy Magyarország belátható időn belül belép az euróövezetbe. A szakember úgy véli, hogy az elmúlt évek folyamatos forintleértékelődése után a lakosság is egyre kevésbé bízik a hazai fizetőeszközben. Ennek köszönhetően az euró támogatottsága kiemelkedően magas. Zsiday szerint a belépési feltételek nem teljesíthetetlenek. Ha elkerüljük a súlyosabb makrogazdasági sokkokat, például egy elhúzódó olajválságot, a csatlakozás megvalósítható. Hasonlóan látja a helyzetet a Bloomberg is. Elemzésük szerint Magyarország kis nyitott gazdaságként új lendületre szorul, így nem engedheti meg magának, hogy kimaradjon a mélyebb integrációból.
A sikeres csatlakozáshoz az országnak maradéktalanul teljesítenie kell a maastrichti konvergenciakritériumokat, ami szigorú gazdaságpolitikai fegyelmet követel. Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír Zrt. makrogazdasági elemzője szerint jelenleg az infláció terén állunk a legközelebb az elvárásokhoz. Ugyanakkor a geopolitikai feszültségek és az energiaárak esetleges tartós emelkedése továbbra is komoly kockázatot jelent.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Sokkal nehezebb feladat vár az új kormányra a költségvetés konszolidációja terén. Az előző vezetés magas, öt százalék körüli deficitet hagyott hátra, amelyet az euró bevezetéséhez a GDP-arányos három százalék alá kell szorítani. Mivel a gazdasági növekedés az elmúlt évek stagnálása után továbbra is alacsony, a bevételi oldalon szűkös a fiskális mozgástér. A hiánycél elérését így elsősorban az állami kiadások racionalizálásával és az államadósság finanszírozási költségeinek csökkentésével lehet biztosítani. Pozitív jel, hogy a választások után az állampapírpiaci hozamok már csökkenésnek indultak. Ha a piac elhiszi a csatlakozási szándék komolyságát, ez a hozamcsökkenési folyamat tartós maradhat.
A makrogazdasági stabilitáshoz elengedhetetlen a fiskális és a monetáris politika szoros összehangolása. Ha a költségvetési hiány és az infláció csökken, az magával hozza a kamatkörnyezet mérséklődését és a devizaárfolyam stabilizálódását is. Ez alapfeltétele az euró előszobáját jelentő ERM-II árfolyamrendszerbe való belépésnek. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett: az euró bevezetése nem pusztán egy önmagáért való cél, hanem egy egészséges, jól működő gazdaságpolitika eredménye. Ha a magyar gazdaság megfelelő felkészültség nélkül csatlakozna, az önálló kamat- és árfolyampolitika elvesztése több kárt okozna, mint hasznot. Az ötéves időtáv reális lehet, de csak abban az esetben, ha a belső gazdaságpolitika következetes marad, és a külső környezet sem lehetetleníti el a felzárkózást.
Teljesen esélytelen úgy keresni itthon, mint nyugaton: hiába szakadnak meg az emberek a melóban - ez a csapda tartja mélyen a fizetéseket
Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.
Döbbenet, mennyi eljárás zajlik Magyarország ellen: súlyos örökséggel kel megküzdenie a Tisza-kormánynak
A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.
Érkeznek Magyar Péter bejelentései: ő fogja vezetni a Tisza parlamenti frakcióját az új Országgyűlésben
Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.
Hol fordíthat még a Tisza szombaton? Három kerületben rezeg a léc: régi motoros búcsúzhat a parlamenttől
Három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.
Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.
Váratlan fordulat a befagyasztott tőke körül: rengeteg magyar háztulajdonos járhat elképesztően jól az új javaslattal
Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét.
Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, amire az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak.
A Tisza Párt választási győzelme óta látványosan erősödik a forint a vezető devizákkal szemben.
A Netflix részvényei közel 10 százalékot zuhantak a pénteki tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Teljesen leáll a kártyás fizetés egy hazai óriásbanknál: egyetlen automatából sem kapsz készpénzt abban az időszakban
A leállás ideje alatt sem a fizikai bankkártyás fizetés, sem az online tranzakciók nem működnek.
Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt
A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.
Riadót fújtak a bankszektorban: az új mesterséges intelligencia megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát
Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythos nevű mesterségesintelligencia-modell komoly aggodalmakat váltott ki a pénzügyi világ szereplői körében.
Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
A Magyar Péter vezette kormánynak és a várhatóan Kármán András által irányított Pénzügyminisztériumnak hatalmas költségvetési hiánnyal és stagnáló gazdasággal kell megküzdenie.
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
A magyar építőipar sorsa régóta nemcsak a piac, hanem az állam döntésein múlik – és ez most különösen igaz lehet.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.