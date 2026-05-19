Donald Trump váratlan bejelentést tett a katonai támadásról: azonnal zuhanni kezdett az olaj ára

Csökken a kőolaj ára a kedd reggeli kereskedésben az előző napi erőteljes emelkedés után.

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 110,26 dolláron állt, ami 1,84 dollár (1,64 százalék) csökkenés az előző napi záróértékéhez képest. Hétfőn a Brent ára 2,84 dollárra (2,6 százalékkal) emelkedett.

A kedd reggeli árcsökkenést Donald Trump amerikai elnöknek az a bejelentése váltotta ki, miszerint Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetőinek kérésére elrendelte az Irán elleni támadás "két-három napos" elhalasztását. Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy végül nem kell újraindítania az Irán elleni műveleteket, de hangsúlyozta: egy békemegállapodásnak biztosítania kell, hogy Teherán ne férhessen hozzá a nukleáris fegyverekhez.



