Ez az olajszállító tartályhajó sorban áll, és arra vár, hogy sorra kerüljön, és megrakják hordónyi olajjal. Ez itt a Perzsa-öböl Irántól délre, ahol számos iráni és arab olaj- és gázszállító található.
Gazdaság

Donald Trump váratlan bejelentést tett a katonai támadásról: azonnal zuhanni kezdett az olaj ára

MTI
2026. május 19. 11:01

Csökken a kőolaj ára a kedd reggeli kereskedésben az előző napi erőteljes emelkedés után.

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 110,26 dolláron állt, ami 1,84 dollár (1,64 százalék) csökkenés az előző napi záróértékéhez képest. Hétfőn a Brent ára 2,84 dollárra (2,6 százalékkal) emelkedett.

A kedd reggeli árcsökkenést Donald Trump amerikai elnöknek az a bejelentése váltotta ki, miszerint Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetőinek kérésére elrendelte az Irán elleni támadás "két-három napos" elhalasztását. Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy végül nem kell újraindítania az Irán elleni műveleteket, de hangsúlyozta: egy békemegállapodásnak biztosítania kell, hogy Teherán ne férhessen hozzá a nukleáris fegyverekhez.

Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #olaj #donald trump #támadás #irán #olajár #amerikai egyesült államok #egyesült arab emírségek #szaúd-arábia #katar #békemegállapodás

