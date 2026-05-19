Légi felvétel az UNESCO világörökség részét képező Diocletianus-palotáról Split óvárosában, Horvátország második legnagyobb városában és Dalmácia legnagyobb városában, Split-Dalmácia megyében, Dél-Horvátországban.
Gazdaság

Elszálltak az árak a magyarok egyik kedvenc tengerparti célpontján: már a lakásokért is vagyonokat kérnek

Pénzcentrum
2026. május 19. 09:47

Split hivatalosan is Horvátország legdrágább városa lett a lakóingatlanok piacán. A négyzetméterárak átlaga meghaladta a 4000 eurót, míg a legfelkapottabb városrészekben a 6000 eurót is túllépi. Az Opereta Nekretnine elemzése a horvát ingatlanpiaci nyilvántartás adatain alapul - jelentette a Croatia Week.

A cikk alapjául szolgáló kutatás az ingatlanpiaci információs rendszerben rögzített adatokat dolgozta fel. Összesen 1092 lakás adásvételét vizsgálták, amelyeket 2025 folyamán és 2026. április 20-ig zártak le. Az adatok szerint a spliti lakások mediánára 2025-ben 194 150 euró volt, míg az átlagár elérte a 211 387 eurót. Az elemzők szerint a két érték közötti különbség arra utal, hogy egy szűkebb, prémium szegmens húzza felfelé az átlagot. Az eladott lakások negyede 140 970 euró alatt, egy másik negyede pedig 256 000 euró felett cserélt gazdát. Ez a jelenség a piac növekvő polarizáltságát mutatja.

A négyzetméterár mediánja 4038 euró, átlaga pedig 4065 euró volt. Az adásvételek többsége a 3400 és 4600 euró közötti sávban valósult meg. Az eladott lakások jellemző alapterülete mintegy 51 négyzetméter volt. Az ügyletek fele 36,8 és 63 négyzetméter közötti ingatlanokra vonatkozott, ami a kisebb méretű lakások iránti erős keresletet jelzi.

A legtöbb adásvételt Žnjanban (252), Mejašiban (204), Visokán (68), Plokitében (64) és Lovretben (53) regisztrálták. Az elemzés szerint ezek a városrészek az ár, az ingatlanok minősége és a kínálat szempontjából egyaránt vonzó egyensúlyt biztosítanak a vásárlóknak.

A legmagasabb négyzetméterárakat a tengerparti és a belvárosi prémium helyszíneken mérték. A Marjan-hegy alatti Mejében átlagosan 6162, Varošban 5169, Bačvicében pedig 4926 eurót kértek négyzetméterenként. A szűkös kínálat, valamint a tenger és a történelmi belváros közelsége folyamatosan felfelé hajtja az árakat. Ezek a területek egyre inkább önálló mikropiaccá válnak, ahol a befektetési célú vásárlók dominálnak.

A skála másik végén a kedvezőbb árszintű városrészek állnak. Brdában a négyzetméterár átlaga mindössze 2864 euró, Kocunarban 3435 euró, Sirobujában pedig 3550 euró volt. Matej Samardžić, az Opereta Nekretnine dalmáciai regionális igazgatója szerint a spliti piac legfontosabb változása ma már nem pusztán az áremelkedés. Sokkal inkább a szegmensek egyre markánsabb elkülönülése figyelhető meg, amely a megfizethetőbb lakásoktól egészen a külön piacként működő luxusingatlanokig terjed.
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

