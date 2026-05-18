Rég nem látott szintre erősödött a forint: közben nagy átrendeződés zajlik a befektetéseknél

Áprilisban gyakorlatilag nem változott a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti, a fejlett piacokon igen pozitív a hangulat, amit a fejlődő tőzsdék még felül is tudnak múlni. A hazai börze tökéletesen illeszkedik a trendbe. A devizapiacon a forint rég nem látott szintekre kapaszkodott, különösen a dollárhoz képest erősödött.

A BAMOSZ friss összesítése szerint a befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője mínusz 24 milliárd forintot mutat, annak ellenére, hogy a kötvény és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást láthatunk. A kötvényalapoknál azonban jelentős tőkekiáramlás történt, ami negatív tartományba tolta az egyenleget. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 4 milliárd forinttal növekedett az év negyedik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 21 254 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban. A pénzpiaci alapokhoz 16,6 milliárd forintnyi tőke érkezett a hónapban, amin a hozamok ezúttal nem tudtak javítani, de a vagyon így is 3,1%-kal növekedett.

A kötvényalapoktól összesen 102,6 milliárd nagyságú tőke távozott. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 76,9 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 21,8 milliárdnyi; a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 3,9 milliárd forint. A hozamok tompítani tudták a tőkekivonás hatását, mindennek hatására a nettó eszközérték 1,4 %-kal csökkent a hónap folyamán.

A vegyes alapokhoz 8,2 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 2,1 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 9,4 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 0,9 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát növelték a hozamok, az eredő 2,2%-os vagyonnövekedés a hónapban.

A részvényalapokhoz 12,3 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható átfogó pozitív hangulat a vagyongyarapodásban is megjelent természetesen. Mindezek hatására a kategória vagyona az elmúlt hónapban 3,6%-kal növekedett.

A tőkevédett alapokhoz 6,6 milliárdnyi tőke érkezett a hónap során. A hozamok elmaradtak, ennek megfelelően a kategória vagyona mindösszesen 0,2 %-kal lett több a hónap folyamán.

Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig pozitív a tőkemozgások egyenlege. Igaz, már csak 9,7 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban. A hozamok alig járultak hozzá a gyarapodáshoz, így csupán 0,3%-os növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során.

A származtatott alapok esetében gyakorlatilag nem volt tőkemozgás. A hozamok valamelyest javítottak az összképen, így 2,2%-os növekedést láthatunk a kategóriánál.

Az ingatlanalapok esetében 17,4 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamok ezúttal elmaradtak, így a nettó eszközérték kereken 1%-kal csökkent.

Az árupiaci alapok esetében 4,4 milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok azonban ezúttal inkább a csökkenéshez járultak hozzá. Mindennek eredőjeként a vagyonváltozás mínusz 4,6% lett a hónapban.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 37,5 milliárdnyi tőke érkezett. Hozamkifizetéseknek köszönhetően azonban a hónap végén 1,6%-os csökkenést könyvelhettek el összeségében az ebbe a körbe tartozó alapok.