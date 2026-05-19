Csökken a kőolaj ára a kedd reggeli kereskedésben az előző napi erőteljes emelkedés után.
Hatalmas akcióval készül a BL-döntőre az egyik kártyacég: mindenki számára elérhető lesz, ennyit kell tenni hozzá
2025-ben tovább gyorsult a magyar fizetési piac digitalizációja: a mobilos és online tranzakciók száma meredeken emelkedett, a kártyás vásárlások soha nem látott rekordot döntöttek - többek között ez is elhangzott a Mastecard sajtóeseményén, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A rohamos fejlődéssel párhuzamosan a kiberbiztonság is kritikus kérdéssé vált: a milliárdos károkat okozó visszaélési kísérletek ellen már egyre fejlettebb technológiai megoldásokkal kell felvenni a harcot.
A statisztikák szerint a mobilfizetések száma 39 százalékkal, míg az e-kereskedelmi tranzakcióké több mint 35 százalékkal nőtt egy év alatt. A kártyás vásárlások összértéke mindössze egyetlen negyedév alatt átlépte a 6 ezer milliárd forintot - közölte Márkus Gergely, a Mastercard country managere.
A városokban élő lakosság körében ma már szinte mindenki használ bankkártyát: tízből kilenc magyar rendszeresen vásárol az interneten, emellett egyre többen nyitnak a pénzügyi technológiai, azaz fintech szolgáltatások felé.
A fogyasztói szokások átalakulását jól mutatja, hogy sokaknál a mobilos fizetés teljesen átvette az elsődleges szerepet. A felhasználóknak ma már kevesebb mint a fele ragaszkodik a hagyományos, fizikai bankkártyákhoz.
Fénysebességgel terjednek a digitális megoldások - nem csak a BKK-nál
A fejlődést és a kényelmet jól példázzák az elmúlt időszak hazai innovációi. Áprilistól a főváros összes metróvonalán elérhető a Budapest Pay&GO rendszer. Ennek segítségével az utasok egyetlen érintéssel vásárolhatnak jegyet és utazhatnak. A megoldás sikerét igazolja, hogy eddig kétmillió felhasználó több mint ötmillió jegyet váltott ily módon.
Szintén fontos lépés volt az OTP digitális SZÉP-kártyájának elindulása, amelyet már több százezer tranzakció során használtak.
Készülnek a BL-döntőre is
Szó esett arról is, mivel készül a cég a május 30-i, budapesti BL-döntőre: azok például, akik a hivatalos merchandise-üzletekben vásárolnak május 28 és 31. között (legalább 50 euró értékben), azok ajándékot kapnak.
Emellett a cég az esélyegyenlőségi projekteket is előtérbe helyezi a budapesti finálé idején: a Második Esély Sportegyesülettel közösen programot indítottak Budapesten és öt videéki helyszínen - ez az UEFA Foundation for Children nevű kezdeményezésével lesz összhangban.
Nem pihennek a csalók, a kártyánkra (is) utaznak
A kényelmes és gyors megoldások terjedése ugyanakkor komoly kihívásokat is hozott magával. A kiberbiztonság mára súlyos gazdasági és társadalmi kérdéssé lépett elő. Magyarországon négyből három felnőtt találkozott már valamilyen elektronikus pénzügyi csalási kísérlettel. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a visszaélések tavaly több mint 26 milliárd forintos kárt okoztak.
A Mastercard jelenlévő vezetői kifejtették: a következő évek legfőbb feladata az lesz, hogy a biztonsági intézkedések lépést tartsanak a fizetési trendekkel. Ebben a küzdelemben a mesterséges intelligenciára épülő csalásmegelőzési rendszerek, a biometrikus hitelesítés, valamint a lakosság folyamatos pénzügyi edukációja kap majd kulcsszerepet.
