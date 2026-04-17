Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke beszédet mond az OTP Bank Nyrt. közgyűlésén a Budapest Marriott Hotelben 2026. április 17-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Csányi Sándor: nem lesz könnyű helyzetben az új kormány, ezt üzente a Tisza Pártnak az OTP vezére

Pénzcentrum
2026. április 17. 19:33

Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt. A pénzintézet vezérigazgatója szerint a Tisza Párt erős felhatalmazása egyszerre jelent nagy lehetőséget és komoly felelősséget. Hozzátette, hogy az új kormány nem kedvező gazdasági környezetben kezdi meg a munkáját. A sajtótájékoztató után egy interjúban részletesebben is beszélt arról, hogyan tudott a Fidesz-kormánnyal együttműködni, mit vár az új kormánytól, de beszéltek az alapítványi vezetésű egyetemek és a foci sorsáról is.

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, milyen témákat érintett Csányi Sándor az OTP közgyűlésén. A Partizán interjújában azonban részletesebben is beszélt az elmúlt évek gazdasági helyzetéről és a jövőbeli kilátásokról.

A beszélgetésben elmondta, hogy a magyar gazdaság teljesítményét nem tartja kedvezőnek az elmúlt négy évben, ugyanakkor hangsúlyozta a külső környezet szerepét is. Az orosz–ukrán háború és az energiapiaci sokk jelentősen rontotta a növekedési kilátásokat, de ezzel együtt azt mondta, hogy "kétségtelen, hogy a növekedésben Európa sereghajtóivá váltunk," melyen az infláció és a hitelkamatok növekedése sem segített.

Az OTP vezér véleménye szerint a költségvetési egyensúly javításakor rendre a bankszektort terhelték meg, és ezek az intézkedések nemcsak átmenetiek maradtak, hanem bizonyos esetekben még szigorodtak is. Külön problémaként említette, hogy a döntések előtt nem volt érdemi szakmai egyeztetés. Az új kormánnyal történő együttműködéssel kapcsolatban optimista volt: Kármán Andrással úgy érzi zökkenőmentes lesz az együttműködés, azonban hangsúlyozta, hogy mivel a Tisza Párt "bizonyos feltételrendszert örökölt és azon keretek között dolgozik," lesz majd olyan helyzet, mikor nem feltétlenül értenek majd egyet.

Úgy látja, hogy az új kormány előtt álló egyik legfontosabb feladat a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és a szakmai szereplőkkel való párbeszéd erősítése lehet. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy a bankszektor részéről nem egyéni véleményekre, hanem a teljes ágazatot képviselő szervezetek – leginkább a Bankszövetség – bevonására lenne szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

Az interjúban szóba kerültek az alapítványi fenntartású egyetemek is, amelyek jövője az új kormány döntéseitől függ. Csányi, aki maga is érintett a felsőoktatási modellben (a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Soproni Egyetem elnöke) úgy fogalmazott, hogy az egységes, „fűnyíróelvű” átalakítások nem feltétlenül szolgálják a minőség javítását. Példaként a MATE előrelépését említette, amely az elmúlt években jelentősen javított nemzetközi pozícióján és a 400-ból a top100 egyetembe került nemzetközi szinten. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy vannak rossz példák is az alapítványi működtetésre és hogy az ígért fejlesztési támogatások hiányában kevesebb terük volt az újítások bevezetésére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A beszélgetés végén a magyar futball helyzete is szóba került. Az OTP vezérigazgatója szerint a következő időszak kulcskérdése a finanszírozási háttér alakulása lesz, mivel több fontos bevételi forrásról szóló megállapodás, például a Szerencsejáték Zrt-vel kötött szerződés és a közvetítési megállapodások is hamarosan, június 30-án lejárnak. Úgy látja, hogy bizonyos klubok számára ez komoly kockázatot jelenthet, ugyanakkor a sportág hosszabb távú fennmaradását nem látja veszélyben, mivel továbbra is jelentős társadalmi igény van rá.

Egy másik, az RTL Klubnak adott interjújában kitért a Tisza Párt által belengetett adórendszerrel kapcsolatos kérdésére is. A Tisza kormány terve, hogy az egymilliárd forint feletti vagyont megadóztatná egy százalékkal, erre az ország második leggazdagabb embere azt nyilatkozta, de nem érti a vagyonadó koncepcióját. Azt mondta: meglepődve hallgatja azokat, akik egyetértenek az ötlettel, de biztosan meg lehet állapítani olyan terhet, amellyel ő is egyetért.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
#kormány #magyarország #felsőoktatás #gazdaság #bankok #otp bank #csányi sándor #magyar foci #tisza párt

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 17. 18:20
Többen lemondásra szólították fel Szöllősi Györgyöt, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnökét - van, aki még a választások előtt ki is lépett a szervezetből
Szekeres Tamás sportújságíró, a Blikk főmunkatársa és Kele János futballszakíró is nyílt levélben fo...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 17.
Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar
2026. április 17.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2026. április 17.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
1 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
3
4 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
1 hete
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
5
3 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 19:01
Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 18:01
Kvíz: Rémlik még bármi a kémia órákról? Lehet, hogy többre emlékszel, mint hinnéd!
Agrárszektor  |  2026. április 17. 19:28
Ilyen gyümölccsel lesz tele hamarosan sok piac: kemény, honnan érkezik