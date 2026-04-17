Lezajlott az első egyeztetés a parlamenti pártok között az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról, mondta Magyar Péter a tárgyalás után.
Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette kormánynak és a várhatóan Kármán András által irányított Pénzügyminisztériumnak hatalmas költségvetési hiánnyal és stagnáló gazdasággal kell megküzdenie. A drasztikus és azonnali megszorítások helyett azonban az új vezetés egy lassabb, kiszámíthatóbb és piacbarát költségvetési konszolidációt hajthat végre. Ebben a piacoktól kapott példátlan bizalmi tőkére támaszkodhatnak. A program fókuszában az átláthatóság, az euró bevezetése és az uniós források megszerzése áll - írja elemzésében a Portfolio.
Az új kormánynak kifejezetten nehéz örökséggel kell szembenéznie. A 2026-os és 2027-es költségvetés instabil, miközben az államháztartási hiány már az első negyedévben megugrott, és elérte az éves előirányzat 80 százalékát. Az új pénzügykormányzat azonnal hármas kihívással találja szembe magát. Hitelessé kell tennie a költségvetési politikát, és be kell indítania a három éve stagnáló gazdasági növekedést. Emellett forrást kell találnia a korábbi és az új választási ígéretek finanszírozására is.
A kétharmados választási győzelem azonban teljesen új helyzetet teremtett. A kormány nem bizalmi deficittel, hanem komoly megelőlegezett piaci bizalommal kezdi meg a munkát. Ez a bizalmi tőke teszi lehetővé, hogy kilépjenek az elmúlt évek kényszerpályájáról. A tűzoltásszerű, piactorzító adóemelések helyett így egy fokozatosabb, hitelesebb hiánycsökkentési programot hajthatnak végre. A befektetők és a hitelminősítők hajlandóak több időt adni az új vezetésnek. Ennek köszönhetően elkerülhető az azonnali, drasztikus költségvetési kiigazítás, feltételezve persze, hogy nem alakul ki hirtelen valamilyen külső, globális kockázatkerülési hullám.
A piacok számára a kiszámíthatóság a legfontosabb. Ezt a Tisza Párt programja két egyértelmű igazodási ponttal biztosítja: az euró bevezetésének céljával és az uniós források hazahozatalával. A tervek szerint 2030-ra teljesítik a maastrichti kritériumokat. Ez azt jelenti, hogy 3 százalék alá szorítják a hiányt, és csökkenő pályára állítják az államadósságot. A jelenlegi, nagyjából 6 százalékos deficitet azonban pusztán a gazdasági növekedésből, a korrupció visszaszorításából és az uniós pénzekből lehetetlen eltüntetni. Különösen úgy, hogy az új kabinet meg kívánja tartani a korábbi családtámogatási és nyugdíjígéreteket. Emellett saját programját is finanszíroznia kell, és az ágazati különadók kivezetését is tervezi.
Éppen ezért elkerülhetetlenek a stabilizáló lépések. Ezek azonban a múltbeli sémákkal ellentétben piacbarát intézkedések lehetnek. A Kármán András nevével fémjelzett új pénzügykormányzat várhatóan a kiadások szerkezetének alapos átvizsgálására fókuszál. Felülvizsgálhatják az adókedvezményeket és a közbeszerzéseket, valamint racionalizálhatják az állami cégek működését és a támogatott hitelprogramokat. Egy ilyen átfogó szerkezeti reformmal még az is elképzelhető, hogy a költségvetés legdrágább elemeihez egyelőre nem is kell hozzányúlni. Ide tartozik például a rezsicsökkentés vagy az otthonteremtési támogatások rendszere.
A gazdaságpolitika hitelességének megőrzéséhez és növeléséhez elengedhetetlen az átláthatóság visszaállítása. Az elmúlt évtizedben a költségvetési folyamatok transzparenciája és a szakmai kommunikáció minimálisra csökkent. A hivatalos adatokból nehéz volt kiolvasni a valós makrogazdasági folyamatokat. A rendszeres, nyílt tájékoztatáshoz való visszatérés önmagában is javítja az üzleti környezetet és a beruházási kedvet. Az új kormánynak most lehetősége van tanulni az elmúlt évek hibáiból. Megmutathatja, hogy a kapott bizalmi tőkét megőrizve, a kiszámíthatatlanságot maga mögött hagyva képes stabilizálni az ország gazdaságát.
