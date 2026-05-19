2026. május 19. kedd Ivó, Milán
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyümölcsök és zöldségek a piacon
Gazdaság

Színt vallott a Kifli.hu: kiderült, mely termékeket keresik most leginkább a vásárlók – honnan ez a nagy változás?

Pénzcentrum
2026. május 19. 12:45

Tovább nőtt a Kifli.hu forgalma és kínálata az elmúlt időszakban, miközben egyre nagyobb keresletet tapasztalnak a speciális étrendhez kapcsolódó és biotermékek iránt. A cég vezetője a vállalat sajtóeseményén arról beszélt, hogy a laktózmentes, gluténmentes és vegán termékek forgalma három számjegyű növekedést mutatott az elmúlt egy évben. Emellett a vállalat szerint a vásárlók körében továbbra is a mindennapi alapélelmiszerek számítanak a legnépszerűbb termékeknek.

Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezető és kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy mióta a Kifli.hu megalakult, egy növekedési pályán van. Mint kiemelte, három dolgot helyeztek a fókuszba: a pontosságot, a lefedettséget és a széles kínálatot. Az ügyvezető mindezekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy a megnövekedett forgalom ellenére is sikerül teljesíteni azt, hogy 90 perc alatt kiszállítják a termékeket, és egyre több helyen vannak jelen az országban: már több mint 300 városban elérhetőek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügyvezető a számokra rátérve beszélt arról, hogy jelenleg közel 200 termelővel dolgoznak együtt, és hogy az elmúlt időszakban a forgalmuk kétszeresére a kínálat pedig 47 százalékkal bővült.

Kapcsolódó cikkeink:

Szabó Dániel azt is kiemelte, hogy a Kifli.hu előnyei közé tartozik, hogy személyesen ismerik a gazdáikat és a gazdaságokat, a raktárukban minden tétel átesik a szemrevételezésen és a minőségi ellenőrzésen, valamint hogy a termés aznap reggel kerül betakarításra a termőföldről, és a hűtött logisztikával akár 12 órán belül a vásárló asztalára tudnak kerülni.

Barát József, őstermelő, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület termelői közösségének képviselője elmondta, hogy rendkívül gyorsan tud reagálni az Egyesült arra, hogy ha valamilyen igény felmerül a piacon. Megjegyezte, hogy évtizedes munka is lehet amögött, ha megjelenik egy-egy új termék.

Petheő Géza, kertészmérnök, a Petheő-Kert tulajdonosa kiemelte, hogy fontos már a fajtaválasztás is, tehát hogy kertész számára jól termeszthető, a vásárló számára pedig megfelelő legyen. Rátérve a Kifli.hu-val való együttműködésre elmondta, hogy örömmel néznek a fejlődések elé, és megpróbálják teljesíteni, amit eddig teljesítettek. Kitért arra is, hogy a minőségi áru előállításához nemcsak a kertész kell, hanem a többi alkalmazott is.

Szabó Dániel kérdésünkre beszélt arról, hogy jelenleg a legnépszerűbb termékeik a vásárlók körében a fürtös banán és a bio banán, volumenben pedig a top termékeik a császárzsemle, a kifli, a fürtös paradicsom, a magyar fürtös paradicsom, a magyar kígyóborka és a saját márkás tejük.

Abszolút az általános nagybevásárlást kereső fogyasztók igényeit tudjuk kielégíteni

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– jegyezte meg. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt időszakban ebben nem volt jelentős változás.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a speciális étrendű és diétás termékek forgalma jelentőset ugrott: a laktózmentes, gluténmentes, vegán termékek, a hozzáadott cukrot nem tartalmazó termékek esetében 3 számjegyű volt a növekedés az elmúlt 12 hónapban.

„Az látszik, hogy egyre jobban figyelnek az emberek a tudatos táplálkozásra, látjuk, hogy a biotermékeinknek a forgalma is sokkal gyorsabban nő, mint a nem bio termékeké. Én azt várom, hogy az elkövetkezendő 12 hónapban is fennmarad ez, és ezek a termékek egyre népszerűbbek lesznek” – mondta Szabó Dániel.

Az ügyvezető megjegyezte, azt látják, hogy folyamatos keresletigény-növekedés van rá, és ez szerinte meg fog maradni a továbbiakban is. Végül azt is elárulta, hogy a jövőben tervezik a nagyobb, nagyobb kiszerelésű steakek forgalmazását.
Címlapkép: Getty Images
#cég #élelmiszer #kiskereskedelem #gazdaság #bevásárlás #őstermelő #online vásárlás #mezőgazdaság #kertészet #kifli #logisztika #kifli.hu #élelmiszerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:20
13:14
13:07
13:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 18. 16:57
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 19. 12:35
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk...
MEDIA1  |  2026. május 19. 10:50
Felszámolással fenyegeti Mészáros Lőrinc cége, az Atmedia Balásy Gyula New Land Mediáját
Egy kormányközeli internetes oldal értesülése szerint fizetési felszólítást küldött a TV2, az ATV, a...
Bankmonitor  |  2026. május 18. 16:46
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapí...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 17. 13:29
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ráné...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben
2026. május 19.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
2026. május 19.
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
2
4 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
3
6 napja
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
4
1 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
5
1 hete
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 13:14
Kemény választ küldött az EU a visszatáncolni készülő briteknek: ezt nem teszik zsebre Londonban
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 13:01
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben
Agrárszektor  |  2026. május 19. 12:03
Súlyos árat fizetnek ezért a magyar boltok: 500 milliárdos mínuszról rántották le a leplet
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm