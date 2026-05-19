Színt vallott a Kifli.hu: kiderült, mely termékeket keresik most leginkább a vásárlók – honnan ez a nagy változás?

Tovább nőtt a Kifli.hu forgalma és kínálata az elmúlt időszakban, miközben egyre nagyobb keresletet tapasztalnak a speciális étrendhez kapcsolódó és biotermékek iránt. A cég vezetője a vállalat sajtóeseményén arról beszélt, hogy a laktózmentes, gluténmentes és vegán termékek forgalma három számjegyű növekedést mutatott az elmúlt egy évben. Emellett a vállalat szerint a vásárlók körében továbbra is a mindennapi alapélelmiszerek számítanak a legnépszerűbb termékeknek.

Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezető és kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy mióta a Kifli.hu megalakult, egy növekedési pályán van. Mint kiemelte, három dolgot helyeztek a fókuszba: a pontosságot, a lefedettséget és a széles kínálatot. Az ügyvezető mindezekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy a megnövekedett forgalom ellenére is sikerül teljesíteni azt, hogy 90 perc alatt kiszállítják a termékeket, és egyre több helyen vannak jelen az országban: már több mint 300 városban elérhetőek.

Az ügyvezető a számokra rátérve beszélt arról, hogy jelenleg közel 200 termelővel dolgoznak együtt, és hogy az elmúlt időszakban a forgalmuk kétszeresére a kínálat pedig 47 százalékkal bővült.

Szabó Dániel azt is kiemelte, hogy a Kifli.hu előnyei közé tartozik, hogy személyesen ismerik a gazdáikat és a gazdaságokat, a raktárukban minden tétel átesik a szemrevételezésen és a minőségi ellenőrzésen, valamint hogy a termés aznap reggel kerül betakarításra a termőföldről, és a hűtött logisztikával akár 12 órán belül a vásárló asztalára tudnak kerülni.

Barát József, őstermelő, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület termelői közösségének képviselője elmondta, hogy rendkívül gyorsan tud reagálni az Egyesült arra, hogy ha valamilyen igény felmerül a piacon. Megjegyezte, hogy évtizedes munka is lehet amögött, ha megjelenik egy-egy új termék.

Petheő Géza, kertészmérnök, a Petheő-Kert tulajdonosa kiemelte, hogy fontos már a fajtaválasztás is, tehát hogy kertész számára jól termeszthető, a vásárló számára pedig megfelelő legyen. Rátérve a Kifli.hu-val való együttműködésre elmondta, hogy örömmel néznek a fejlődések elé, és megpróbálják teljesíteni, amit eddig teljesítettek. Kitért arra is, hogy a minőségi áru előállításához nemcsak a kertész kell, hanem a többi alkalmazott is.

Szabó Dániel kérdésünkre beszélt arról, hogy jelenleg a legnépszerűbb termékeik a vásárlók körében a fürtös banán és a bio banán, volumenben pedig a top termékeik a császárzsemle, a kifli, a fürtös paradicsom, a magyar fürtös paradicsom, a magyar kígyóborka és a saját márkás tejük.

Abszolút az általános nagybevásárlást kereső fogyasztók igényeit tudjuk kielégíteni

– jegyezte meg. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt időszakban ebben nem volt jelentős változás.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a speciális étrendű és diétás termékek forgalma jelentőset ugrott: a laktózmentes, gluténmentes, vegán termékek, a hozzáadott cukrot nem tartalmazó termékek esetében 3 számjegyű volt a növekedés az elmúlt 12 hónapban.

„Az látszik, hogy egyre jobban figyelnek az emberek a tudatos táplálkozásra, látjuk, hogy a biotermékeinknek a forgalma is sokkal gyorsabban nő, mint a nem bio termékeké. Én azt várom, hogy az elkövetkezendő 12 hónapban is fennmarad ez, és ezek a termékek egyre népszerűbbek lesznek” – mondta Szabó Dániel.

Az ügyvezető megjegyezte, azt látják, hogy folyamatos keresletigény-növekedés van rá, és ez szerinte meg fog maradni a továbbiakban is. Végül azt is elárulta, hogy a jövőben tervezik a nagyobb, nagyobb kiszerelésű steakek forgalmazását.