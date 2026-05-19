Óriási fordulat Magyarország energiaellátásában: aláírták a szerződést, új olajvezeték épül

A magyar állami többségű MVM Juzsna Bacska vezette konzorcium építheti meg a Magyarországot és Szerbiát összekötő, Újvidékig tartó új kőolajvezetéket. A nettó 124 milliárd forintos beruházás stratégiai jelentőségű, mivel megteremti Szerbia számára a horvátországi tranzittól független, alternatív energiaellátási útvonalat.

A szerb állami Transnafta határozata alapján a magyar kötődésű konzorcium egyetlen érvényes ajánlattevőként nyerte el a nettó 14,5 milliárd dináros beruházás kivitelezését - értesült a vg.hu. A döntést hónapokig tartó jogvita előzte meg. A Millennium Team ugyanis jogorvoslati kérelmet nyújtott be a tenderfeltételekkel szemben. Az eljárást emiatt ideiglenesen fel is függesztették. Az illetékes szerb hatóság azonban végül elutasította a panaszt, így zöld utat adott a projektnek.

Az új olajvezeték a magyar határ közelében fekvő Horgostól indul. Észak-déli irányban szeli át a Vajdaságot, és egészen az újvidéki terminálig tart. A munkálatok legnagyobb részét, a projekt 43 százalékát az MVM Juzsna Bacska végzi.

Ez a vállalat 60 százalékban a magyar állami MVM, 40 százalékban pedig a szerb Manex tulajdonában áll. A cég feladatai közé tartozik az anyag- és eszközbeszerzés, az automatizálási rendszerek kiépítése, valamint a gépészeti és építési munkák lebonyolítása. A beruházás műszaki ellenőrzésével egy nemzetközi konzorciumot bíztak meg, amelyet a svájci hátterű SGS belgrádi leányvállalata vezet.

A vezeték megépítése kulcsfontosságú Szerbia számára, az ország nyersolajimportja jelenleg ugyanis kizárólag egyetlen útvonalon, a Horvátországon áthaladó JANAF-rendszeren keresztül érkezik a pancsovai finomítóba. A Magyarország felől épülő vezetékkel egy új, alternatív útvonal jön létre. Ez közvetlenül rácsatlakozik az orosz nyersolajat szállító Barátság kőolajvezetékre. A fejlesztés érdemben növeli a szerb energiaellátás biztonságát, és csökkenti az ország energiafüggőségét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Míg a határ szerb oldalán már célegyenesbe fordult a kivitelezés előkészítése, a magyarországi szakasz megvalósítása is felgyorsulhat. A magyar kormány a közelmúltban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a hazai csővezeték megépítését. Ennek célja, hogy a regionális energiaellátást stabilizáló fejlesztés minél hamarabb elkészüljön.