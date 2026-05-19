Részlet a hatalmas kék színű vízvezetékekről, egy különös rendszerről, amelyet arra használnak, hogy kiszivattyúzzák a talajvizet az építkezések elárasztott alapjaiból.
Gazdaság

Óriási fordulat Magyarország energiaellátásában: aláírták a szerződést, új olajvezeték épül

Pénzcentrum
2026. május 19. 09:11

A magyar állami többségű MVM Juzsna Bacska vezette konzorcium építheti meg a Magyarországot és Szerbiát összekötő, Újvidékig tartó új kőolajvezetéket. A nettó 124 milliárd forintos beruházás stratégiai jelentőségű, mivel megteremti Szerbia számára a horvátországi tranzittól független, alternatív energiaellátási útvonalat.

A szerb állami Transnafta határozata alapján a magyar kötődésű konzorcium egyetlen érvényes ajánlattevőként nyerte el a nettó 14,5 milliárd dináros beruházás kivitelezését - értesült a vg.hu. A döntést hónapokig tartó jogvita előzte meg. A Millennium Team ugyanis jogorvoslati kérelmet nyújtott be a tenderfeltételekkel szemben. Az eljárást emiatt ideiglenesen fel is függesztették. Az illetékes szerb hatóság azonban végül elutasította a panaszt, így zöld utat adott a projektnek.

Az új olajvezeték a magyar határ közelében fekvő Horgostól indul. Észak-déli irányban szeli át a Vajdaságot, és egészen az újvidéki terminálig tart. A munkálatok legnagyobb részét, a projekt 43 százalékát az MVM Juzsna Bacska végzi.

Ez a vállalat 60 százalékban a magyar állami MVM, 40 százalékban pedig a szerb Manex tulajdonában áll. A cég feladatai közé tartozik az anyag- és eszközbeszerzés, az automatizálási rendszerek kiépítése, valamint a gépészeti és építési munkák lebonyolítása. A beruházás műszaki ellenőrzésével egy nemzetközi konzorciumot bíztak meg, amelyet a svájci hátterű SGS belgrádi leányvállalata vezet.

Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
J.D. Vance egy magyarországi sajtótájékoztatón nemrég az energiabiztonság és a függetlenség kérdésében a legjózanabb európai vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt.

A vezeték megépítése kulcsfontosságú Szerbia számára, az ország nyersolajimportja jelenleg ugyanis kizárólag egyetlen útvonalon, a Horvátországon áthaladó JANAF-rendszeren keresztül érkezik a pancsovai finomítóba. A Magyarország felől épülő vezetékkel egy új, alternatív útvonal jön létre. Ez közvetlenül rácsatlakozik az orosz nyersolajat szállító Barátság kőolajvezetékre. A fejlesztés érdemben növeli a szerb energiaellátás biztonságát, és csökkenti az ország energiafüggőségét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Míg a határ szerb oldalán már célegyenesbe fordult a kivitelezés előkészítése, a magyarországi szakasz megvalósítása is felgyorsulhat. A magyar kormány a közelmúltban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a hazai csővezeték megépítését. Ennek célja, hogy a regionális energiaellátást stabilizáló fejlesztés minél hamarabb elkészüljön.
#kormány #beruházás #magyarország #gazdaság #mvm #olaj #barátság kőolajvezeték #energiapolitika #kőolaj #energiabiztonság #energiaellátás

Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

