Áprilisban 3,1%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - közölte a BAMOSZ friss összesítésében.
Hihetetlen fordulat a kötvénypiacon: csúnyán állva hagytuk a szomszédos országokat, dől a pénz Magyarországra
A magyar állampapírok lettek az európai kötvénypiac sztárjai. A tízéves kötvényhozamok drasztikusan, mintegy 100 bázisponttal csökkentek, így hosszú évek után kedvezőbbé váltak a régiós versenytársak hozamainál. A kiemelkedő felülteljesítés hátterében a legutóbbi választási eredmények nyomán kialakult befektetői optimizmus áll. A piac ugyanis egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát, az uniós források felszabadítását és a jövőbeli euróbevezetést árazza.
Az év eleje óta a magyar tízéves államkötvények másodpiaci hozama olyan szintre esett, amelyre 2020 eleje óta nem volt példa. A magyar papírok hozama a lengyel és a cseh kötvényeké alá süllyedt. Ez a régiós kockázati felár több mint 150 bázispontos szűkülését jelenti. A teljesítmény ráadásul úgy valósult meg, hogy a hazai szuverén hitelminősítés továbbra is elmarad a szomszédos országokétól.
A jelenség nemcsak regionális, hanem európai szinten is egyedülálló. Miközben a kontinens nagy részén a geopolitikai feszültségek és az inflációs kockázatok miatt emelkedtek a hozamok, a magyar piacon folyamatos volt a csökkenés. A forintkötvények iránti hatalmas keresletet jól mutatja, hogy a külföldi befektetők kezében lévő állomány történelmi csúcsra, 8700 milliárd forint fölé ugrott - írta a Portfolio.
A folyamat egyértelműen országspecifikus okokra vezethető vissza. A piac rendkívül pozitívan reagált a Tisza Párt vártnál nagyobb, kétharmados választási győzelmére. A befektetők ugyanis hitelesebb és piacbarátabb gazdaságpolitikát remélnek az új kormánytól. A kötvényhozamok meredek esése azt mutatja, hogy a piac már nem csupán azonnali, rövid távú kamatvágásokkal számol. Beárazták a makrogazdasági fundamentumok tartós javulását, az uniós források felszabadulását és az euró bevezetését is. Ez utóbbi különösen vonzóvá teszi a magyar papírokat. Az euróövezeti hozamszintekhez történő jövőbeli konvergencia ugyanis komoly árfolyamnyereséget kínál a befektetőknek.
A szakértők megosztottak abban, hogy meddig tarthat a jelenlegi lendület. A külföldi portfóliókezelők egy része a strukturális problémák megoldását látja a folyamatban. Ők a régiós kitettségüket magyar papírokra cserélve további hozamcsökkenést várnak. A hazai elemzők azonban figyelmeztetnek: a gyors és jelentős hozamesés után rövid távon már szűkülhet a mozgástér. Hosszabb távon a kötvénypiaci rali fenntartásához arra lesz szükség, hogy a most még spekulatív várakozásokat tettek kövessék. A befektetői bizalom tartós megőrzésének feltétele az uniós források tényleges lehívása, az államháztartási hiány csökkentése, valamint az euróbevezetéshez vezető konvergenciafolyamat következetes végrehajtása.
