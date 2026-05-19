2026. május 19. kedd Ivó, Milán
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amerikai és európai uniós zászlók együtt. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti együttműködés.
Gazdaság

Hihetetlen fordulat a kötvénypiacon: csúnyán állva hagytuk a szomszédos országokat, dől a pénz Magyarországra

Pénzcentrum
2026. május 19. 07:14

A magyar állampapírok lettek az európai kötvénypiac sztárjai. A tízéves kötvényhozamok drasztikusan, mintegy 100 bázisponttal csökkentek, így hosszú évek után kedvezőbbé váltak a régiós versenytársak hozamainál. A kiemelkedő felülteljesítés hátterében a legutóbbi választási eredmények nyomán kialakult befektetői optimizmus áll. A piac ugyanis egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát, az uniós források felszabadítását és a jövőbeli euróbevezetést árazza.

Az év eleje óta a magyar tízéves államkötvények másodpiaci hozama olyan szintre esett, amelyre 2020 eleje óta nem volt példa. A magyar papírok hozama a lengyel és a cseh kötvényeké alá süllyedt. Ez a régiós kockázati felár több mint 150 bázispontos szűkülését jelenti. A teljesítmény ráadásul úgy valósult meg, hogy a hazai szuverén hitelminősítés továbbra is elmarad a szomszédos országokétól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenség nemcsak regionális, hanem európai szinten is egyedülálló. Miközben a kontinens nagy részén a geopolitikai feszültségek és az inflációs kockázatok miatt emelkedtek a hozamok, a magyar piacon folyamatos volt a csökkenés. A forintkötvények iránti hatalmas keresletet jól mutatja, hogy a külföldi befektetők kezében lévő állomány történelmi csúcsra, 8700 milliárd forint fölé ugrott - írta a Portfolio.

A folyamat egyértelműen országspecifikus okokra vezethető vissza. A piac rendkívül pozitívan reagált a Tisza Párt vártnál nagyobb, kétharmados választási győzelmére. A befektetők ugyanis hitelesebb és piacbarátabb gazdaságpolitikát remélnek az új kormánytól. A kötvényhozamok meredek esése azt mutatja, hogy a piac már nem csupán azonnali, rövid távú kamatvágásokkal számol. Beárazták a makrogazdasági fundamentumok tartós javulását, az uniós források felszabadulását és az euró bevezetését is. Ez utóbbi különösen vonzóvá teszi a magyar papírokat. Az euróövezeti hozamszintekhez történő jövőbeli konvergencia ugyanis komoly árfolyamnyereséget kínál a befektetőknek.

A szakértők megosztottak abban, hogy meddig tarthat a jelenlegi lendület. A külföldi portfóliókezelők egy része a strukturális problémák megoldását látja a folyamatban. Ők a régiós kitettségüket magyar papírokra cserélve további hozamcsökkenést várnak. A hazai elemzők azonban figyelmeztetnek: a gyors és jelentős hozamesés után rövid távon már szűkülhet a mozgástér. Hosszabb távon a kötvénypiaci rali fenntartásához arra lesz szükség, hogy a most még spekulatív várakozásokat tettek kövessék. A befektetői bizalom tartós megőrzésének feltétele az uniós források tényleges lehívása, az államháztartási hiány csökkentése, valamint az euróbevezetéshez vezető konvergenciafolyamat következetes végrehajtása.
Címlapkép: Getty Images
#állampapír #magyarország #európai unió #kötvény #gazdaság #euró bevezetés #befektetők #államháztartás #költségvetési hiány #állampapír hozamok #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:14
07:05
06:58
06:29
05:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 18. 16:57
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 18. 20:35
NAV végrehajtás indult Balásy Gyula cégei ellen, amelyeket nemrég felajánlott az államnak
Adóhátralék miatt végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a New Land Media és a...
Bankmonitor  |  2026. május 18. 16:46
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapí...
Holdblog  |  2026. május 18. 09:37
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, han...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 17. 13:29
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ráné...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 18.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
2026. május 18.
Egyre több a nyerészkedő a budapesti BL-döntő előtt: milliókat kaszálnak, de könnyen ráfázhatnak
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
2
4 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
3
6 napja
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
4
1 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
5
7 napja
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 06:58
Jön a szigorítás? Repülők, tuningautók, gyorsulási versenyek miatt lépne az Európai Unió
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 06:29
Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni
Agrárszektor  |  2026. május 19. 05:59
Sok termelő bukott ezen óriásit: hittek a sikerben, de kudarc lett a vége
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm