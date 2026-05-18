2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vape cigaretta női kézben
Gazdaság

Titokzatos rakományra csaptak le az egyenruhások: a csomagok felnyitása után jött a nagy meghökkenés

Pénzcentrum
2026. május 18. 20:33

Egy budapesti közúti ellenőrzés során több mint ötszáz, illegális elektronikus cigarettának tűnő csomagot találtak a hatóságok. A bontatlan dobozok azonban e-cigaretta helyett csupán virágföldet rejtettek. Az eset jól példázza a feketepiaci vásárlás komoly kockázatait.

Május 6-án éjjel a rendőrség egy személyautót ellenőrzött a fővárosban. A járműben nagy mennyiségű - hazánkban tiltott - ízesített e-cigarettára bukkantak. A helyszínre riasztott pénzügyőrök átvizsgálták a rakományt, és összesen 510 dobozt számoltak össze. A csomagolás teljesen hitelesnek tűnt, hiszen a fóliázott dobozok súlya és megjelenése is megtévesztő volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felnyitáskor kiderült, hogy a dobozokat kivétel nélkül virágfölddel töltötték meg. Mivel a szállítmány ténylegesen nem tartalmazott dohányterméket, a pénzügyőrök csupán rögzítették a látottakat. További hatósági intézkedésre így nem volt szükség.

Magyarországon a dohánytermékek kizárólag a Nemzeti Dohányboltokban értékesíthetők. Az olyan ízesített elektronikus cigaretták, mint az Elf Bar vagy a Vapsolo, teljesen illegálisak. Ezek árusítása online felületeken és a hagyományos üzletekben egyaránt tilos.

Aki feketepiaci dohányterméket forgalmaz, annak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eljárása mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) szankcióival is számolnia kell. A kiszabható bírság mértéke magánszemélyek esetén 1 milliótól 50 millió forintig terjedhet. Vállalkozásoknál ez az összeg 5 milliótól akár 500 millió forintig is nőhet.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #csalás #NAV #Budapest #rendőrség #bírság #illegális #gazdaság #hatóság #tiltás #dohánytermékek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:48
21:32
21:18
21:00
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 18. 16:57
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 18. 20:35
NAV végrehajtás indult Balásy Gyula cégei ellen, amelyeket nemrég felajánlott az államnak
Adóhátralék miatt végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a New Land Media és a...
Bankmonitor  |  2026. május 18. 16:46
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapí...
Holdblog  |  2026. május 18. 09:37
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, han...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 17. 13:29
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ráné...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
2026. május 18.
Egyre több a nyerészkedő a budapesti BL-döntő előtt: milliókat kaszálnak, de könnyen ráfázhatnak
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
2
3 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
3
5 napja
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
4
17 órája
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
5
7 napja
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 19:00
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 18:02
Kvíz: Tudod, hol laknak a leghíresebb műalkotások? Bizonyítsd, hogy profi műkedvelő vagy!
Agrárszektor  |  2026. május 18. 20:29
Meglepő dolog történik itt a kajszival: erre nem sokan számítottak
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm