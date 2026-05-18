Titokzatos rakományra csaptak le az egyenruhások: a csomagok felnyitása után jött a nagy meghökkenés
Egy budapesti közúti ellenőrzés során több mint ötszáz, illegális elektronikus cigarettának tűnő csomagot találtak a hatóságok. A bontatlan dobozok azonban e-cigaretta helyett csupán virágföldet rejtettek. Az eset jól példázza a feketepiaci vásárlás komoly kockázatait.
Május 6-án éjjel a rendőrség egy személyautót ellenőrzött a fővárosban. A járműben nagy mennyiségű - hazánkban tiltott - ízesített e-cigarettára bukkantak. A helyszínre riasztott pénzügyőrök átvizsgálták a rakományt, és összesen 510 dobozt számoltak össze. A csomagolás teljesen hitelesnek tűnt, hiszen a fóliázott dobozok súlya és megjelenése is megtévesztő volt.
A felnyitáskor kiderült, hogy a dobozokat kivétel nélkül virágfölddel töltötték meg. Mivel a szállítmány ténylegesen nem tartalmazott dohányterméket, a pénzügyőrök csupán rögzítették a látottakat. További hatósági intézkedésre így nem volt szükség.
Magyarországon a dohánytermékek kizárólag a Nemzeti Dohányboltokban értékesíthetők. Az olyan ízesített elektronikus cigaretták, mint az Elf Bar vagy a Vapsolo, teljesen illegálisak. Ezek árusítása online felületeken és a hagyományos üzletekben egyaránt tilos.
Aki feketepiaci dohányterméket forgalmaz, annak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eljárása mellett a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) szankcióival is számolnia kell. A kiszabható bírság mértéke magánszemélyek esetén 1 milliótól 50 millió forintig terjedhet. Vállalkozásoknál ez az összeg 5 milliótól akár 500 millió forintig is nőhet.
