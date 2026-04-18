Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár

Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak. A leköszönő kabinet ezzel a lépéssel a Magyar Péter vezette új kormányra bízta az árszabályozó intézkedések sorsát.

A pénteki Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a korábban bevezetett árszabályozó rendeletekből kikerült a hatályvesztés dátuma. Az új kormány hivatalba lépéséig még hetek vannak hátra, a hatósági üzemanyagárakról szóló rendelkezés pedig időközben lejárt volna. A távozó vezetés a hosszabbítással biztosította a folytonosságot, a későbbi döntés jogát pedig átadta a formálódó kabinetnek.

A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András korábban már jelezte, hogy az infláció megugrásának elkerülése érdekében egyelőre fenntartják az árrésstopokat. Ezeket csak fokozatosan, egy előre megtervezett menetrend szerint vezetik majd ki.

A hatósági benzinár szintén marad, erről Magyar Péter számolt be a Hernádi Zsolttal folytatott egyeztetését követően. A leendő miniszterelnök egyúttal arra kérte a leköszönő kormányt, hogy hosszabbítsák meg május 30-ig az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről szóló, április 30-án lejáró rendelkezést. A megjelent rendeletmódosítások alapján a regnáló kabinet eleget tett ennek a kérésnek.