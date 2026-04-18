Tankolás a benzinkúton
Gazdaság

Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár

Pénzcentrum
2026. április 18. 08:41

Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak. A leköszönő kabinet ezzel a lépéssel a Magyar Péter vezette új kormányra bízta az árszabályozó intézkedések sorsát.

A pénteki Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a korábban bevezetett árszabályozó rendeletekből kikerült a hatályvesztés dátuma. Az új kormány hivatalba lépéséig még hetek vannak hátra, a hatósági üzemanyagárakról szóló rendelkezés pedig időközben lejárt volna. A távozó vezetés a hosszabbítással biztosította a folytonosságot, a későbbi döntés jogát pedig átadta a formálódó kabinetnek.

A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András korábban már jelezte, hogy az infláció megugrásának elkerülése érdekében egyelőre fenntartják az árrésstopokat. Ezeket csak fokozatosan, egy előre megtervezett menetrend szerint vezetik majd ki.

A hatósági benzinár szintén marad, erről Magyar Péter számolt be a Hernádi Zsolttal folytatott egyeztetését követően. A leendő miniszterelnök egyúttal arra kérte a leköszönő kormányt, hogy hosszabbítsák meg május 30-ig az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentéséről szóló, április 30-án lejáró rendelkezést. A megjelent rendeletmódosítások alapján a regnáló kabinet eleget tett ennek a kérésnek.
Címlapkép: Getty Images
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
