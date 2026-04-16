Pénz: euró és forint bankjegyek
Gazdaság

Nagy fordulat jöhet a magyar gazdaságban, a Tisza már az euró bevezetését tervezi

Pénzcentrum
2026. április 16. 20:46

A Tisza Párt 2030-ig megteremtené az euró bevezetésének feltételeit Magyarországon, és kedvező esetben akár ennél korábban is sor kerülhetne a közös európai valuta átvételére, erről beszélt Kármán András, a párt leendő pénzügyminisztere az RTL Híradónak. A politikus szerint az euró csökkentené a kamatokat, mérsékelné az inflációs várakozásokat és kiszámíthatóbb árfolyamot biztosítana, ugyanakkor elismerte, hogy Magyarország jelenleg egyetlen belépési feltételt sem teljesít.

A Tisza Párt célja, hogy legkésőbb 2030-ra megteremtse az euró magyarországi bevezetésének feltételeit, jelentette ki Kármán András, a párt leendő pénzügyminisztere az RTL Híradónak adott interjújában. A politikus hangsúlyozta, hogy a közös európai valuta bevezetése kedvező hatással lenne a magyar gazdaságra, és akár a jelenleg kitűzött határidő előtt is megvalósulhat, ha a gazdasági feltételek ezt lehetővé teszik.

Kármán András elmondta, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal folytatott tárgyalásán is szóba került az euró kérdése, amelyet a Tisza programjának egyik meghatározó pontjaként említett. A leendő pénzügyminiszter szerint egyetértés volt abban, hogy az euró bevezetése csökkentheti a kamatszintet, mérsékelheti az inflációs várakozásokat, és stabilabb árfolyamkörnyezetet teremthet Magyarország számára.

Kapcsolódó cikkeink:

A politikus úgy fogalmazott, a hangsúly jelenleg azon van, hogy 2030-ra teljesüljenek a szükséges feltételek, és akkor megszülethessen a döntés a bevezetésről. Hozzátette, nem zárja ki, hogy kedvező gazdasági környezet esetén ennél hamarabb is sor kerülhet az euró átvételére.

Kármán arról is beszélt, hogy a Tisza Párt jelenleg felméri az ország pénzügyi helyzetét, és szakmai egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy reális képet kapjon a magyar gazdaság állapotáról, mielőtt konkrét céldátumot jelölne meg.

A leendő pénzügyminiszter kiemelte, hogy a jövőbeni gazdaságpolitika célja a piactorzító állami beavatkozások fokozatos megszüntetése lesz, mivel ezek szerinte hosszú távon nem összeegyeztethetők egy jól működő piacgazdasággal. Ennek ellenére úgy véli, hogy az élelmiszerekre és drogériai termékekre jelenleg érvényben lévő árrésstopot még nem lehet azonnal megszüntetni.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mint mondta, olyan kivezetési menetrendet szeretnének kialakítani, amely nem jelent hirtelen többletterhet a lakosságnak, ezért valószínűnek tartja, hogy a május 31-én lejáró intézkedést meghosszabbítanák.

Az euró bevezetésének ugyanakkor továbbra is komoly gazdasági akadályai vannak. A GKI friss kutatása szerint Magyarország jelenleg egyetlen maastrichti kritériumot sem teljesít, amelyek szükségesek a közös valuta bevezetéséhez. A gazdaságkutató intézet szerint 2018 óta folyamatosan távolodott az ország az eurózónához való csatlakozás feltételeitől, elsősorban a növekvő államadósság, a magas költségvetési hiány és az infláció miatt.

A GKI ugyanakkor úgy látja, hogy megfelelő gazdaságpolitikai fordulattal 2030-ra már reális lehet az euró bevezetése Magyarországon. Magyarország még 2004-ben, az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta az euró későbbi bevezetését, konkrét időpontot azonban azóta sem tűzött ki. Az Európai Bizottság legutóbbi felmérése szerint a magyarok 75 százaléka támogatná a közös valuta bevezetését.
Címlapkép: Getty Images
#euró #magyarország #államadósság #infláció #gazdaság #pénzügy #gki #eurózóna #költségvetési hiány #árrésstop

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:40
21:27
20:46
20:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 16. 16:43
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 16. 18:14
Vujity Tvrtko üzent a TV2-nek: hagyjátok abba a Naplót!
A tévés szerint a TV2 folyamatosan meggyalázza a régi, még korrekt Napló örökségét, ezért abba kelle...
Bankmonitor  |  2026. április 16. 17:08
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, n...
Holdblog  |  2026. április 16. 09:13
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
3 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
3
6 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
4
6 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
2 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 21:40
Hatalmas bejelentést tett Magyar Péter a benzinárakról: ez most minden magyar autóst érint
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 21:27
A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, csütörtökön
Agrárszektor  |  2026. április 16. 20:29
Súlyos tévhit kering a kullancsokról: nem úgy van, ahogy sokan hiszik