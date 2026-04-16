Nagy fordulat jöhet a magyar gazdaságban, a Tisza már az euró bevezetését tervezi

A Tisza Párt célja, hogy legkésőbb 2030-ra megteremtse az euró magyarországi bevezetésének feltételeit, jelentette ki Kármán András, a párt leendő pénzügyminisztere az RTL Híradónak adott interjújában. A politikus hangsúlyozta, hogy a közös európai valuta bevezetése kedvező hatással lenne a magyar gazdaságra, és akár a jelenleg kitűzött határidő előtt is megvalósulhat, ha a gazdasági feltételek ezt lehetővé teszik.

Kármán András elmondta, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal folytatott tárgyalásán is szóba került az euró kérdése, amelyet a Tisza programjának egyik meghatározó pontjaként említett. A leendő pénzügyminiszter szerint egyetértés volt abban, hogy az euró bevezetése csökkentheti a kamatszintet, mérsékelheti az inflációs várakozásokat, és stabilabb árfolyamkörnyezetet teremthet Magyarország számára.

A politikus úgy fogalmazott, a hangsúly jelenleg azon van, hogy 2030-ra teljesüljenek a szükséges feltételek, és akkor megszülethessen a döntés a bevezetésről. Hozzátette, nem zárja ki, hogy kedvező gazdasági környezet esetén ennél hamarabb is sor kerülhet az euró átvételére.

Kármán arról is beszélt, hogy a Tisza Párt jelenleg felméri az ország pénzügyi helyzetét, és szakmai egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy reális képet kapjon a magyar gazdaság állapotáról, mielőtt konkrét céldátumot jelölne meg.

A leendő pénzügyminiszter kiemelte, hogy a jövőbeni gazdaságpolitika célja a piactorzító állami beavatkozások fokozatos megszüntetése lesz, mivel ezek szerinte hosszú távon nem összeegyeztethetők egy jól működő piacgazdasággal. Ennek ellenére úgy véli, hogy az élelmiszerekre és drogériai termékekre jelenleg érvényben lévő árrésstopot még nem lehet azonnal megszüntetni.

Mint mondta, olyan kivezetési menetrendet szeretnének kialakítani, amely nem jelent hirtelen többletterhet a lakosságnak, ezért valószínűnek tartja, hogy a május 31-én lejáró intézkedést meghosszabbítanák.

Az euró bevezetésének ugyanakkor továbbra is komoly gazdasági akadályai vannak. A GKI friss kutatása szerint Magyarország jelenleg egyetlen maastrichti kritériumot sem teljesít, amelyek szükségesek a közös valuta bevezetéséhez. A gazdaságkutató intézet szerint 2018 óta folyamatosan távolodott az ország az eurózónához való csatlakozás feltételeitől, elsősorban a növekvő államadósság, a magas költségvetési hiány és az infláció miatt.

A GKI ugyanakkor úgy látja, hogy megfelelő gazdaságpolitikai fordulattal 2030-ra már reális lehet az euró bevezetése Magyarországon. Magyarország még 2004-ben, az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta az euró későbbi bevezetését, konkrét időpontot azonban azóta sem tűzött ki. Az Európai Bizottság legutóbbi felmérése szerint a magyarok 75 százaléka támogatná a közös valuta bevezetését.