A Pénzcentrum 2025. október 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon: megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések és mindennapi túlélési tippek egyaránt felkeltették az olvasók figyelmét. Miközben a brit gazdaság lejtmenete és a nyugat-európai stagnálás közepette Magyarország 2050-re az élvonalba kapaszkodhat, addig a banki csalások és az új nullás számlák hírei a jelen pénzügyeiről szóltak. Az eheti CashTag-ben pedig a sokakat érintő devizahitelezési-válságot jártuk körbe szakértőkkel.
A 43. héten is sok izgalmas, érdekes dologról írtunk a Pénzcentrumon - olvasóinkat ezúttal a hétköznapi problémák, a városi nosztalgia, az oktatás ügye és a túlélésre való felkészülés egyaránt megmozgatta.
Sokan kíváncsiak voltak rá, miért párásodik az ablak, mit árul el ez az otthonunk állapotáról, és hogyan előzhetjük meg a penészt vagy az egészségügyi gondokat egy jól megválasztott párátlanítóval. Közben nosztalgikus hangulat is úrrá lett a fővárosiakon: rengetegen próbálták ki Budapest régi utcaneveiről szóló kvízünket, amelyben kiderül, ki emlékszik még a Moszkva térre vagy a régi Király utcára.
Komolyabb hangvételben, de egyre többeket foglalkoztatott a magyar „prepper” közösség is, amely a bizonytalan időkben tudatos felkészüléssel és önellátással próbál biztonságot teremteni. A mozgalom hazai arcai szerint ez már nem hóbort, hanem stratégia.
Oktatási fronton az ELTE Trefort Ágoston Gimnázium igazgatója, Csapodi Zoltán mesélt arról, mitől működik jól egy elit iskola, hogyan tartják életben a tanári hivatás presztízsét, és milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia az oktatás jövőjére.
Végül a magyar ízek szerelmesei sem maradtak kihívás nélkül: gasztronómiai kvízünkben a hazai konyha klasszikusai kerültek terítékre, a töltött káposztától a pörköltig – mindenki letesztelhette, mennyire ismeri a magyar gasztronómia igazi gyöngyszemeit.
Feszült hét a világpolitikában
A 43. héten a globális diplomácia forróbb volt, mint valaha. Donald Trump washingtoni találkozóján Volodimir Zelenszkijt arra sürgette, hogy fogadja el Oroszország békefeltételeit, különben - szavai szerint - Vlagyimir Putyin „elpusztítja” Ukrajnát. Közben a tervezett Trump-Putyin budapesti csúcstalálkozó is teljesen bizonytalan lett: a Kreml jelezte, hogy nincs napirenden tűzszüneti egyeztetés, és egyik fél sem készül tárgyalóasztalhoz ülni a közeljövőben Budapesten, amit azóta már Wahkington is bejelentett.
Európában is nő a feszültség: Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever bejelentette, hogy blokkolhatja az Ukrajnának szánt új uniós hitelcsomagot, ha nem garantálják a pénzügyi kockázatok közös viselését a tagállamok között.
Mindeközben Ázsiában is mozdult a geopolitikai tábla: Kína állami olajvállalatai felfüggesztették az orosz kőolaj importját tengeri úton, miután az Egyesült Államok kiterjesztette szankcióit a Lukoilra és a Rosznyeftre is.
Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.
Trump a Közel-Keleten sem hagyott kétséget álláspontja felől: kijelentette, hogy „a Hamász megsemmisül”, ha nem tartja be a Gázai övezet tűzszüneti megállapodását. Egy héten belül így három fronton - Ukrajna, Oroszország és a Közel-Kelet - is új lendületet vett a világpolitikai feszültségspirál.
És, amik még nagyon pörögtek...
A Pénzcentrum eheti, legolvasottabb gazdasági anyagai a pénzügyi tudatosság és a jövő kilátásai körül forogtak. A Cebr legújabb prognózisa például sokakat meglepett: a kutatóintézet szerint Magyarország 2050-re megelőzheti az Egyesült Királyságot és Ausztriát az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt GDP-ben – ha a konvergencia, a technológiai fejlődés és a stabilitás fennmarad, a térség lehet Európa új gazdasági motorja.
Eközben az Eurostat friss adatai is komoly különbségeket mutattak: míg Görögország államadóssága továbbra is az egekben, addig Észtország és Bulgária példásan alacsonyan tartja a mutatót - Magyarország 75 százalékkal a középmezőnyben, de régiós összevetésben még mindig túlságosan eladósodott.
A bankpiacon is mozgás van: újra hódítanak a nullás bankszámlák, több pénzintézet is havi díjmentes konstrukciókat kínál, igaz, az „ingyenességnek” többnyire feltételei vannak.
A hét egyik legfontosabb figyelmeztetése az OTP új csalás elleni riasztása volt: a bank mobilapplikációján keresztül jelezte, hogy hamis számlákkal próbálják megtéveszteni az ügyfeleket, a csalók pedig saját számlaszámukra irányítanák az utalásokat.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből, melyekből Magyarországra is érkezett.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.