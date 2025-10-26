2025. október 26. vasárnap Dömötör
8 °C Budapest
43. heti összefoglaló cikk, pénzcentrum
Gazdaság

Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet

Pénzcentrum
2025. október 26. 19:05

A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon: megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések és mindennapi túlélési tippek egyaránt felkeltették az olvasók figyelmét. Miközben a brit gazdaság lejtmenete és a nyugat-európai stagnálás közepette Magyarország 2050-re az élvonalba kapaszkodhat, addig a banki csalások és az új nullás számlák hírei a jelen pénzügyeiről szóltak. Az eheti CashTag-ben pedig a sokakat érintő devizahitelezési-válságot jártuk körbe szakértőkkel.

A 43. héten is sok izgalmas, érdekes dologról írtunk a Pénzcentrumon - olvasóinkat ezúttal a hétköznapi problémák, a városi nosztalgia, az oktatás ügye és a túlélésre való felkészülés egyaránt megmozgatta.

Sokan kíváncsiak voltak rá, miért párásodik az ablak, mit árul el ez az otthonunk állapotáról, és hogyan előzhetjük meg a penészt vagy az egészségügyi gondokat egy jól megválasztott párátlanítóval. Közben nosztalgikus hangulat is úrrá lett a fővárosiakon: rengetegen próbálták ki Budapest régi utcaneveiről szóló kvízünket, amelyben kiderül, ki emlékszik még a Moszkva térre vagy a régi Király utcára.

Komolyabb hangvételben, de egyre többeket foglalkoztatott a magyar „prepper” közösség is, amely a bizonytalan időkben tudatos felkészüléssel és önellátással próbál biztonságot teremteni. A mozgalom hazai arcai szerint ez már nem hóbort, hanem stratégia.

Oktatási fronton az ELTE Trefort Ágoston Gimnázium igazgatója, Csapodi Zoltán mesélt arról, mitől működik jól egy elit iskola, hogyan tartják életben a tanári hivatás presztízsét, és milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia az oktatás jövőjére.

Végül a magyar ízek szerelmesei sem maradtak kihívás nélkül: gasztronómiai kvízünkben a hazai konyha klasszikusai kerültek terítékre, a töltött káposztától a pörköltig – mindenki letesztelhette, mennyire ismeri a magyar gasztronómia igazi gyöngyszemeit.

Feszült hét a világpolitikában

A 43. héten a globális diplomácia forróbb volt, mint valaha. Donald Trump washingtoni találkozóján Volodimir Zelenszkijt arra sürgette, hogy fogadja el Oroszország békefeltételeit, különben - szavai szerint - Vlagyimir Putyin „elpusztítja” Ukrajnát. Közben a tervezett Trump-Putyin budapesti csúcstalálkozó is teljesen bizonytalan lett: a Kreml jelezte, hogy nincs napirenden tűzszüneti egyeztetés, és egyik fél sem készül tárgyalóasztalhoz ülni a közeljövőben Budapesten, amit azóta már Wahkington is bejelentett.

Európában is nő a feszültség: Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever bejelentette, hogy blokkolhatja az Ukrajnának szánt új uniós hitelcsomagot, ha nem garantálják a pénzügyi kockázatok közös viselését a tagállamok között.

Mindeközben Ázsiában is mozdult a geopolitikai tábla: Kína állami olajvállalatai felfüggesztették az orosz kőolaj importját tengeri úton, miután az Egyesült Államok kiterjesztette szankcióit a Lukoilra és a Rosznyeftre is.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Trump a Közel-Keleten sem hagyott kétséget álláspontja felől: kijelentette, hogy „a Hamász megsemmisül”, ha nem tartja be a Gázai övezet tűzszüneti megállapodását. Egy héten belül így három fronton - Ukrajna, Oroszország és a Közel-Kelet - is új lendületet vett a világpolitikai feszültségspirál.

És, amik még nagyon pörögtek...

A Pénzcentrum eheti, legolvasottabb gazdasági anyagai a pénzügyi tudatosság és a jövő kilátásai körül forogtak. A Cebr legújabb prognózisa például sokakat meglepett: a kutatóintézet szerint Magyarország 2050-re megelőzheti az Egyesült Királyságot és Ausztriát az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt GDP-ben – ha a konvergencia, a technológiai fejlődés és a stabilitás fennmarad, a térség lehet Európa új gazdasági motorja.

Eközben az Eurostat friss adatai is komoly különbségeket mutattak: míg Görögország államadóssága továbbra is az egekben, addig Észtország és Bulgária példásan alacsonyan tartja a mutatót - Magyarország 75 százalékkal a középmezőnyben, de régiós összevetésben még mindig túlságosan eladósodott.

A bankpiacon is mozgás van: újra hódítanak a nullás bankszámlák, több pénzintézet is havi díjmentes konstrukciókat kínál, igaz, az „ingyenességnek” többnyire feltételei vannak.

A hét egyik legfontosabb figyelmeztetése az OTP új csalás elleni riasztása volt: a bank mobilapplikációján keresztül jelezte, hogy hamis számlákkal próbálják megtéveszteni az ügyfeleket, a csalók pedig saját számlaszámukra irányítanák az utalásokat.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #heti összefoglaló #hírösszefoglaló

PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. október 26. 15:33
Így áll a magyar reklámipar - Interjú Novák Péterrel, a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnökével (Media1, 2025.04.14)  
Portfolio Checklist
2025. október 25. 06:00
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto  
MEDIA1  |  2025. október 26. 16:11
Így áll a magyar reklámipar - Interjú Novák Péterrel, az MRSZ elnökével
A Media1 podcast- és rádióműsorának vendége volt Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnöke...
Összkép  |  2025. október 25. 22:14
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora,...
Holdblog  |  2025. október 24. 08:33
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, e...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 24. 07:47
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2025. október 26.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
2025. október 25.
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
