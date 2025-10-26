Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet

A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon: megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések és mindennapi túlélési tippek egyaránt felkeltették az olvasók figyelmét. Miközben a brit gazdaság lejtmenete és a nyugat-európai stagnálás közepette Magyarország 2050-re az élvonalba kapaszkodhat, addig a banki csalások és az új nullás számlák hírei a jelen pénzügyeiről szóltak. Az eheti CashTag-ben pedig a sokakat érintő devizahitelezési-válságot jártuk körbe szakértőkkel.

A 43. héten is sok izgalmas, érdekes dologról írtunk a Pénzcentrumon - olvasóinkat ezúttal a hétköznapi problémák, a városi nosztalgia, az oktatás ügye és a túlélésre való felkészülés egyaránt megmozgatta.

Sokan kíváncsiak voltak rá, miért párásodik az ablak, mit árul el ez az otthonunk állapotáról, és hogyan előzhetjük meg a penészt vagy az egészségügyi gondokat egy jól megválasztott párátlanítóval. Közben nosztalgikus hangulat is úrrá lett a fővárosiakon: rengetegen próbálták ki Budapest régi utcaneveiről szóló kvízünket, amelyben kiderül, ki emlékszik még a Moszkva térre vagy a régi Király utcára.

Komolyabb hangvételben, de egyre többeket foglalkoztatott a magyar „prepper” közösség is, amely a bizonytalan időkben tudatos felkészüléssel és önellátással próbál biztonságot teremteni. A mozgalom hazai arcai szerint ez már nem hóbort, hanem stratégia.

Oktatási fronton az ELTE Trefort Ágoston Gimnázium igazgatója, Csapodi Zoltán mesélt arról, mitől működik jól egy elit iskola, hogyan tartják életben a tanári hivatás presztízsét, és milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia az oktatás jövőjére.

Végül a magyar ízek szerelmesei sem maradtak kihívás nélkül: gasztronómiai kvízünkben a hazai konyha klasszikusai kerültek terítékre, a töltött káposztától a pörköltig – mindenki letesztelhette, mennyire ismeri a magyar gasztronómia igazi gyöngyszemeit.

Feszült hét a világpolitikában

A 43. héten a globális diplomácia forróbb volt, mint valaha. Donald Trump washingtoni találkozóján Volodimir Zelenszkijt arra sürgette, hogy fogadja el Oroszország békefeltételeit, különben - szavai szerint - Vlagyimir Putyin „elpusztítja” Ukrajnát. Közben a tervezett Trump-Putyin budapesti csúcstalálkozó is teljesen bizonytalan lett: a Kreml jelezte, hogy nincs napirenden tűzszüneti egyeztetés, és egyik fél sem készül tárgyalóasztalhoz ülni a közeljövőben Budapesten, amit azóta már Wahkington is bejelentett.

Európában is nő a feszültség: Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever bejelentette, hogy blokkolhatja az Ukrajnának szánt új uniós hitelcsomagot, ha nem garantálják a pénzügyi kockázatok közös viselését a tagállamok között.

Mindeközben Ázsiában is mozdult a geopolitikai tábla: Kína állami olajvállalatai felfüggesztették az orosz kőolaj importját tengeri úton, miután az Egyesült Államok kiterjesztette szankcióit a Lukoilra és a Rosznyeftre is.

Trump a Közel-Keleten sem hagyott kétséget álláspontja felől: kijelentette, hogy „a Hamász megsemmisül”, ha nem tartja be a Gázai övezet tűzszüneti megállapodását. Egy héten belül így három fronton - Ukrajna, Oroszország és a Közel-Kelet - is új lendületet vett a világpolitikai feszültségspirál.

És, amik még nagyon pörögtek...

A Pénzcentrum eheti, legolvasottabb gazdasági anyagai a pénzügyi tudatosság és a jövő kilátásai körül forogtak. A Cebr legújabb prognózisa például sokakat meglepett: a kutatóintézet szerint Magyarország 2050-re megelőzheti az Egyesült Királyságot és Ausztriát az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt GDP-ben – ha a konvergencia, a technológiai fejlődés és a stabilitás fennmarad, a térség lehet Európa új gazdasági motorja.

Eközben az Eurostat friss adatai is komoly különbségeket mutattak: míg Görögország államadóssága továbbra is az egekben, addig Észtország és Bulgária példásan alacsonyan tartja a mutatót - Magyarország 75 százalékkal a középmezőnyben, de régiós összevetésben még mindig túlságosan eladósodott.

A bankpiacon is mozgás van: újra hódítanak a nullás bankszámlák, több pénzintézet is havi díjmentes konstrukciókat kínál, igaz, az „ingyenességnek” többnyire feltételei vannak.

A hét egyik legfontosabb figyelmeztetése az OTP új csalás elleni riasztása volt: a bank mobilapplikációján keresztül jelezte, hogy hamis számlákkal próbálják megtéveszteni az ügyfeleket, a csalók pedig saját számlaszámukra irányítanák az utalásokat.