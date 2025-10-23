2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
European Union and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Világ

Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott

Pénzcentrum
2025. október 23. 18:18

Belgium miniszterelnöke blokkolhatja az Ukrajnának szánt uniós hitelt, ha nem teljesülnek a kívánt feltételei - írta az euractiv.

Bart De Wever belga miniszterelnök kijelentette, hogy "mindent megtesz" az Ukrajnának szánt új uniós hitel megakadályozására, ha nem teljesülnek bizonyos feltételek. A brüsszeli EU-csúcstalálkozó előtt elmondta, hogy a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásával kapcsolatos pénzügyi és jogi kockázatokat teljes mértékben meg kell osztani a tagállamok között.

A miniszterelnök három követelést fogalmazott meg: a kockázatok teljes megosztását, pénzügyi garanciákat arra az esetre, ha a pénzt vissza kellene fizetni Moszkvának, valamint azt, hogy más országok is hasonló lépéseket tegyenek a náluk lévő befagyasztott orosz állami vagyonnal.

Belgium kulcsszereplő a tárgyalásokon, mivel itt található az EU által 2022-ben befagyasztott orosz központi banki eszközök többsége. Az ország különösen óvatos a brüsszeli székhelyű Euroclear elszámolóházat érintő kockázatok miatt, amely a hitelhez felhasználandó pénzeszközöket kezeli.

"Tudjuk, hogy más országokban is hatalmas mennyiségű orosz pénz van, amelyről hallgatnak. Ha lépünk, mindenkinek együtt kell lépnie. Ez az európai szolidaritás" - mondta De Wever. Hozzátette: "Ha ezt a három - szerintem teljesen észszerű - követelést teljesítik, akkor haladhatunk tovább. Ha nem, mindent megteszek európai és nemzeti szinten, politikailag és jogilag is, hogy megakadályozzam ezt a döntést."

Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok. Szerintük a program létfontosságú Ukrajna támogatásához, amelyet az utóbbi hónapokban egyre hevesebb orosz légitámadások értek.

Belgium, Luxemburg és az Európai Központi Bank óvatosabb álláspontot képvisel, annak ellenére, hogy a hitel lehetővé tenné a pénzügyileg megterhelt uniós fővárosok számára, hogy saját forrásaik felhasználása nélkül támogassák Kijevet.

De Wever csütörtökön sürgette a Bizottságot, hogy terjesszen elő "jogalapot" a vagyoneszközök felhasználására vonatkozó tervéhez. "Ez nem részletkérdés - még a második világháború alatt sem nyúltak a befagyasztott vagyoneszközökhöz" - hangsúlyozta.
