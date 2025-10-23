A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
Belgium miniszterelnöke blokkolhatja az Ukrajnának szánt uniós hitelt, ha nem teljesülnek a kívánt feltételei - írta az euractiv.
Bart De Wever belga miniszterelnök kijelentette, hogy "mindent megtesz" az Ukrajnának szánt új uniós hitel megakadályozására, ha nem teljesülnek bizonyos feltételek. A brüsszeli EU-csúcstalálkozó előtt elmondta, hogy a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásával kapcsolatos pénzügyi és jogi kockázatokat teljes mértékben meg kell osztani a tagállamok között.
A miniszterelnök három követelést fogalmazott meg: a kockázatok teljes megosztását, pénzügyi garanciákat arra az esetre, ha a pénzt vissza kellene fizetni Moszkvának, valamint azt, hogy más országok is hasonló lépéseket tegyenek a náluk lévő befagyasztott orosz állami vagyonnal.
Belgium kulcsszereplő a tárgyalásokon, mivel itt található az EU által 2022-ben befagyasztott orosz központi banki eszközök többsége. Az ország különösen óvatos a brüsszeli székhelyű Euroclear elszámolóházat érintő kockázatok miatt, amely a hitelhez felhasználandó pénzeszközöket kezeli.
"Tudjuk, hogy más országokban is hatalmas mennyiségű orosz pénz van, amelyről hallgatnak. Ha lépünk, mindenkinek együtt kell lépnie. Ez az európai szolidaritás" - mondta De Wever. Hozzátette: "Ha ezt a három - szerintem teljesen észszerű - követelést teljesítik, akkor haladhatunk tovább. Ha nem, mindent megteszek európai és nemzeti szinten, politikailag és jogilag is, hogy megakadályozzam ezt a döntést."
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok. Szerintük a program létfontosságú Ukrajna támogatásához, amelyet az utóbbi hónapokban egyre hevesebb orosz légitámadások értek.
Belgium, Luxemburg és az Európai Központi Bank óvatosabb álláspontot képvisel, annak ellenére, hogy a hitel lehetővé tenné a pénzügyileg megterhelt uniós fővárosok számára, hogy saját forrásaik felhasználása nélkül támogassák Kijevet.
De Wever csütörtökön sürgette a Bizottságot, hogy terjesszen elő "jogalapot" a vagyoneszközök felhasználására vonatkozó tervéhez. "Ez nem részletkérdés - még a második világháború alatt sem nyúltak a befagyasztott vagyoneszközökhöz" - hangsúlyozta.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
