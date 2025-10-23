Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott

Belgium miniszterelnöke blokkolhatja az Ukrajnának szánt uniós hitelt, ha nem teljesülnek a kívánt feltételei - írta az euractiv.

Bart De Wever belga miniszterelnök kijelentette, hogy "mindent megtesz" az Ukrajnának szánt új uniós hitel megakadályozására, ha nem teljesülnek bizonyos feltételek. A brüsszeli EU-csúcstalálkozó előtt elmondta, hogy a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásával kapcsolatos pénzügyi és jogi kockázatokat teljes mértékben meg kell osztani a tagállamok között.

A miniszterelnök három követelést fogalmazott meg: a kockázatok teljes megosztását, pénzügyi garanciákat arra az esetre, ha a pénzt vissza kellene fizetni Moszkvának, valamint azt, hogy más országok is hasonló lépéseket tegyenek a náluk lévő befagyasztott orosz állami vagyonnal.

Belgium kulcsszereplő a tárgyalásokon, mivel itt található az EU által 2022-ben befagyasztott orosz központi banki eszközök többsége. Az ország különösen óvatos a brüsszeli székhelyű Euroclear elszámolóházat érintő kockázatok miatt, amely a hitelhez felhasználandó pénzeszközöket kezeli.

"Tudjuk, hogy más országokban is hatalmas mennyiségű orosz pénz van, amelyről hallgatnak. Ha lépünk, mindenkinek együtt kell lépnie. Ez az európai szolidaritás" - mondta De Wever. Hozzátette: "Ha ezt a három - szerintem teljesen észszerű - követelést teljesítik, akkor haladhatunk tovább. Ha nem, mindent megteszek európai és nemzeti szinten, politikailag és jogilag is, hogy megakadályozzam ezt a döntést."

Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok. Szerintük a program létfontosságú Ukrajna támogatásához, amelyet az utóbbi hónapokban egyre hevesebb orosz légitámadások értek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Belgium, Luxemburg és az Európai Központi Bank óvatosabb álláspontot képvisel, annak ellenére, hogy a hitel lehetővé tenné a pénzügyileg megterhelt uniós fővárosok számára, hogy saját forrásaik felhasználása nélkül támogassák Kijevet.

De Wever csütörtökön sürgette a Bizottságot, hogy terjesszen elő "jogalapot" a vagyoneszközök felhasználására vonatkozó tervéhez. "Ez nem részletkérdés - még a második világháború alatt sem nyúltak a befagyasztott vagyoneszközökhöz" - hangsúlyozta.