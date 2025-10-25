A Pénzcentrum 2025. október 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Továbbra is hatalmas a szakadék az uniós tagállamok államadóssága között: miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot. Magyarország a középmezőnyben, 75 százalékkal szerepel a listán, ami ugyan nem kiugró, de a régiós versenytársakhoz képest magasnak számít. Az Eurostat legfrissebb, 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint a dél-európai országok továbbra is küzdenek az eladósodottsággal, míg az északi államok költségvetési fegyelme stabil maradt.
Az Eurostat legfrissebb, 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint továbbra is hatalmas különbségek vannak az uniós tagállamok államadósságának mértékében. A Visual Capitalist látványos térképe azt mutatja meg, hogy az egyes országokban a kormányzati bruttó adósság hány százaléka a GDP-nek.
A lista élén Görögország áll, ahol az államadósság eléri a 153 százalékot – ezzel messze a legeladósodottabb uniós tag maradt. Őt követi Olaszország 138 százalékkal, majd Franciaország 114 százalékkal és Spanyolország 104 százalékkal. Ezek a dél-európai országok továbbra is jelentős fiskális kihívásokkal küzdenek, annak ellenére, hogy a pandémia utáni években már elkezdték a konszolidációt.
A másik végletet Észtország és Bulgária képviseli: mindkét országban az államadósság mindössze 24 százalék körül alakul. Őket követi Dánia (30%), Svédország (34%) és Írország (35%), vagyis az északi és a kis, nyitott gazdaságok stabil költségvetési pozícióval rendelkeznek.
Magyarország adósságrátája a térkép szerint 75 százalék, ami némileg meghaladja az uniós átlagot. A visegrádi országok közül Csehország 43, Lengyelország 57, Szlovákia pedig 63 százalékos mutatóval áll, míg Románia 56 százalékkal szintén alacsonyabb adósságrátát produkált.
Ez azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is a régió legeladósodottabb gazdasága, annak ellenére, hogy a kormány az elmúlt években a GDP-arányos adósság mérséklését tűzte ki célul. A magasabb adósságszint részben a pandémiás évek költségvetési terheihez, részben a 2022–2023-as energiaár-robbanás és inflációs sokk hatásaihoz köthető, amelyek miatt a költségvetési kiadások jelentősen nőttek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Miközben több közép-európai ország, így Csehország vagy Lengyelország, a fiskális konszolidáció irányába mozdult el, Magyarország esetében a kamatkiadások növekedése és a gyenge forintárfolyam továbbra is korlátozza az adósságcsökkentés lehetőségeit. A jelenlegi szint ugyan nem veszélyezteti a pénzügyi stabilitást, de a régiós versenytársakhoz képest szűkíti a mozgásteret a gazdaságpolitika számára, különösen egy esetleges újabb sokkhelyzetben.
A nagy gazdaságok közül Németország adóssága 62 százalék, ami továbbra is az egyik legkiegyensúlyozottabb a fejlett tagállamok között. Lengyelország 57 százalékon áll, Finnország viszont már 84 százalékon, utóbbi esetében az elmúlt évek védelmi kiadásai is jelentős hatással voltak az adósság növekedésére.
Összességében az adatok azt mutatják, hogy az EU-n belül továbbra is északi–déli megosztottság jellemzi az államadósság mértékét: míg a skandináv és balti országok adóssága jellemzően 50 százalék alatt marad, addig a mediterrán országokban a GDP több mint felét, sőt, esetenként a teljes értékét is meghaladja.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből, melyekből Magyarországra is érkezett.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.