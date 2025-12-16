2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
1 °C Budapest
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart a monetáris tanács kamatdöntését követően az MNB épületében 2025. március 25-én. A jegybankelnök elmondta, hogy az óvatos és türelmes megközelítés, a szigorú monet
Gazdaság

Így indokolta az alapkamat szintjét a jegybank elnöke: 2026-ról is szólt már Varga Mihály

Pénzcentrum
2025. december 16. 16:32

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, így az irányadó ráta a teljes 2025-ös évben érintetlen marad; a testület egyben módosította előretekintő útmutatását, és ezentúl teljesen adatvezérelt módon, minden egyes ülésen külön dönt a kamatszint meghatározásáról - számolt be a Portfolio.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változatlanul, 6,5 százalékon tartotta a jegybanki alapkamatot. A mostani kamatdöntés összhangban volt a piaci várakozásokkal, az elemzők egyöntetűen az alapkamat változatlanul hagyására számítottak - ezt mondta a kamatdöntő ülés után Varga Mihály jegybankelnök. A Magyar Nemzeti Bank fenntartja elkötelezettségét az árstabilitási cél elérése mellett, ugyanakkor a jelenlegi bizonytalan környezet továbbra is szigorú monetáris kondíciókat és türelmes, fokozatos megközelítést tesz szükségessé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jegybank kommunikációjában hangsúlyosan megjelent az év eleji átárazások figyelemmel kísérése, valamint a pénzügyi piaci stabilitás kiemelt szerepe. A Monetáris Tanács közleménye szerint folyamatosan értékelik a beérkező adatokat és az inflációs pályát befolyásoló tényezőket, különös tekintettel az év eleji áremelésekre és a pénzügyi piacok stabilitására. A megfogalmazás óvatos nyitásként értelmezhető egy későbbi, feltételes kamatcsökkentési ciklus irányába.

Továbbra is bizonytalan az árréskorlátozás inflációra gyakorolt hatása. Varga Mihály szerint minél hosszabb ideig marad érvényben az intézkedés, annál inkább alkalmazkodnak hozzá a piaci szereplők, és erősödhet a keresztárazás jelensége. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen végzett vállalati felmérés azt mutatja, hogy a kereskedő cégek eltérő stratégiákat követnek az árrésstop kezelésében.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elnök kiemelte, hogy a Monetáris Tanács jövőbeli kommunikációjában nagyobb hangsúlyt kap az adatvezérelt megközelítés: minden ülésen külön mérlegelik majd a kamatszintet, a beérkező makrogazdasági adatok és inflációs kilátások függvényében.

A frissen publikált előrejelzés szerint a magyar gazdaság 2025-ben mindössze 0,5 százalékkal bővülhet. Ezt 2026-ban 2,4 százalékos, 2027-ben pedig 3,1 százalékos növekedés követheti, ami némi elmaradást jelent a szeptemberi prognózishoz képest. Az inflációs pálya ugyanakkor kedvezőbben alakulhat: az idei év egészére 4,4 százalékos átlagos inflációt jelez előre a jegybank, 2026-ra 3,2 százalékos, 2027-re pedig 3,3 százalékos pénzromlási ütemmel számol.

A kedvezőbb inflációs kilátásokhoz hozzájárul a forint mintegy 7 százalékos felértékelődése, amely a beszerzési árakban is érezteti hatását. Ugyanakkor az inflációs várakozások továbbra is magas szinten ragadtak, ami óvatosságra inti a monetáris politika alakítóit, és indokolja a szigorúbb kondíciók fenntartását.

A munkaerőpiaci feszesség enyhülésének jelei látszanak: a versenyszektor béremelkedésének üteme lassul, miközben a foglalkoztatottság kis mértékben csökkenhet. Az MNB előrejelzése szerint az infláció 2026 elején átmenetileg a célérték alá süllyedhet, ezt követően azonban ismét a toleranciasáv felső széle felé mozdulhat el. A 3 százalékos inflációs cél tartós teljesülését 2027 második felére várja a jegybank.

címlapkép: MTI/Kovács Attila
Címlapkép: Getty Images
