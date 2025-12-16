A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
Így indokolta az alapkamat szintjét a jegybank elnöke: 2026-ról is szólt már Varga Mihály
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, így az irányadó ráta a teljes 2025-ös évben érintetlen marad; a testület egyben módosította előretekintő útmutatását, és ezentúl teljesen adatvezérelt módon, minden egyes ülésen külön dönt a kamatszint meghatározásáról - számolt be a Portfolio.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változatlanul, 6,5 százalékon tartotta a jegybanki alapkamatot. A mostani kamatdöntés összhangban volt a piaci várakozásokkal, az elemzők egyöntetűen az alapkamat változatlanul hagyására számítottak - ezt mondta a kamatdöntő ülés után Varga Mihály jegybankelnök. A Magyar Nemzeti Bank fenntartja elkötelezettségét az árstabilitási cél elérése mellett, ugyanakkor a jelenlegi bizonytalan környezet továbbra is szigorú monetáris kondíciókat és türelmes, fokozatos megközelítést tesz szükségessé.
A jegybank kommunikációjában hangsúlyosan megjelent az év eleji átárazások figyelemmel kísérése, valamint a pénzügyi piaci stabilitás kiemelt szerepe. A Monetáris Tanács közleménye szerint folyamatosan értékelik a beérkező adatokat és az inflációs pályát befolyásoló tényezőket, különös tekintettel az év eleji áremelésekre és a pénzügyi piacok stabilitására. A megfogalmazás óvatos nyitásként értelmezhető egy későbbi, feltételes kamatcsökkentési ciklus irányába.
Továbbra is bizonytalan az árréskorlátozás inflációra gyakorolt hatása. Varga Mihály szerint minél hosszabb ideig marad érvényben az intézkedés, annál inkább alkalmazkodnak hozzá a piaci szereplők, és erősödhet a keresztárazás jelensége. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen végzett vállalati felmérés azt mutatja, hogy a kereskedő cégek eltérő stratégiákat követnek az árrésstop kezelésében.
Az elnök kiemelte, hogy a Monetáris Tanács jövőbeli kommunikációjában nagyobb hangsúlyt kap az adatvezérelt megközelítés: minden ülésen külön mérlegelik majd a kamatszintet, a beérkező makrogazdasági adatok és inflációs kilátások függvényében.
A frissen publikált előrejelzés szerint a magyar gazdaság 2025-ben mindössze 0,5 százalékkal bővülhet. Ezt 2026-ban 2,4 százalékos, 2027-ben pedig 3,1 százalékos növekedés követheti, ami némi elmaradást jelent a szeptemberi prognózishoz képest. Az inflációs pálya ugyanakkor kedvezőbben alakulhat: az idei év egészére 4,4 százalékos átlagos inflációt jelez előre a jegybank, 2026-ra 3,2 százalékos, 2027-re pedig 3,3 százalékos pénzromlási ütemmel számol.
A kedvezőbb inflációs kilátásokhoz hozzájárul a forint mintegy 7 százalékos felértékelődése, amely a beszerzési árakban is érezteti hatását. Ugyanakkor az inflációs várakozások továbbra is magas szinten ragadtak, ami óvatosságra inti a monetáris politika alakítóit, és indokolja a szigorúbb kondíciók fenntartását.
A munkaerőpiaci feszesség enyhülésének jelei látszanak: a versenyszektor béremelkedésének üteme lassul, miközben a foglalkoztatottság kis mértékben csökkenhet. Az MNB előrejelzése szerint az infláció 2026 elején átmenetileg a célérték alá süllyedhet, ezt követően azonban ismét a toleranciasáv felső széle felé mozdulhat el. A 3 százalékos inflációs cél tartós teljesülését 2027 második felére várja a jegybank.
Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.
Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után.
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor.
Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Nem mindennapi „köntösbe" burkolózott történetet göngyölítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán.
Baljós előrejelzés érkezett: hiába indul a BMW és a BYD gyára, 2026-ban sem térhet magához a magyar gazdaság?
Hétfő reggel sajtótájékoztatót tartott a Concorde Értkpapír Zrt. a jövő évi várakozásokkal kapcsolatban, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Elképesztő, hogy akartak illegális cigit csempészni Magyarországra: ilyet még a vámosok is ritkán látnak
Hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette a kabátokat merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.
Így alakulhat az olaj ára 2026-ban: erre mindenkinek figyelnie kell, durva hatással lehet Magyarországra is
Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
