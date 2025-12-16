Mi történik Pakson? Nem tervezett karbantartás kezdődött az atomerőműben

A Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján közölte, hogy terven felüli karbantartást végeznek a Paksi Atomerőmű 1. blokkján.

Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2025. december 16-án 02:00 órától terven felüli karbantartást végeznek, emiatt a blokkot a feladatok elvégzéséhez szükséges teljesítmény szintig leterhelték.

A karbantartási tevékenység végrehajtása során a blokk biztonsága nem kerül veszélybe, a munkálatoknak a környezetre gyakorolt hatása nincs.

Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli az erőmű állapotát, és a 100 MW-ot meghaladó teljesítményváltozásokról a továbbiakban is tájékoztatást ad.

