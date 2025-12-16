2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
2 °C Budapest
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color satur

Gazdaság

Nem tartott sokáig az erő: mínuszban indította a napot a forint
Gazdaság

Nem tartott sokáig az erő: mínuszban indította a napot a forint

Pénzcentrum/MTI
2025. december 16. 08:14

Gyengült kissé a forint kedd reggelre főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után, a dollár jegyzése 327,42 forint 327,12 forint után, a svájci frank pedig 411,23 forinton áll 410,82 forint után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint az év eleje óta 6,5 százalékkal erősödött az euróval, 17,6 százalékkal a dollárral és 6,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
