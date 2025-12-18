Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni
Tirol a téli turisztikai szezonban ismét szigorúan fellép az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben. December 20. és április 6. között hétvégéken és ünnepnapokon az érintett mellékutak kizárólag célforgalom számára lesznek használhatók. Az intézkedés célja a kisebb települések tehermentesítése és a közlekedésbiztonság javítása. A szabályszegő autósokra pénzbírság vár, amely külföldi rendszám esetén sem kerülhető el.
Tirol 2025. december 20. és 2026. április 6. között ismét életbe lépteti azokat a közlekedési korlátozásokat, amelyek célja a mellékutakon fekvő települések védelme az átmenő forgalomtól. A szabályozás minden hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 és este 7 óra között lesz érvényben, elsősorban azokon a térségeken, ahol az autópályák és főutak rendszeresen bedugulnak a téli turisztikai csúcsidőszakban - írja a trafficban.com.
A rendelkezés lényege, hogy torlódás esetén az autósok nem hajthatnak le az autópályáról vagy főútról azért, hogy kisebb településeken keresztül kerüljék meg a dugót. Ezek az utak ilyenkor kizárólag célforgalom számára használhatók: a helyi lakosok, a térségbe tartó vendégek, a kiszállítást végzők és az ott dolgozók továbbra is közlekedhetnek rajtuk. Az átmenő, pusztán időnyerés céljából terelő forgalmat viszont rendőri ellenőrzésekkel szűrik ki.
A tartományi hatóságok szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az elmúlt években a navigációs alkalmazások tömegesen terelték a forgalmat falvakon és lakóövezeteken keresztül, ami jelentős zajterhelést, balesetveszélyt és közlekedési káoszt okozott a helyieknek. A korlátozás több járásra is kiterjed, köztük Kufstein, Schwaz, Imst, Reutte és Innsbruck környékére.
A szabályok megszegése pénzbírságot von maga után. Tirolban a behajtási és forgalomkorlátozási tilalmak figyelmen kívül hagyásáért jellemzően 90 és 300 euró (35 ezer és 116 ezer forint) közötti helyszíni bírságot szabhat ki a rendőrség, súlyosabb vagy visszatérő esetekben pedig akár több száz eurós közigazgatási eljárás is indulhat. A bírságolás a külföldi rendszámú járművekre is vonatkozik, a hatóságok pedig hangsúlyozzák: a cél nem a büntetés, hanem az, hogy az autósok valóban az autópályán várják ki a torlódás végét.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autós is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
A töltőállomás meghibásodása miatt tankolt vizet több autós is az egyik Shell benzinkúton - derült ki a társaság vizsgálatából.
A teljes tiltás helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátás‑csökkentést várna el a gyártóktól az Európai Tanács.
A presztízsberuházásként indult Üveggyár sorsa évek óta kérdéses volt, most végleg leáll az autógyártás Drezdában.
A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei 2,5 millió forint bírságot szabtak ki egy bolgár furgon sofőrjére.
Jelentősen csökkennek szerdától az üzemanyagok nagykereskedelmi árai.
A Ford visszavágja a nagy elektromos járművek gyártását a gyenge kereslet és a Trump-adminisztráció szabályozási változtatásai miatt.
Itt a fordulat, mégsem tiltják be a benzines és dízeles autókat Európában? Súlyos következménye lehet a hátraarcnak
Bár az EU a hírek szerint eltörli a belső égésű motoros autók 2035-től tervezett tilalmát, Németországban komoly vita kíséri a döntést.
Újra megnyílhat az M30-as, de van egy komoly feltétel: itt van Lázár János minisztériumának bejelentése
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy a Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről.
Évtizedek óta nem szenvedtek ennyire a nagy német autógyártók: ezt Magyarország is vastagon megérezheti?
A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn...
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál.
Döbbenet, amit a budapesti taxisok művelnek: sokan csalással mennek át a vizsgán, 8 általánosuk sincs
A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.
15 ezer forintot is spórolhatnak a magyar autósok jövőre a pályamatricákon: erre kell figyelni a vásárláskor
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica.
A Toyota továbbra is a világ legkelendőbb autómárkája, 2025 első félévében 4,7 millió darabot értékesítettek belőle.
Német, olasz és lengyel nyomásra az EU feladta korábbi terveit: nem tiltják ki teljesen a belső égésű motorokat 2035-től Európából.
Szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.