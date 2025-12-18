Alig ismert szabály szedi áldozatait: 115 ezres bírságot kaphatsz, ha itt hajtasz le az autópályáról, könnyű benézni

Tirol a téli turisztikai szezonban ismét szigorúan fellép az autópályákról dugó esetén lehajtó tranzitforgalommal szemben. December 20. és április 6. között hétvégéken és ünnepnapokon az érintett mellékutak kizárólag célforgalom számára lesznek használhatók. Az intézkedés célja a kisebb települések tehermentesítése és a közlekedésbiztonság javítása. A szabályszegő autósokra pénzbírság vár, amely külföldi rendszám esetén sem kerülhető el.

Tirol 2025. december 20. és 2026. április 6. között ismét életbe lépteti azokat a közlekedési korlátozásokat, amelyek célja a mellékutakon fekvő települések védelme az átmenő forgalomtól. A szabályozás minden hétvégén és ünnepnapokon reggel 7 és este 7 óra között lesz érvényben, elsősorban azokon a térségeken, ahol az autópályák és főutak rendszeresen bedugulnak a téli turisztikai csúcsidőszakban - írja a trafficban.com.

A rendelkezés lényege, hogy torlódás esetén az autósok nem hajthatnak le az autópályáról vagy főútról azért, hogy kisebb településeken keresztül kerüljék meg a dugót. Ezek az utak ilyenkor kizárólag célforgalom számára használhatók: a helyi lakosok, a térségbe tartó vendégek, a kiszállítást végzők és az ott dolgozók továbbra is közlekedhetnek rajtuk. Az átmenő, pusztán időnyerés céljából terelő forgalmat viszont rendőri ellenőrzésekkel szűrik ki.

A tartományi hatóságok szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az elmúlt években a navigációs alkalmazások tömegesen terelték a forgalmat falvakon és lakóövezeteken keresztül, ami jelentős zajterhelést, balesetveszélyt és közlekedési káoszt okozott a helyieknek. A korlátozás több járásra is kiterjed, köztük Kufstein, Schwaz, Imst, Reutte és Innsbruck környékére.

A szabályok megszegése pénzbírságot von maga után. Tirolban a behajtási és forgalomkorlátozási tilalmak figyelmen kívül hagyásáért jellemzően 90 és 300 euró (35 ezer és 116 ezer forint) közötti helyszíni bírságot szabhat ki a rendőrség, súlyosabb vagy visszatérő esetekben pedig akár több száz eurós közigazgatási eljárás is indulhat. A bírságolás a külföldi rendszámú járművekre is vonatkozik, a hatóságok pedig hangsúlyozzák: a cél nem a büntetés, hanem az, hogy az autósok valóban az autópályán várják ki a torlódás végét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA