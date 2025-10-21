Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Olaszországban Szent Ferenc október 4-i ünnepe. Alkotmánymódosítással abból az alkalomból növelték eggyel a piros betűs állami ünnepek számát, hogy 2026-ban emlékeznek meg a szent halálának nyolcszázadik évfordulójáról.
A római parlament nagy többséggel megszavazta, Sergio Mattarella államfő pedig aláírta, hogy október 4. nem csak egyházi, hanem egyben ismét állami ünnepnap legyen.
Október 4-re esik Assisi Szent Ferenc ünnepe, amely egyben a béke, a testvériség, a teremtett világ iránti szeretet, valamint a kultúrák közötti párbeszéd napja is. 1226-ban ezen a napon halt meg a ferences rend alapítója, akit már két évvel később szentté avattak. Szent Ferencet 1939-ben Olaszország védőszentjének nyilvánították.
Október 4. 1977-ig már nemzeti ünnepnek számított, akkor azonban eltörölték, mert korlátozni kívánták a munkaszüneti napok számát. Most a Mi Mérsékeltek és az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt kezdeményezésére visszavezették. Alkotmánymódosításra volt hozzá szükség, mivel változtattak a piros betűs ünnepek eddigi számán. Az eddigi tizenkét ünnepet növelték meg eggyel.
Szent Ferenc ünnepnapja az egyetlen, amelyen az egész országban ugyanarról a szentről emlékeznek meg munkaszüneti nappal. Szent Péter és Szent Pál ünnepe kizárólag Rómában piros betűs június 29-én, Szent Ambrus napja december 7-én csak Milánóban. Szent Ferenc ünnepe 2026-ban már piros betűs lesz, bár éppen vasárnapra esik majd. A 800 éves megemlékezések sorában kiemelt esemény lesz Szent Ferenc földi maradványainak kiállítása Assisiben február 22. és március 22. között a róla elnevezett bazilikánál. Szent Ferenc nemzeti ünnepnapjának visszavezetését aláírva az alkotmányjogász Sergio Mattarella rámutatott, hogy október 4. egyben Assisi Szent Klára ünnepe is, aki szintén Olaszország védőszentje.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
A hírszerzés szerint Moszkva csak időt nyer a béketárgyalásokkal, közben már az újabb hadjáratra készül.
Ezt nézd meg! Ilyen luxusbörtönbe kerülnek a nagypályás csaló politikusok - most ez tényleg büntetés?
Nicolas Sarkozy volt francia elnök október 21-én megkezdi börtönbüntetését, miután szeptemberben bűnösnek találták egy összeesküvési ügyben.
A magyarországi esetet megelőzően Romániában is történt egy hasonló incidens.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozója késhet, miután a külügyminiszterek előzetes egyeztetését elhalasztották.
Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.
Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről.
Meglepő lépésre készül Donald Trump: kegyetlen diktátorral találkozna az amerikai elnök, mit akarhat tőle?
Az amerikai elnök által küldött kormányzati tisztviselők zárt körben tárgyalnak egy lehetséges Trump-Kim Dzsongun találkozóról az elnök novemberi ázsiai útja során, bár sokan kételkednek a...
Óriási bajban a világ egyik legnagyobb gazdasága: nagyot rúgtak belé Trump vámjai, mindenki megihatja a levét
A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme.
A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.
Titkos tanácskozás Pekingben: óriási dologra készülhet Hszi Csin-ping, ez megrázhhatja a világgazdaságot
Kína legfelsőbb vezetői Pekingben gyűlnek össze, hogy meghatározzák az ország következő évtizedre szóló céljait és törekvéseit.
Minden, amit eddig tudni lehet a Louvre kirablásáról: így törtek be a világ leghíresebb múzeumába a bűnözők
Fényes nappal rabolták ki a Louvre-t: francia koronaékszereket vittek el a tolvajok.
Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.
Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja...
Kiszivárgott, speciális jogokkal léphet be az EU-ba Ukrajna, Moldova, Montenegró: ezt már megvétózni sem lehet?
Egy javaslat szerint az EU-tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Unióhoz.
Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?
"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján.
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.
