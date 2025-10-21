2025. október 21. kedd Orsolya
UNESCO világörökségi helyszín; Magyar Parlament, magyar kormány
Világ

Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum

MTI
2025. október 21. 15:04

Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Olaszországban Szent Ferenc október 4-i ünnepe. Alkotmánymódosítással abból az alkalomból növelték eggyel a piros betűs állami ünnepek számát, hogy 2026-ban emlékeznek meg a szent halálának nyolcszázadik évfordulójáról.

A római parlament nagy többséggel megszavazta, Sergio Mattarella államfő pedig aláírta, hogy október 4. nem csak egyházi, hanem egyben ismét állami ünnepnap legyen.

Október 4-re esik Assisi Szent Ferenc ünnepe, amely egyben a béke, a testvériség, a teremtett világ iránti szeretet, valamint a kultúrák közötti párbeszéd napja is. 1226-ban ezen a napon halt meg a ferences rend alapítója, akit már két évvel később szentté avattak. Szent Ferencet 1939-ben Olaszország védőszentjének nyilvánították.

Október 4. 1977-ig már nemzeti ünnepnek számított, akkor azonban eltörölték, mert korlátozni kívánták a munkaszüneti napok számát. Most a Mi Mérsékeltek és az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt kezdeményezésére visszavezették. Alkotmánymódosításra volt hozzá szükség, mivel változtattak a piros betűs ünnepek eddigi számán. Az eddigi tizenkét ünnepet növelték meg eggyel.

Szent Ferenc ünnepnapja az egyetlen, amelyen az egész országban ugyanarról a szentről emlékeznek meg munkaszüneti nappal. Szent Péter és Szent Pál ünnepe kizárólag Rómában piros betűs június 29-én, Szent Ambrus napja december 7-én csak Milánóban. Szent Ferenc ünnepe 2026-ban már piros betűs lesz, bár éppen vasárnapra esik majd. A 800 éves megemlékezések sorában kiemelt esemény lesz Szent Ferenc földi maradványainak kiállítása Assisiben február 22. és március 22. között a róla elnevezett bazilikánál. Szent Ferenc nemzeti ünnepnapjának visszavezetését aláírva az alkotmányjogász Sergio Mattarella rámutatott, hogy október 4. egyben Assisi Szent Klára ünnepe is, aki szintén Olaszország védőszentje.
#október #parlament #munkaszüneti nap #olaszország #ünnep #világ #nemzeti ünnep #vallás

