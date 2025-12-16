A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a döntés hátterét az elnök indokolta meg.
Súlyos büntetést szabott ki az MNB: jogtalanul gyűjtött pénzt a befektetőktől ez a cég
A Magyar Nemzeti Bank 540 millió forint bírságot szabott ki a TheGroup One Zrt.-re felügyeleti engedély nélküli forrásgyűjtés, valamint 27 millió forint bírságot egy magánszemélyre a tevékenységben való érdemi közreműködés miatt. Az érintettek ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva ígértek hozamot a hazai befektetőknek.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a budapesti székhelyű TheGroup One Zrt. végzett-e jegybanki engedély nélkül, üzletszerűen, a hitelintézeti törvényben (Hpt.) nevesített betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve egy magánszemély esetében az érdemi közreműködés eshetőségét.
A felügyelet megállapította, hogy a TheGroup One Zrt. ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva gyűjtött pénzt több száz magyar magánszemélytől. A befektetők a vizsgált mintegy 2 éves időszakban a társaság részére jelentős, milliárdos összegű befizetést teljesítettek, melynek fejében a TheGroup One Zrt. befektetéseik gyarapítását és azok hozammal történő visszafizetését ígérte.
Az egyes befektetőkkel kötött szerződések minden esetben rendelkeztek a hozamról vagy a nyereségről, valamint tartalmazták a befektetési célt is, ezért bár a visszafizetési kötelezettségről nem minden szerződés tartalmazott konkrét rendelkezést, a befektetők jogos minimális elvárása volt a befizetett tőkéjük visszafizetése, hiszen az egyértelmű nyereségígéret implicit módon magában foglalta a tőkevisszafizetési kötelezettséget is.
Az MNB által megállapítás tárgyává tett szerződések megkötésével a befektetők nem ingatlanokat kívántak megszerezni, hanem a társaság által elviekben alacsonyabb áron megvásárolt, és magasabb áron eladott ingatlanok értékesítéséből (vagyis ingatlanhasznosításból) származó nyereségből való részesedés végett szerződtek a TheGroup One Zrt.-vel. A vizsgálat feltárta, hogy a társaság által befektetési lehetőségként kínált ingatlanok többsége ugyan valóban létezett, azonban azoknak csak a töredéke felett szerzett tulajdonjogot (vagy vagyoni értékű jogot) a társaság, illetve az annak tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély.
Az MNB megállapítása szerint a TheGroup One Zrt. tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül, amely kapcsán az eljárás keretében beszerzett tanúvallomások egybehangzók voltak: a befektetők szerződéskötéshez fűzött várakozása az volt, hogy hozamot érjenek el, és céljuk az volt, hogy az általuk befektetett pénzeszközt nyereséggel, hozammal növelten kapják vissza.
A felügyelet megállapította, hogy a társaság a Hpt. szerinti „más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett, amely tevékenység végzésére azonban nem rendelkezett jegybanki engedéllyel.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A TheGroup One Zrt. tevékenységét üzletszerűen, azaz nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben, rendszeres gazdasági tevékenységként végezte. A közreműködő magánszemélynek pedig a társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként aktív kezdeményező, irányító szerepe volt a tevékenységben, annak „arca”, központi szereplője volt.
Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a TheGroup One Zrt.-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson, és a társaságot 540 millió forint, míg a tevékenységében érdemben közreműködő magánszemélyt 27 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.
Az MNB ismételten felhívja a befektetni szándékozók figyelmét, hogy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele előtt előzetesen ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Budapesten az MNB Ügyfélszolgálatán, vidéken a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáiban, valamint a jegybank honlapján kaphatnak további segítséget.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
Az ajándékozás nem minden esetben jár adómentességgel, ezért különösen fontos tisztában lenni az ajándékok adózási szabályaival.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Lehet, te is innen származó húst vettél: horrorüzemet záratott be a Nébih, undorító, amit az ellenőrök találtak
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei.
Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.
Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után.
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor.
Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Nem mindennapi „köntösbe" burkolózott történetet göngyölítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán.
Baljós előrejelzés érkezett: hiába indul a BMW és a BYD gyára, 2026-ban sem térhet magához a magyar gazdaság?
Hétfő reggel sajtótájékoztatót tartott a Concorde Értkpapír Zrt. a jövő évi várakozásokkal kapcsolatban, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Elképesztő, hogy akartak illegális cigit csempészni Magyarországra: ilyet még a vámosok is ritkán látnak
Hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette a kabátokat merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.
Így alakulhat az olaj ára 2026-ban: erre mindenkinek figyelnie kell, durva hatással lehet Magyarországra is
Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.