Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait Windows és macOS platformokon, a felhasználóknak hamarosan a webes verzióra kell átállniuk - írja a HVG.
A Facebook anyavállalata, a Meta bejelentette, hogy kivezeti a Messenger alkalmazást mindkét népszerű asztali operációs rendszerről. A döntés nem meglepő azok számára, akik rendszeresen használták ezeket az applikációkat, hiszen a vállalat eddig sem fordított különösebb figyelmet a fejlesztésükre és optimalizálásukra – még erőteljes hardverkonfigurációk mellett is gyakran akadozva működtek.
A Meta súgóközpontjában közzétett tájékoztatás nem tartalmaz pontos dátumot a szolgáltatás megszüntetésére vonatkozóan. Annyi bizonyos, hogy amint egy felhasználó megkapja az értesítést a megszűnésről, attól kezdve még 60 napig használhatja az alkalmazást. Ezt követően a program véglegesen leáll, és a rendszer automatikusan a Facebook weboldalára irányítja át a felhasználókat, ahol folytathatják beszélgetéseiket.
A vállalat azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy amennyiben nem engedélyezték a biztonságos tárolást a Messengerben, kapcsolják be ezt a funkciót, valamint állítsanak be egy PIN-kódot az asztali alkalmazásban a beszélgetési előzmények megőrzése érdekében. Ehhez részletes magyar nyelvű útmutató is elérhető.
A Meta nem indokolta meg döntését az asztali alkalmazás megszüntetéséről. A 60 napos átmeneti időszak lejárta után a felhasználók nyugodtan eltávolíthatják az alkalmazást számítógépeikről.
