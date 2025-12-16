Megszületett az év utolsó kamatdöntése: így határozott az MNB

Az év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott irányadó kamatán a Magyar Nemzeti Bank, ezzel 2025 egészében érintetlen maradt a monetáris politika fő eszköze, írja a Portfolio.

Változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így gyakorlatilag eldőlt, hogy a jegybank a teljes 2025-ös naptári évben nem nyúlt az irányadó eszközéhez.

A döntés teljes mértékben összhangban volt a várakozásokkal: a Portfolio által megkérdezett elemzők egyike sem számított arra, hogy az MNB eltér „óvatos és türelmes” monetáris politikájától. A jegybank továbbra is indokoltnak tartja a szigorú monetáris kondíciók fenntartását.

Az elmúlt egy hónap fejleményei sem adtak okot irányváltásra. Bár novemberben az infláció 3,8 százalékra mérséklődött, ezzel beérve a jegybank 2–4 százalékos célsávjába, az MNB szerint az inflációs kilátások továbbra is bizonytalanok. Gyorselemzésében a jegybank úgy fogalmazott: az őszi inflációs adatok alacsonyabbak lettek a szeptemberi Inflációs jelentésben vártnál, miközben az alapfolyamatok összhangban maradtak a prognózissal.

A gazdasági növekedés oldaláról lenne tér élénkítésre, hiszen a harmadik negyedévben is csupán stagnálást mutattak az adatok. Az MNB azonban többször hangsúlyozta: a növekedést hosszabb távon az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás biztosításán keresztül tudja támogatni. Utóbbi szempontjából különösen fontos a forint árfolyama, amely az év eleje óta erősödő pályán volt, de az elmúlt időszakban egyhavi mélypontra korrigált vissza. Egy kamatcsökkentés ilyen környezetben kockázatos üzenetet hordozott volna.

A decemberi kamatdöntés sajátossága, hogy ezzel egy időben jelenik meg az év utolsó Inflációs jelentése. Ennek friss inflációs és GDP-előrejelzéseit 15 órakor teszi közzé a jegybank, amelyek fontos iránymutatást adhatnak a 2026-os gazdasági kilátásokról.

Kiemelt figyelem övezi majd azt is, hogy az MNB miként látja a jövő év eleji inflációs pályát. Az áralakulást több egyedi tényező is fékezheti, például az árrésstop, az elhalasztott adó- és hatósági áremelések, valamint a szolgáltatói szektor önmérséklete. Az inflációs előrejelzésből arra is következtetni lehet, hogy a jegybank mikor kezdheti meg a kamatok csökkentését: már az év elején, vagy csak a második félévben.

A részletes indoklás szintén 15 órakor jelenik meg, ekkor kezdődik Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatója is.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA