2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2021. április 24.A Magyar Nemzeti Bank cégtáblája az épület bejárati kapuja mellett a főváros V. kerületében a Szabadság tér 8-9. szám alatt.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felhasználó!
Gazdaság

Megszületett az év utolsó kamatdöntése: így határozott az MNB

Pénzcentrum
2025. december 16. 14:54

Az év utolsó kamatdöntő ülésén sem változtatott irányadó kamatán a Magyar Nemzeti Bank, ezzel 2025 egészében érintetlen maradt a monetáris politika fő eszköze, írja a Portfolio.

Változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így gyakorlatilag eldőlt, hogy a jegybank a teljes 2025-ös naptári évben nem nyúlt az irányadó eszközéhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés teljes mértékben összhangban volt a várakozásokkal: a Portfolio által megkérdezett elemzők egyike sem számított arra, hogy az MNB eltér „óvatos és türelmes” monetáris politikájától. A jegybank továbbra is indokoltnak tartja a szigorú monetáris kondíciók fenntartását.

Az elmúlt egy hónap fejleményei sem adtak okot irányváltásra. Bár novemberben az infláció 3,8 százalékra mérséklődött, ezzel beérve a jegybank 2–4 százalékos célsávjába, az MNB szerint az inflációs kilátások továbbra is bizonytalanok. Gyorselemzésében a jegybank úgy fogalmazott: az őszi inflációs adatok alacsonyabbak lettek a szeptemberi Inflációs jelentésben vártnál, miközben az alapfolyamatok összhangban maradtak a prognózissal.

Kapcsolódó cikkeink:

A gazdasági növekedés oldaláról lenne tér élénkítésre, hiszen a harmadik negyedévben is csupán stagnálást mutattak az adatok. Az MNB azonban többször hangsúlyozta: a növekedést hosszabb távon az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás biztosításán keresztül tudja támogatni. Utóbbi szempontjából különösen fontos a forint árfolyama, amely az év eleje óta erősödő pályán volt, de az elmúlt időszakban egyhavi mélypontra korrigált vissza. Egy kamatcsökkentés ilyen környezetben kockázatos üzenetet hordozott volna.

A decemberi kamatdöntés sajátossága, hogy ezzel egy időben jelenik meg az év utolsó Inflációs jelentése. Ennek friss inflációs és GDP-előrejelzéseit 15 órakor teszi közzé a jegybank, amelyek fontos iránymutatást adhatnak a 2026-os gazdasági kilátásokról.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kiemelt figyelem övezi majd azt is, hogy az MNB miként látja a jövő év eleji inflációs pályát. Az áralakulást több egyedi tényező is fékezheti, például az árrésstop, az elhalasztott adó- és hatósági áremelések, valamint a szolgáltatói szektor önmérséklete. Az inflációs előrejelzésből arra is következtetni lehet, hogy a jegybank mikor kezdheti meg a kamatok csökkentését: már az év elején, vagy csak a második félévben.

A részletes indoklás szintén 15 órakor jelenik meg, ekkor kezdődik Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatója is.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#mnb #alapkamat #jegybank #infláció #gazdaság #varga mihály #kamatdöntés #monetáris tanács #monetáris politika #gazdasági növekedés #forint árfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:22
15:12
15:02
14:54
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 15. 17:08
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2025. december 16. 08:04
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési...
MEDIA1  |  2025. december 15. 18:55
Hadházy szerint a 4iG valószínűleg csak fenyegetőzik
Az ellenzéki politikus Facebookon reagált arra a hírre, hogy a kormányközeli 4iG jogi lépésekkel fen...
Bankmonitor  |  2025. december 15. 15:41
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-meg...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 16.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
2025. december 16.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
2025. december 16.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2
6 napja
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
1 hete
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
6 napja
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
5
1 hete
Hatalmas változás a bankautomatáknál: duplájára nő az ingyenes készpénzlimit
PÉNZÜGYI KISOKOS
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 14:52
Az AI lett egy 27 éves fiatal pénzügyi tanácsadója: tényleg rommá keresheti magát vele?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 13:44
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
Agrárszektor  |  2025. december 16. 14:34
Csavart vett az időjárás itthon: itt már fehérbe borultak a fák