Vegyes képet mutat az építőipar teljesítménye 2025 októberében a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján.
Megmozdult a forint szerda reggel: itt vannak a friss euró, dollár, frank árfolyamok
Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hat órakor 385,72 forinton jegyezték az előző este hat órai 385,57 forint után, a dollár jegyzése 328,86 forintra ment feljebb 327,57 forintról, a svájci franké pedig 413,00 forintra 412,07-ről.
Szerda reggeli jegyzésén a forint 6,3 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,3 százalékkal erősebben a dollárral és 5,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi több uniós támogatás átcsoportosítását védelmi beruházásokra.
Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján kedden 2 órától terven felüli karbantartást végeznek.
A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, a hangsúly most az inflációs előrejelzésen és a jegybank üzenetein van.
Lehet, te is innen származó húst vettél: horrorüzemet záratott be a Nébih, undorító, amit az ellenőrök találtak
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei.
Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.
Az euró jegyzése reggel hat órakor 384,77 forinton állt az előző este hat órai 384,55 forint után.
Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor.
Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Nem mindennapi „köntösbe" burkolózott történetet göngyölítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán.
Baljós előrejelzés érkezett: hiába indul a BMW és a BYD gyára, 2026-ban sem térhet magához a magyar gazdaság?
Hétfő reggel sajtótájékoztatót tartott a Concorde Értkpapír Zrt. a jövő évi várakozásokkal kapcsolatban, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Elképesztő, hogy akartak illegális cigit csempészni Magyarországra: ilyet még a vámosok is ritkán látnak
Hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette a kabátokat merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.
Így alakulhat az olaj ára 2026-ban: erre mindenkinek figyelnie kell, durva hatással lehet Magyarországra is
Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.