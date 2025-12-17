2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
1 °C Budapest
néhány magyar forint bankjegy és érme
Gazdaság

Megmozdult a forint szerda reggel: itt vannak a friss euró, dollár, frank árfolyamok

Pénzcentrum
2025. december 17. 07:27

Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 385,72 forinton jegyezték az előző este hat órai 385,57 forint után, a dollár jegyzése 328,86 forintra ment feljebb 327,57 forintról, a svájci franké pedig 413,00 forintra 412,07-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szerda reggeli jegyzésén a forint 6,3 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,3 százalékkal erősebben a dollárral és 5,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
