Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?
Bizonytalanná vált a Trump és Putyin között tervezett budapesti csúcstalálkozó időpontja, miután a Kreml közölte, hogy nincs pontos menetrend az ukrajnai tűzszüneti tárgyalásokra, annak ellenére, hogy Trump korábban két héten belüli találkozót helyezett kilátásba - írja az Al Jazeera.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban, közölve, hogy "nincs pontos időkeret", és az orosz-amerikai vezetők találkozójának előkészítése "időbe telhet".
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak elmondta, hogy Moszkvában "nincs elképzelés" a budapesti találkozó lehetséges időpontjáról, megkérdőjelezve Trump állítását, miszerint az két héten belül megtörténhet. "Kezdettől fogva nem határoztunk meg pontos időkeretet. Előkészületekre van szükség, komoly előkészületekre" – mondta Peszkov.
A közeljövőbeli csúcstalálkozó reményeit tovább halványította, hogy az előkészítő megbeszélés Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és amerikai kollégája, Marco Rubio között a hírek szerint nem valósul meg ezen a héten. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kedden "korainak" nevezte az előtalálkozó részleteinek megvitatását.
A CNN értesülései szerint a találkozót "egyelőre elhalasztották", egyik forrásuk szerint az USA aggódik, hogy Moszkva ragaszkodik "maximalista álláspontjához" a tűzszünet feltételeit illetően. Lavrov "tisztességtelennek" nevezte a jelentést, de hangsúlyozta, hogy Moszkva álláspontja nem változott a két hónappal ezelőtti alaszkai Trump-Putyin találkozó óta.
Az orosz diplomata szerint a következő Trump-Putyin csúcstalálkozó helye és időpontja – amelyet Trump október 16-i telefonbeszélgetésük után jelentett be – kevésbé fontos, mint az Alaszkában megállapodottak végrehajtása.
Az augusztusi csúcstalálkozón Putyin kijelentette, hogy országa elkötelezett a háború befejezése mellett, de a konfliktus "elsődleges okait" meg kell szüntetni a tartós megállapodáshoz. Moszkva korábban az "elsődleges okok" közé sorolta a területi követeléseket, valamint Ukrajna "semlegességét" és katonai képességeinek leszerelését.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és számos európai vezető válaszul azzal vádolta Moszkvát, hogy húzza az időt a béketörekvésekben, miközben továbbra is "erőszakot és pusztítást" folytat szomszédja ellen. "Oroszország halogató taktikája újra és újra megmutatta, hogy Ukrajna az egyetlen fél, amely komolyan gondolja a békét" – állt Zelenszkij és nyolc európai vezető közös nyilatkozatában.
A csúcstalálkozó látszólagos késése újabb visszalépést jelent Trump számára, aki gyors háborús befejezést ígért, de nem tudott konkrét engedményeket kicsikarni Moszkvától. Hónapnyi ingadozó üzenetek után Trump legutóbb a jelenlegi frontvonalak befagyasztását szorgalmazta a tárgyalások kiindulópontjaként, amely álláspontot Zelenszkij és az európai vezetők is támogatják.
Putyin azonban elutasította a többszöri tűzszüneti felhívásokat, és ragaszkodik a keményvonalas követelések listájához, beleértve a jelentős területi engedményeket, amelyeket Kijev elfogadhatatlannak tart. Ukrajna szerint Putyin és Zelenszkij találkozójára lenne szükség az előrelépéshez, de a Kreml kizárta az ukrán vezetővel folytatott tárgyalásokat, amíg a békemegállapodás gyakorlatilag el nem készül.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a közelgő Trump-Putyin tárgyalások előtt,
A hírszerzés szerint Moszkva csak időt nyer a béketárgyalásokkal, közben már az újabb hadjáratra készül.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett találkozója késhet, miután a külügyminiszterek előzetes egyeztetését elhalasztották.
Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.
Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről.
