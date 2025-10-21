Most érkezett! Elképesztő bejelentést tett a Kreml: lehet, hogy elmarad a budapesti csúcstalálkozó?

Bizonytalanná vált a Trump és Putyin között tervezett budapesti csúcstalálkozó időpontja, miután a Kreml közölte, hogy nincs pontos menetrend az ukrajnai tűzszüneti tárgyalásokra, annak ellenére, hogy Trump korábban két héten belüli találkozót helyezett kilátásba - írja az Al Jazeera.

Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban, közölve, hogy "nincs pontos időkeret", és az orosz-amerikai vezetők találkozójának előkészítése "időbe telhet".

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak elmondta, hogy Moszkvában "nincs elképzelés" a budapesti találkozó lehetséges időpontjáról, megkérdőjelezve Trump állítását, miszerint az két héten belül megtörténhet. "Kezdettől fogva nem határoztunk meg pontos időkeretet. Előkészületekre van szükség, komoly előkészületekre" – mondta Peszkov.

A közeljövőbeli csúcstalálkozó reményeit tovább halványította, hogy az előkészítő megbeszélés Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és amerikai kollégája, Marco Rubio között a hírek szerint nem valósul meg ezen a héten. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kedden "korainak" nevezte az előtalálkozó részleteinek megvitatását.

A CNN értesülései szerint a találkozót "egyelőre elhalasztották", egyik forrásuk szerint az USA aggódik, hogy Moszkva ragaszkodik "maximalista álláspontjához" a tűzszünet feltételeit illetően. Lavrov "tisztességtelennek" nevezte a jelentést, de hangsúlyozta, hogy Moszkva álláspontja nem változott a két hónappal ezelőtti alaszkai Trump-Putyin találkozó óta.

Az orosz diplomata szerint a következő Trump-Putyin csúcstalálkozó helye és időpontja – amelyet Trump október 16-i telefonbeszélgetésük után jelentett be – kevésbé fontos, mint az Alaszkában megállapodottak végrehajtása.

Az augusztusi csúcstalálkozón Putyin kijelentette, hogy országa elkötelezett a háború befejezése mellett, de a konfliktus "elsődleges okait" meg kell szüntetni a tartós megállapodáshoz. Moszkva korábban az "elsődleges okok" közé sorolta a területi követeléseket, valamint Ukrajna "semlegességét" és katonai képességeinek leszerelését.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és számos európai vezető válaszul azzal vádolta Moszkvát, hogy húzza az időt a béketörekvésekben, miközben továbbra is "erőszakot és pusztítást" folytat szomszédja ellen. "Oroszország halogató taktikája újra és újra megmutatta, hogy Ukrajna az egyetlen fél, amely komolyan gondolja a békét" – állt Zelenszkij és nyolc európai vezető közös nyilatkozatában.

A csúcstalálkozó látszólagos késése újabb visszalépést jelent Trump számára, aki gyors háborús befejezést ígért, de nem tudott konkrét engedményeket kicsikarni Moszkvától. Hónapnyi ingadozó üzenetek után Trump legutóbb a jelenlegi frontvonalak befagyasztását szorgalmazta a tárgyalások kiindulópontjaként, amely álláspontot Zelenszkij és az európai vezetők is támogatják.

Putyin azonban elutasította a többszöri tűzszüneti felhívásokat, és ragaszkodik a keményvonalas követelések listájához, beleértve a jelentős területi engedményeket, amelyeket Kijev elfogadhatatlannak tart. Ukrajna szerint Putyin és Zelenszkij találkozójára lenne szükség az előrelépéshez, de a Kreml kizárta az ukrán vezetővel folytatott tárgyalásokat, amíg a békemegállapodás gyakorlatilag el nem készül.