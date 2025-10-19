2025. október 19. vasárnap Nándor
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vízkondenzáció az ablakokon télen.
Otthon

Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás

Pénzcentrum
2025. október 19. 15:36

A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat. Megmutatjuk, mi áll a páralecsapódás hátterében, hogyan lehet gyorsan és tartósan megszüntetni, és miért lehet hasznos segítség egy párátlanító – amelyből most a Lidl is kedvezményes áron kínál egy hatékony modellt.

Egy kis mennyiségű páralecsapódás az ablakon általában ártalmatlan. Ha azonban a nedvesség tartósan megmarad vagy rendszeresen megjelenik, az penészedéshez, egészségügyi problémákhoz és az épület károsodásához vezethet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Cikkünkben megmutatjuk, mik az ablakon megjelenő páralecsapódás okai, melyek azok a gyors beavatkozások, amik tényleg segítenek, és milyen hosszú távú megoldások akadályozzák meg a nedvességet és a penészt.

Hogyan keletkezik a páralecsapódás az ablakon?

Sokan nem tudják, miért párásodnak be egyáltalán az ablakok. A meleg levegő több nedvességet képes megkötni, mint a hideg. Amikor a meleg levegő hideg üvegfelülettel találkozik, lehűl, és a felesleges nedvesség apró vízcseppek formájában kicsapódik.

Kapcsolódó cikkeink:

Minél magasabb a levegő páratartalma, annál gyorsabban történik ez. Ez egy természetes folyamat, ami lehet teljesen ártalmatlan vagy problémás – az okoktól függően. Az sem mindegy, hol látjuk a páralecsapódást:

  • Ha belül párásodik az ablak: ez tipikus téli jelenség, a lakás levegőjének magas páratartalma okozza. Ez lehet azért, mert főztetek, zuhanyoztatok vagy éppen száradnak a ruhák. De okozhatják hőhidak, azaz rosszul szigetelt falak, nem megfelelő ablakkeretek is. Vagy a régi, rosszul záródó ablakok beengedik a hideget, így az üvegfelület is lehűl.
  • Ha kívül párásodik az ablak: leginkább nyáron fordul elő, ha az üveg külső oldala hidegebb a levegőnél; általában nem jelent gondot.
  • A két üvegréteg között: dupla üvegezésű ablaknál ez tömítési hibát jelez – az ablakot cserélni kell.

Mi az ideális páratartalom a lakásban?

Egy páramérővel (azaz higrométerrel) könnyen ellenőrizhető a levegő nedvességtartalma. Nem mindegy, melyik szobában mekkora értéket mérünk, a szakértők szerint az alábbiakra érdemes figyelni:

  • Nappali: 40-55% - A túl száraz levegő a növényeknek és bútoroknak sem tesz jót.
  • Hálószoba: 40-50% - A légzés növeli a páratartalmat, ezért reggel érdemes szellőztetni.
  • Fürdőszoba: max. 60% - Zuhanyzás, fürdés után azonnali, intenzív szellőztetés javasolt.
  • Pince: 50-60% - Túl magas páratartalom esetén penészedés veszélye áll fenn.

Mikor válik veszélyessé a páralecsapódás?

Nem mindegy, milyen gyakran és mennyi ideig párás, nedves a levegő a lakásban. A rövid ideig tartó párásodás (pl. főzés után) nem jelent gondot, de a tartósan nedves ablakok figyelmeztető jelek lehetnek arra, hogy akár penésztelepek és szerkezeti károk is kialakulhatnak az ingatlanban.

Ha naponta, órákon át látható a páralecsapódás az ablakon, azonnal cselekedni kell.

Azonnali teendők párás ablak esetén

Ha reggel nedves az ablak, érdemes gyorsan lépni a károk elkerüléséért. Fontos, hogy a vizet azonnal letöröljük, és rövid távon csökkentsük a párát - így megelőzhető a penészedés és a foltosodás, még mielőtt a probléma gyökerét megoldanánk.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

5 tipp a gyors beavatkozáshoz:

  • Szellőztessünk intenzíven, amíg az ablak teljesen megszárad.
  • Töröljük le a nedvességet.
  • Ne toljuk a bútorokat közvetlenül a hideg falhoz (legalább 5 cm távolság legyen).
  • Házi praktikák: egy tál só vagy macskaalom is megköti a nedvességet.
  • Nagyon párás helyiségben rövid ideig kapcsoljuk magasabb fokozatra a fűtést, majd szellőztessünk.

A tartósan párás ablakok arra utalnak, hogy komolyabb beavatkozásra van szükség. A helyes fűtési és szellőztetési szokások sokat segíthetnek, de néha technikai vagy építészeti megoldás kell – különösen a tulajdonosok számára van több lehetőség, mint a bérlőknek. 5 hatékony hosszú távú megoldás:

  • Helyes fűtés és szellőztetés: ne hagyjuk kihűlni a helyiséget, naponta többször szellőztessünk.
  • Páramentesítő használata: elektromos vagy granulátumos készülék is jó lehet.
  • Hőszigetelő fólia az ablakra: mérsékli az üveg hűvösségét, de korlátozott hatású.
  • Ablakfűtés vagy új ablakok beépítése: hatékony, de költséges megoldás.
  • Jobb hőszigetelés: főként régi épületeknél kulcsfontosságú.

A bepárásodott ablak nem feltétlenül probléma, de figyelmeztető jel. Aki azonnal eltávolítja a nedvességet, és hosszú távon helyes fűtéssel, szellőztetéssel vagy építési megoldásokkal reagál, az hatékonyan megelőzheti a penészedést és az épületkárokat.

Egy ilyen gép is jól jöhet

Egy párátlanító készülék hatékony és kényelmes megoldás lehet, ha a rendszeres szellőztetés önmagában nem elég. Ezek a berendezések képesek naponta több liter vizet kivonni a levegőből, így gyorsan és észrevehetően javítják a beltéri klímát.

Az akciós párátlanító. Forrás: Lidl akciós kiadványAz akciós párátlanító. Forrás: Lidl akciós kiadvány

A Lidl most éppen akciósan kínál egy Tronic párátlanítót, amely akár napi 10 liter vizet is képes összegyűjteni, és 200–245 watt teljesítménnyel működik. A készülék cserélhető és mosható szűrővel, két üzemmóddal (párátlanítás, szárítás) és kivehető víztartállyal rendelkezik, ami megkönnyíti a használatot. A 3 év garancia pedig plusz biztonságot jelent a vásárlóknak.

39 999 forintos árával a boltlánc ajánlata kifejezetten kedvező, különösen azok számára, akik pincében, fürdőszobában vagy gyengén szellőző helyiségekben küzdenek a nedvességgel. Egy ilyen készülék nemcsak a komfortérzetet növeli, hanem hosszú távon a lakás állapotát és az egészséget is védi.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #lakás #lakásfelújítás #fűtési szezon #penész #hőszigetelés #szellőztetés #ablak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:27
16:07
15:36
15:02
14:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
2025. október 18.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
2 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
2 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
2 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Viszontbiztosítás
a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 13:03
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Agrárszektor  |  2025. október 19. 15:03
Ez ijesztő: nem is hinnéd, mit találtak a nálunk is portyázó sakálokban