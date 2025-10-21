2025. október 21. kedd Orsolya
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Hitel

Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját egy pillanat alatt

Pénzcentrum
2025. október 21. 15:33

A trükk ezúttal annyi, hogy a természetesen hamis értesítőben a csalók saját számlaszámukat adják meg - remélve, hogy nem hasonlítjuk össze, és náluk landol a pénz, amit mi a banknak akarunk befizetni.

A mobilapplikáción hívja fel ügyfelei figyelmét az OTP ara, hogy megint egy újfajta csalás terjed - erre egy olvasó hívta fel a Pénzcentrum figyelmét. A pénzintézet azt írja, hogy a csalók most olyan kamu számlákat küldenek ki a gyanútlan ügyfeleknek, amelyen a bankszámlaszámot változtatták meg: vagyis ha erre utaljuk a szerintünk jogos díjat, akkor az a csalóknál landol.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP Bank arra hívja fel a figyelmet, hogy mint mindig, most is több módon lefülelhetjük mi magunk is, ha bepróbálkoznak nálunk.

Ennek első és ebben az esetben legfontosabb eleme az, hogy hasonlítsuk össze a küldött bankszámlaszámot a korábbi értesítőkben szereplőkkel.

Így megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban a banknak utaljuk az éppen esedékes díjat, és nem vernek át minket. A bank azt is írja, hogy ha maga az e-mail gyanús, amelyről az értesítő jött, akkor érdemes lehet rákeresni, hátha megerősítést nyer a gyanúnk a csalási próbálkozásról.

AZ OTP arra kéri emellett az ügyfeleket, hogy ne hagyjuk magunkat sürgetni, bármilyen pszichikai nyomás alá helyezni - ez a csalók egyik kedvelt módszere, hogy a pénzt "gyorsan kérik", vagyis el akarják érni, hogy az átverni kívánt áldozat inkább ne kezdjen el nyomozni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nemrégiben újra több csalás ütötte fel a fejét, telefonon, interneten egyaránt próbálkoznak az aljas bűnözők. A Pénzcentrumon megírtuk nemrég, hogy egy csaló brigád hamis SZÉP-kártya cash-back programmal kereste meg az áldozatokat, amelyet persze nem a bank szervezett:

Adathalász e-mailekre figyelmeztet az OTP: minden kártyatulajdonos veszélyben van!
EZ IS ÉRDEKELHET
Adathalász e-mailekre figyelmeztet az OTP: minden kártyatulajdonos veszélyben van!
Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.

Persze ez csak a torta egyik szelete: megírtuk azt is, hogy a bűnözők meglehetősen naprakészek a technológiában is: több esetben generatív AI-modellekkel találják meg potenciális áldozataikat, és ha bedőlünk, egy pillanat alatt az utolsó fillérig kirámolhatják a bankszámlánkat.

Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
EZ IS ÉRDEKELHET
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
Az elmúlt években drasztikusan megnövekedtek az emberek személyes adatait és banki hozzáféréseit célzó kibertámadások.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #pénz #riasztás #bankszámla #csalás #mobilbank #csaló #számla #SZÉP-kártya #hamis #bank #biztonság #pénzintézet #szép kártya #átverés #mobiltelefon #otp #bankolás #pénzügyek #átutalás #bűncselekmény #figyelmeztetés #bűnözés #csalók #adathalász #mobil #ügyfél #e-mail #adathalászat #bűnözők #kamu #alkalmazás #otp bank #számlák #ügyfelek #telefonos csalók #csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:12
15:04
14:53
14:42
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 20. 17:10
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 21. 14:59
Ganxsta Zolee, Marsalkó Dávid és Mautner Zsófi is szerepel a KAPóra új évadában a VIASAT3-on
Október 30-án visszatér Kovács András Péter talkshowja, a KAPóra. Az új évadban ismert vendégek - kö...
Bankmonitor  |  2025. október 21. 13:53
Kinek kell pénzügyi tanácsadó, ha ott a ChatGPT?
Új kihívó van az ember legjobb barátja címért: kutya helyett egyre többen a ChatGPT-re tekintenek ba...
Holdblog  |  2025. október 21. 09:45
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A ny...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 19. 19:32
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
3 hónapja
Váratlan fordulat az anyák SZJA-mentessége ügyében: mégsem jár mindenkinek a támogatás?
3
3 hónapja
Sorra ürítik ki a magyarok bankszámláit: rém hiteles csalás terjed, minden nyom ide vezet
4
3 hónapja
Nesze neked Otthon Start: nem egyedülálló lehetőség a 3%-os lakáshitel, itt még jobbak is a kamatok
5
3 hónapja
Nevetséges: papíron jár a tanároknak, nővéreknek évi 1 millió lakásra, de a bank szerint hitelképtelenek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 13:05
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 12:12
Döbbenetes fenyegetőzés Donald Trumptól: "ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják"
Agrárszektor  |  2025. október 21. 14:34
Milliókhoz juthat sok magyar termelő: ez hozhatja meg az áttörést?