Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját egy pillanat alatt

A trükk ezúttal annyi, hogy a természetesen hamis értesítőben a csalók saját számlaszámukat adják meg - remélve, hogy nem hasonlítjuk össze, és náluk landol a pénz, amit mi a banknak akarunk befizetni.

A mobilapplikáción hívja fel ügyfelei figyelmét az OTP ara, hogy megint egy újfajta csalás terjed - erre egy olvasó hívta fel a Pénzcentrum figyelmét. A pénzintézet azt írja, hogy a csalók most olyan kamu számlákat küldenek ki a gyanútlan ügyfeleknek, amelyen a bankszámlaszámot változtatták meg: vagyis ha erre utaljuk a szerintünk jogos díjat, akkor az a csalóknál landol.

Az OTP Bank arra hívja fel a figyelmet, hogy mint mindig, most is több módon lefülelhetjük mi magunk is, ha bepróbálkoznak nálunk.

Ennek első és ebben az esetben legfontosabb eleme az, hogy hasonlítsuk össze a küldött bankszámlaszámot a korábbi értesítőkben szereplőkkel.

Így megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban a banknak utaljuk az éppen esedékes díjat, és nem vernek át minket. A bank azt is írja, hogy ha maga az e-mail gyanús, amelyről az értesítő jött, akkor érdemes lehet rákeresni, hátha megerősítést nyer a gyanúnk a csalási próbálkozásról.

AZ OTP arra kéri emellett az ügyfeleket, hogy ne hagyjuk magunkat sürgetni, bármilyen pszichikai nyomás alá helyezni - ez a csalók egyik kedvelt módszere, hogy a pénzt "gyorsan kérik", vagyis el akarják érni, hogy az átverni kívánt áldozat inkább ne kezdjen el nyomozni.

Nemrégiben újra több csalás ütötte fel a fejét, telefonon, interneten egyaránt próbálkoznak az aljas bűnözők. A Pénzcentrumon megírtuk nemrég, hogy egy csaló brigád hamis SZÉP-kártya cash-back programmal kereste meg az áldozatokat, amelyet persze nem a bank szervezett:

Persze ez csak a torta egyik szelete: megírtuk azt is, hogy a bűnözők meglehetősen naprakészek a technológiában is: több esetben generatív AI-modellekkel találják meg potenciális áldozataikat, és ha bedőlünk, egy pillanat alatt az utolsó fillérig kirámolhatják a bankszámlánkat.