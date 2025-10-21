Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte,
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját egy pillanat alatt
A trükk ezúttal annyi, hogy a természetesen hamis értesítőben a csalók saját számlaszámukat adják meg - remélve, hogy nem hasonlítjuk össze, és náluk landol a pénz, amit mi a banknak akarunk befizetni.
A mobilapplikáción hívja fel ügyfelei figyelmét az OTP ara, hogy megint egy újfajta csalás terjed - erre egy olvasó hívta fel a Pénzcentrum figyelmét. A pénzintézet azt írja, hogy a csalók most olyan kamu számlákat küldenek ki a gyanútlan ügyfeleknek, amelyen a bankszámlaszámot változtatták meg: vagyis ha erre utaljuk a szerintünk jogos díjat, akkor az a csalóknál landol.
Az OTP Bank arra hívja fel a figyelmet, hogy mint mindig, most is több módon lefülelhetjük mi magunk is, ha bepróbálkoznak nálunk.
Ennek első és ebben az esetben legfontosabb eleme az, hogy hasonlítsuk össze a küldött bankszámlaszámot a korábbi értesítőkben szereplőkkel.
Így megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban a banknak utaljuk az éppen esedékes díjat, és nem vernek át minket. A bank azt is írja, hogy ha maga az e-mail gyanús, amelyről az értesítő jött, akkor érdemes lehet rákeresni, hátha megerősítést nyer a gyanúnk a csalási próbálkozásról.
AZ OTP arra kéri emellett az ügyfeleket, hogy ne hagyjuk magunkat sürgetni, bármilyen pszichikai nyomás alá helyezni - ez a csalók egyik kedvelt módszere, hogy a pénzt "gyorsan kérik", vagyis el akarják érni, hogy az átverni kívánt áldozat inkább ne kezdjen el nyomozni.
