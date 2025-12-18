Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 18.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 18.

Névnap

Auguszta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.04 Ft

CHF: 416.66 Ft

GBP: 442.82 Ft

USD: 331.3 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 17.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 13, 17, 18, 22, 33, 34



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 50 db

5-ös találat: 2286 db

4-es találat: 36300 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34300 Ft

MOL: 2872 Ft

RICHTER: 9595 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.19: Túlnyomóan borult, párás, ködös idő valószínű, nagyobb eséllyel az Alföldön lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Szitálás, ónos szitálás, délutántól elsősorban északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggel -2, +5, kora délután nagyrészt 2, 7 fok valószínű, csak néhol, az Alföldön lehet ennél enyhébb az idő.

2025.12.20: Többnyire borult, párás, ködös idő valószínű, csak kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső, a kezdetben még fagyos helyeken ónos szitálás is kialakulhat. Továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggel -1, +6, kora délután 1, 7, de néhol esetleg ennél magasabb lehet a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.18)

Akciók

