Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 18.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 18.
Névnap
Auguszta
Friss hírek
- Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
- 20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
- Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
- Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
- Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
- Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Deviza árfolyam
EUR: 389.04 Ft
CHF: 416.66 Ft
GBP: 442.82 Ft
USD: 331.3 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. december 17.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 13, 17, 18, 22, 33, 34
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 50 db
5-ös találat: 2286 db
4-es találat: 36300 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34300 Ft
MOL: 2872 Ft
RICHTER: 9595 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.19: Túlnyomóan borult, párás, ködös idő valószínű, nagyobb eséllyel az Alföldön lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Szitálás, ónos szitálás, délutántól elsősorban északon és a Dunától keletre néhol gyenge eső is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggel -2, +5, kora délután nagyrészt 2, 7 fok valószínű, csak néhol, az Alföldön lehet ennél enyhébb az idő.
2025.12.20: Többnyire borult, párás, ködös idő valószínű, csak kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső, a kezdetben még fagyos helyeken ónos szitálás is kialakulhat. Továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggel -1, +6, kora délután 1, 7, de néhol esetleg ennél magasabb lehet a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.18)
