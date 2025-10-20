A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij pénteki washingtoni találkozóján az amerikai elnök arra sürgette ukrán kollégáját, hogy fogadja el Oroszország békefeltételeit, különben Vlagyimir Putyin "elpusztítja" Ukrajnát - írja a Financial Times.
A Fehér Házban tartott megbeszélés több alkalommal is "kiabálássá" fajult, Trump "folyamatosan káromkodott" a bennfentesek szerint. Az amerikai elnök félredobta az ukrajnai frontvonalakat ábrázoló térképeket, és ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át a teljes Donbasz régiót Putyinnak.
Trump láthatóan átvette Putyin számos érvét, amelyeket az orosz elnökkel egy nappal korábban folytatott telefonbeszélgetésén hallott. Bár végül Ukrajna meggyőzte Trumpot, hogy támogassa a jelenlegi frontvonalak befagyasztását, a feszült találkozó jól tükrözte az amerikai elnök kiszámíthatatlan álláspontját a háborúval kapcsolatban.
Az ukrán delegáció abban a reményben érkezett a Fehér Házba, hogy meggyőzik Trumpot a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállításáról, de az amerikai elnök végül elutasította a kérést.
Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban. Ez kisebb engedmény az orosz elnök augusztusi alaszkai találkozón tett javaslatához képest.
"Oroszországnak harc nélkül átadni a Donbaszt elfogadhatatlan az ukrán társadalom számára, és Putyin ezt tudja" - nyilatkozta Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke. Hozzátette: "Putyin talán azért erőlteti ezt a vitatott ötletet, hogy megosztottságot okozzon Ukrajnán belül és aláássa egységünket."
Trump vasárnap a Fox Newsnak adott interjújában bizakodóan nyilatkozott a konfliktus lezárásáról, és hozzátette, hogy "Putyin el fog venni valamit, bizonyos területeket már megnyert". Zelenszkij ugyanaznap kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy "döntő lépésekre van szükség az Egyesült Államok, Európa, a G20 és G7 országok részéről" a háború befejezéséhez.
Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
