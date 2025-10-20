Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij pénteki washingtoni találkozóján az amerikai elnök arra sürgette ukrán kollégáját, hogy fogadja el Oroszország békefeltételeit, különben Vlagyimir Putyin "elpusztítja" Ukrajnát - írja a Financial Times.

A Fehér Házban tartott megbeszélés több alkalommal is "kiabálássá" fajult, Trump "folyamatosan káromkodott" a bennfentesek szerint. Az amerikai elnök félredobta az ukrajnai frontvonalakat ábrázoló térképeket, és ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át a teljes Donbasz régiót Putyinnak.

Trump láthatóan átvette Putyin számos érvét, amelyeket az orosz elnökkel egy nappal korábban folytatott telefonbeszélgetésén hallott. Bár végül Ukrajna meggyőzte Trumpot, hogy támogassa a jelenlegi frontvonalak befagyasztását, a feszült találkozó jól tükrözte az amerikai elnök kiszámíthatatlan álláspontját a háborúval kapcsolatban.

Az ukrán delegáció abban a reményben érkezett a Fehér Házba, hogy meggyőzik Trumpot a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállításáról, de az amerikai elnök végül elutasította a kérést.

Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban. Ez kisebb engedmény az orosz elnök augusztusi alaszkai találkozón tett javaslatához képest.

"Oroszországnak harc nélkül átadni a Donbaszt elfogadhatatlan az ukrán társadalom számára, és Putyin ezt tudja" - nyilatkozta Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke. Hozzátette: "Putyin talán azért erőlteti ezt a vitatott ötletet, hogy megosztottságot okozzon Ukrajnán belül és aláássa egységünket."

Trump vasárnap a Fox Newsnak adott interjújában bizakodóan nyilatkozott a konfliktus lezárásáról, és hozzátette, hogy "Putyin el fog venni valamit, bizonyos területeket már megnyert". Zelenszkij ugyanaznap kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy "döntő lépésekre van szükség az Egyesült Államok, Európa, a G20 és G7 országok részéről" a háború befejezéséhez.

Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA