2025. október 24. péntek Salamon
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Kínai Népköztársaság vörös nemzeti zászlaja egy épület tetején lévő rúdról lobogva
Világ

A Kreml régi barátja is hátat fordított Putyinnak: egyre nagyobb bajban az orosz medve

Pénzcentrum
2025. október 24. 09:11

Kína állami olajtársaságai felfüggesztették a tengeri úton érkező orosz kőolaj vásárlását az Egyesült Államok által a Lukoilra és a Rosznyeftre kiterjesztett szankciók miatt - írja a Reuters.

A Sinopec, a PetroChina és a Zhenhua Oil leállította a tengeren szállított orosz olaj beszerzését az október 22-én bevezetett amerikai szankciók hatására. Kína, mint az orosz olaj legnagyobb importőre, 2025-ben napi átlagosan 2,1-2,3 millió hordó olajat vásárolt Oroszországtól, amelynek 60 százaléka, körülbelül 1,4 millió hordó tengeri úton érkezett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iparági becslések szerint az állami cégek napi 250-500 ezer hordónyi olajat importáltak, míg a fennmaradó mennyiséget független finomítók vásárolták. A Sinopec kereskedő leányvállalata, a Unipec már a múlt héten felfüggesztette az orosz olaj vásárlását, miután az Egyesült Királyság október 15-én szankciókat jelentett be a két orosz vállalat ellen.

A kínai döntés időben egybeesik az indiai olajvállalatok hasonló lépésével, amelyek október 23-án közölték, hogy november 21-ig le kell zárniuk minden, a két orosz vállalathoz kötődő ügyletet. India jelenleg kőolajszükségletének 36 százalékát fedezi orosz forrásból, de várhatóan közel-keleti beszállítókkal fogja pótolni a kieső mennyiséget. Amennyiben az orosz kőolaj két legnagyobb vásárlója alternatív források után néz, az jelentősen felhajthatja a kőolaj világpiaci árát, amely csütörtökön egy nap alatt több mint 5 százalékot emelkedett.

Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat, amelyek azokat a pénzintézeteket sújtják, amelyeken keresztül az olajcégek kapcsolatban állnak az orosz vállalatokkal. A tartós olajár-emelkedés az amerikai fogyasztókat is érintené, ami politikai kockázatot jelenthet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ugyanakkor a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2025-re napi 2,3 millió hordós túltermelést jelez előre, ami 2026-ra 4 millió fölé nőhet. Ez a globális kereslet 4 százalékát teszi ki, ami rövidtávon mérsékelheti az áremelkedés hatását.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #oroszország #lukoil #világ #donald trump #kína #india #olajár #vlagyimir putyin #energiaválság #szankciók #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
08:30
07:45
07:45
07:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 24.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 23.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
2025. október 23.
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
2025. október 23.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 24. péntek
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
3
1 hete
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
15 órája
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
5
4 napja
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 08:30
Elnöki kegyelemben részesült egy gazdasági bűnöző: rengeteg embert károsított meg
Pénzcentrum  |  2025. október 24. 05:59
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Agrárszektor  |  2025. október 24. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.10.24. péntek