A Kreml régi barátja is hátat fordított Putyinnak: egyre nagyobb bajban az orosz medve

Kína állami olajtársaságai felfüggesztették a tengeri úton érkező orosz kőolaj vásárlását az Egyesült Államok által a Lukoilra és a Rosznyeftre kiterjesztett szankciók miatt - írja a Reuters.
A Sinopec, a PetroChina és a Zhenhua Oil leállította a tengeren szállított orosz olaj beszerzését az október 22-én bevezetett amerikai szankciók hatására. Kína, mint az orosz olaj legnagyobb importőre, 2025-ben napi átlagosan 2,1-2,3 millió hordó olajat vásárolt Oroszországtól, amelynek 60 százaléka, körülbelül 1,4 millió hordó tengeri úton érkezett.
Az iparági becslések szerint az állami cégek napi 250-500 ezer hordónyi olajat importáltak, míg a fennmaradó mennyiséget független finomítók vásárolták. A Sinopec kereskedő leányvállalata, a Unipec már a múlt héten felfüggesztette az orosz olaj vásárlását, miután az Egyesült Királyság október 15-én szankciókat jelentett be a két orosz vállalat ellen.
A kínai döntés időben egybeesik az indiai olajvállalatok hasonló lépésével, amelyek október 23-án közölték, hogy november 21-ig le kell zárniuk minden, a két orosz vállalathoz kötődő ügyletet. India jelenleg kőolajszükségletének 36 százalékát fedezi orosz forrásból, de várhatóan közel-keleti beszállítókkal fogja pótolni a kieső mennyiséget. Amennyiben az orosz kőolaj két legnagyobb vásárlója alternatív források után néz, az jelentősen felhajthatja a kőolaj világpiaci árát, amely csütörtökön egy nap alatt több mint 5 százalékot emelkedett.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat, amelyek azokat a pénzintézeteket sújtják, amelyeken keresztül az olajcégek kapcsolatban állnak az orosz vállalatokkal. A tartós olajár-emelkedés az amerikai fogyasztókat is érintené, ami politikai kockázatot jelenthet.
Ugyanakkor a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2025-re napi 2,3 millió hordós túltermelést jelez előre, ami 2026-ra 4 millió fölé nőhet. Ez a globális kereslet 4 százalékát teszi ki, ami rövidtávon mérsékelheti az áremelkedés hatását.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
Nicolas Sarkozy volt francia elnök megkezdte ötéves börtönbüntetését, ezzel ő lett a modern Franciaország első olyan volt vezetője, aki rácsok mögé került.
Sanae Takaichi lett Japán első női miniszterelnöke, miután a japán parlament kedden megválasztotta a konzervatív politikust.
