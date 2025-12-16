Nem segít a nemzetközi hangulat: csökkenéssel nyithat a BUX

A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat miatt csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Hétfőn a BÉT részvényindexe, a BUX 101,21 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel 109 506,37 ponton zárt.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 35 ezer forintnál húzódik fontos ellenállás, míg 33 700 forint közelében támasz. Hétfőn a részvény ára megállt 34 400 forinton, forgalma 6,2 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 200 napos mozgóátlag alatt zárt, ami így 2938 forintnál ellenállást jelent, támasz 2906 forintnál látható. A papír 26 forinttal, 0,88 százalékkal 2914 forintra csökkent hétfőn, 1,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richter felfelé mozdult ki a kereskedési sávjából az elemző szerint, a 30 napos mozgóátlag már fontos támaszt jelent 9768 forintnál, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 10 002 forintnál. Hétfőn a részvény árfolyama 110 forinttal, 1,13 százalékkal 9820 forintra nőtt, forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom továbbra is a 200 napos mozgóátlaggal küzd, hétfőn alatta zárt, így az ellenállást képez 1762 forintnál. A papír árfolyama 22 forinttal, 1,24 százalékkal 1748 forintra esett, forgalma 269,6 millió forint volt hétfőn.