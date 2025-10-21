A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Újra teret nyertek a nullás bankszámlák a magyar bankpiacon: több hazai nagybank is kínál olyankonstrukciót, ahol a számlavezetésért nem kell havi díjat fizetni: igaz, a legtöbb esetbenfeltételekhez kötik az ingyenességet. A Pénzcentrum megnézte, mely bankoknál találhatunk valódi 0 forintos ajánlatot, és mire érdemes figyelni a választásnál.
A nullás bankszámla alatt a legtöbben azt értik, ha a havi számlavezetési díj nulla forint. Ugyanakkor a teljes bankolási költség nem feltétlenül ennyi: a kártyadíjak, az átutalások vagy épp a készpénzfelvétel sokszor külön díj ellenében érhetők el.
A jegybank szerint is drága a bankolás
Az MNB évente megjelenő Fizetési Rendszer Jelentésében egyébként régóta kiemelt célkitűzés a lakosság bankolási költségeinek csökkentése, ez azonban nem igazán teljesül. A 2024-re vonatkozó jelentés úgy fogalmazott, a lakosság pénzforgalmi költségei az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, 2023-ban ez 265 milliárd forintot tett ki, ami 11 százalékkal haladta meg a 2022-es értéket. A folyamatos emelkedésnek két oka van az MNB szerint:
- egyrészt a bankok minden év elején megemelik a díjaikat jellemzően az előző évi infláció mértékével.
- másrészt a tranzakciós forgalomtól függő díjak magas aránya miatt az elektronikus pénzforgalom bővülésével automatikusan nőnek a banki bevételek, hiszen például az egyre több átutalásért, vagy az egyre növekvő számú bankkártyáért és bankszámláért évről-évre többet fizetnek az ügyfelek, ami hátráltatja az elektronikus fizetések további elterjedését.
Az inflációkövető áremelések és a tranzakciók értékével arányos díjak magas, 43 százalékos aránya miatt az infláció hatását többször fizeti meg a lakosság - állapította meg a jegybank.
Mit ajánlanak a bankok?
Megnéztük, milyen ajánlatokkal csábítják a bankok az ügyfeleket 2025 októberében. Mint kiderült, a legtöbb hazai pénzintézet kínál nullás számlacsomagokat. Például az OTP Smart számlacsomag választása esetén a számlavezetési díj 0 forint, ahogyan a Mastercard Online Smart főkártya kibocsátási díja és az első éves díja is. A számlához Árfolyam+ kedvezmény is beállítható, amellyel külföldi utazás során kedvezményes árfolyamon lehet vásárolni. Emellett a csomag igény szerint különböző kedvezménycsomagokkal is kiegészíthető.
A számlavezetési díj 0 Ft/hó, ha a jóváírt jövedelem eléri a mindenkori minimálbért, jelenleg akciósan 150 000 forintot. Amennyiben a jóváírt összeg ennél alacsonyabb, a számlavezetési díj 1 082 forint havonta. Szintén az OTP Junior számlavezetése ingyenes, ám ezt csak 14 és 24 éves kor között lehet igénybe venni.
A 28 év alattiaknak szóló Bázis számla Pályakezdő ajánlata esetén a számlavezetés az első 6 hónapban díjmentes, ha havonta legalább 100 000 forint rendszeres jóváírás érkezik, és teljesülnek a Bizalom ajánlat feltételei (például nem volt korábban OTP-nél vezetett lakossági forintszámlád az elmúlt 3 hónapban). Ugyanez vonatkozik a Bázis számla S csomagra is, ha azt OTP MobilBankon keresztül nyitjuk meg.
Október 27-től a banknál két új, ingyenes csomag is startol. Az OTP Top megfelelő választás lehet bankváltás esetén, míg az OTP Go a fiatal felnőtteket célozza meg.
A CIB ECO Bankszámla meghatározott havi jóváírás teljesítése esetén 0 forint számlavezetési díjjal érhető el, és a Visa Inspire elektronikus bankkártya első éves díja szintén díjmentes. A számla ráadásul bankfiók felkeresése nélkül, akár 20 perc alatt online megnyitható. Az ingyenes számlavezetés feltétele, hogy a számlára a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik havonta akár több részletben is. A CIB ECO Plusz számlavezetése szintén 0 forint, de ehhez már 450.000 forint jóváírásnak kell beérkeznie átutalás formájában, de lehet több részletben is. A diákszámlaként is funkcionáló ECO ForYou számla pedig 18 és 24 év között ingyenes.
Az Erste Bank Privilégium „X” Díjcsomag esetén a számlavezetés 0 forint, amennyiben havonta legalább 225 000 forint jóváírás érkezik egy összegben, vagy 300 000 forint két részletben, és a számlakivonatot elektronikusan kéred. A díjmentesség feltétele továbbá, hogy a számlanyitás hónapjában vagy az azt megelőző 180 napban ne legyen Erste Banknál vezetett lakossági számlád főtulajdonosként. Szintén a díjcsomagon belül korlátlan számban nyithatók díjmentesen forint- és devizaszámlák.
Az internetbanki és mobilalkalmazáson (George Web, George App) keresztül indított tranzakciók esetén a belföldi eseti átutalások díja 0 forint 50 000 Ft-ig, a rendszeres átutalások díja szintén 0 forint 50 000 Ft-ig. Az ennél nagyobb összeg után a 50 000 Ft feletti részre 0,45%, maximum 20 000 Ft tranzakciós díj kerül felszámításra. A betétikártya-szolgáltatás keretében kibocsátott bankkártya a számlák között szabadon váltható, így bármelyik számlához használható.
A K&H Banknál gyermekeknek, 14 éves korig szóló ifjúsági számlacsomag esetén a számlavezetés és az első bankkártya díjmentes, a megtakarítási számla szintén ingyenes, a bankkártya pedig az első évben díjmentes, később kedvezményes.
Felnőttek számára a K&H Minimum Plusz számlacsomag akkor lehet díjmentes, ha a havi jóváírás eléri a nettó minimálbért (2025-ben 193 400 Ft), és a banki megtakarítások összege meghaladja az 500 000 Ft-ot. A K&H Kényelmi Plusz csomag esetén a havi jóváírás legalább 300 000 Ft, és a megtakarítások összege minimum 3 millió Ft. Az Okos Kényelmi Plusz számlát online nyitva az első három hónapban díjmentesen lehet használni, ezt követően a bank javaslatot tesz egy másik számlacsomagra. Fiataloknak, 18–26 éves kor között, a K&H ifjúsági számlacsomag akár 40 000 Ft jóváírással és 0 forint számlavezetési díjjal érhető el.
A Raiffeisen Bank Premium Banking számlája esetén díjmentes számlavezetést kínál, ha teljesülnek a meghatározott feltételek. 2026. december 31-ig ehhez havi 400 000 Ft (vagy azzal egyenértékű deviza) jóváírás szükséges, 2027-től pedig a bruttó minimálbér kétszeresének megfelelő havi jóváírás az elvárás (2024-ben ez 533 600 Ft volt).
A Raiffeisen Aktív Számla díjmentes használatához a számlára minden hónapban be kell érkeznie a mindenkori bruttó minimálbérnek megfelelő összegnek (2025-ben 290 800 Ft), legfeljebb két tételben, bármilyen jogcímen. 2025. december 31-ig akciósan elegendő, ha a nettó minimálbérnek megfelelő összeg érkezik be (193 382 Ft). Emellett a számlán az adott hónapban legalább 10 tranzakciónak kell teljesülnie, és ezek összértéke érje el a bruttó minimálbér felének megfelelő összeget (2025-ben 145 400 Ft), de akciósan 2025 végéig elegendő a minimum 50 000 Ft. A feltételek teljesüléséhez számíthat az is, ha a számlatulajdonosnak már van vagy lesz a Raiffeisennél valamilyen hitele. A pénzintézet Yelloo számlacsomagja szintén 0 forintt havidíjat tartalmaz a 14 és a 26 év közöttieknek.
Az MBH Banknál nem elérhető mindenki számára automatikusan díjmentes bankszámla, azonban bizonyos feltételek teljesülése esetén a számlavezetés ingyenessé tehető. Fiataloknak, 14-25 éves kor között elérhető a Diák Számlacsomag, amely két évig díjmentes, amennyiben az ügyfél elektronikus számlakivonatot választ. Bizonyos prémium számlák esetén a díjmentességhez havi 800 000 Ft vagy annál magasabb jóváírás, illetve legalább 8 millió forint megtakarítás szükséges. Ezen kívül az Extra Számlacsomag is ingyenessé tehető, ha a bankszámlára havonta legalább 600 000 Ft jóváírás érkezik.
Az UniCredit Banknál nem létezik mindenki számára automatikusan díjmentes bankszámla, de bizonyos feltételek és akciók mellett elérhetők ingyenes lehetőségek. A Mobil Aktív Plusz számlacsomag esetében például egy akció keretében 6 hónapig díjmentes volt a számlavezetés, amely a díj visszatérítésével érvényesült; ezt követően a számlavezetési díj fizetendő, de bizonyos feltételek, például havi jóváírás teljesítése esetén kedvezmények vehetők igénybe.
Az Ikon Plusz számlacsomag szintén lehet ingyenes, amelyek során 6 hónap díjmentességet biztosítanak; ezt követően a havi díj fizetendő, de kedvezmények vehetők igénybe, ha az ügyfél havi jóváírása meghaladja a 400 000 forintot, és legalább 5 millió forint megtakarítással rendelkezik a banknál. Smart csomag esetén az első évben ingyenes a bankkártya, és bizonyos esetekben díjmentes lehet a számlavezetés.
Mire kell figyelni?
- Feltételekhez kötött ingyenesség: A nullás számlák többsége nem automatikus, hanem csak
akkor érvényes, ha teljesítjük a bank által előírt feltételeket (például havi jóváírás vagy aktív
netbankhasználat).
- Kiegészítő díjak: Hiába nulla a számlavezetési díj, a bankkártya éves díja, az átutalások vagy
az ATM-használat sokszor költséges lehet.
- Élethelyzet és használati szokások: Egy diák, egy kisjövedelmű ügyfél vagy egy nagy forgalmú
vállalkozó teljesen más számlacsomaggal járhat jól – ezért nem árt alaposan átnézni a
költségeket.
A nullás számlák visszatérése a magas banki költségekkel küzdő ügyfeleknek kedvezhet, különösen
azoknak, akik hajlandók teljesíteni a feltételeket. Ugyanakkor a legtöbb konstrukció mögött ott van a de - azaz a tranzakciós díjak és a kártyaköltségek. Érdemes tehát először a saját bankhasználati
szokásainkat elemezni, és csak ezután választani a nullás ajánlatok közül.
Ne félj a bankváltástól!
Sokan tartanak a bankváltástól, mert időigényesnek, bonyolultnak vagy kockázatosnak gondolják, pedig a valóságban ez egy egyszerű, jól szabályozott folyamat, amely jelentős megtakarítást eredményezhet - a megfelelő csomag kiválasztásában nagy segítség lehet egy számlacsomag kalkulátor. Az egységes számlaváltási rendszernek köszönhetően a legtöbb adminisztratív teher az új bankra hárul, az ügyfeleknek pedig elegendő egyszer megjelenniük az új számlanyitáshoz.
Egy kedvezőbb díjazású bankszámla választása éves szinten több tízezer forintos spórolást jelenthet, és az alacsonyabb költségek mellett korszerűbb szolgáltatásokhoz is hozzáférhetünk. A bankváltás folyamata csak pár lépésből áll:
- Az új számlát megnyitjuk a kiválasztott banknál – időpontfoglalással ez legfeljebb egy órát vesz igénybe.
- Egyidejűleg benyújtjuk a számlaváltási meghatalmazást az új banknak, amely alapján a pénzintézetek átvezetik a csoportos beszedési megbízásokat és rendszeres átutalásokat.
- Az új bank értesíti a régi bankot a számlaváltási igényről – ez legfeljebb 2 munkanapot igényel.
- A régi bank továbbítja a szükséges adatokat az új pénzintézet számára – ez maximum 5 munkanapon belül megtörténik.
- Az új számla aktiválódik, amint az adatok beérkeznek.
- Az új bank feldolgozza az információkat, és szükség esetén egyeztet – ez további 5 munkanapot vehet igénybe.
- A régi számla lezárása megtörténik – 1 munkanapon belül.
Ezzel az egyszerűsített bankváltás legfeljebb 13 munkanapot vesz igénybe, és ideális esetben csak egyszer kell személyesen megjelenni, a folyamat kezdetekor.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
