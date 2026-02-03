2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szeged, 2025. szeptember 14.BYD Dolphin Surf elektromos autó a szegedi E Street Parade rendezvényen 2025 szeptember 14-én.MTI/Oláh Tamás
Autó

Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?

Pénzcentrum
2026. február 3. 13:02

Visszafogott forgalommal indult 2026 januárja a magyar autópiacon: a forgalomba helyezett személyautók száma elmaradt az egy évvel korábbitól, miközben éves összevetésben mérsékelt növekedés látszik. A márkák versenyében toronymagasan a Toyota vezet, miközben a Skoda és a BMW együtt sem érte el a japán gyártó volumenét. Eközben a kínai márkák látványosan erősödnek, több hagyományos európai gyártót is megelőzve, a modellrangsort pedig egyértelműen a kompakt SUV-ok uralják.

Lassan indult a január a magyar autópiacon, összesen 8287 személyautót helyeztek forgalomba az országban, amely több mint 9 százalékkal kevesebb a 2025 januári adatnál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Datahouse friss adatai szerint ugyanakkor a 2024-es év azonos hónapjához viszonyítva 3 százalékos volt a növekedés.

Az első hónapban messze a Toyota bizonyult a vezető márkának, 1450 autót helyezett forgalomba, a második Skoda és a harmadik BMW összesen nem tudott ennyit elérni. Negyedik a Volkswagen 533 darabbal, a Suzuki pedig csak az ötödik helyen zárta a hónapot 522 forgalomba helyezéssel.

A kínai márkák közben már kézzelfogható súlyt képviselnek a magyar piacon: a BYD 205, a Chery 199 autóval a középmezőny elején szerepel, megelőzve a Citroënt (188), a Volvót (133), a Lexust (112), az Opelt (97), a Peugeot-t (94) és a Renault-t (86). Az Omoda (85) és a Jaecoo (72) szintén több, hagyományos európai márkát utasított maga mögé, míg az MG 62 darabbal már a Teslát (58) és a Cuprát (57) is lehagyta. 

Ez most Magyarország kedvenc autója

2026 januárjában Magyarországon a Toyota Yaris Cross vezette az új forgalomba helyezések listáját 445 darabbal. A második helyen a Nissan Qashqai végzett 371 autóval, a harmadik a Skoda Octavia lett 308 darabbal. Szorosan követte őket a Hyundai Tucson (305).

A toplista felső fele egyértelműen a kompakt és alsó-középkategóriás SUV-ok dominanciáját mutatja. A Suzuki S-Cross (275), a Toyota C-HR (200), a Volkswagen T-Roc (200), a Kia Sportage (179) és a Ford Kuga (130) is stabil darabszámot ért el. A klasszikus személyautók közül a Toyota Corolla (230) és a Skoda Octavia tartotta magát a legjobbak között.

A kisebb modellek és az alsóbb helyezések szintén jelentős volumeneket hoztak. A Suzuki Vitara 227, a Toyota Corolla Cross 149, a Nissan Juke 126 és a Citroën C3 Aircross 124 példányban került forgalomba. A lista alsó részén a Toyota Yaris (115), az Aygo X (113), a Dacia Duster (104), a BMW X5 (99), a Toyota RAV4 (98) és a Ford Tourneo Custom (96) szerepel, ami széles modell- és szegmenslefedettséget jelez a magyar piacon.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Árnyaltabb a kép

A 2025-ös forgalomba helyezési adatok kapcsán korábbi interjúnkban Gablini Gábor arról beszélt, azok önmagukban félrevezetőek: a statisztikákban szereplő járművek jelentős része nem marad Magyarországon. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint „sok tízezer darab autóról van szó”, szakmai becslések alapján akár évi 50 ezer jármű is reexportként végzi, egyes márkáknál pedig a forgalomba helyezések akár 70 százaléka is külföldre kerül. Ennek fő oka az erős hazai árverseny és az áfaelszámolásból fakadó nettó árelőny, ami miatt a magyar piac beszerzési pontként működik.

A valós hazai keresletet nézve 2025-ben markáns átrendeződés indult el: a lakossági vásárlók egyre inkább a megfizethető modellek felé fordultak. „A privát vásárlások elmozdultak a megfizethető autók irányába”, miközben ez a szegmens a hagyományos európai gyártók kínálatából nagyrészt eltűnt. Ezt a piaci űrt a kínai márkák töltötték be, ami ahhoz vezetett, hogy piaci részesedésük egy év alatt közel duplázódott Magyarországon. Az interjú szerint ezek az autók nem alacsonyabb minőségük, hanem többmilliós árelőnyük miatt versenyképesek.

A hagyományos gyártók lemaradásának oka elsősorban a magas európai termelési költség. Gablini szerint „Európa nagyon drágán termel”, és miközben korábban ezt a vevők hajlandók voltak megfizetni, ma már tömegek fordulnak el a túlárazott modellektől. A veszély nem rövid távú árverseny-vesztés, hanem tartós piacvesztés, különösen Kelet-Közép-Európában, ahol a kínai márkák gyorsan és hatékonyan erősödnek.

A 2026-os kilátások visszafogottak: a vásárlóerő gyengülése, a gazdasági bizonytalanság és a munkaerőpiaci szűkülés miatt nem várható érdemi piaci növekedés. A kamatcsökkentés rövid távon nem valószínű, az állami támogatások pedig legfeljebb átmeneti lökést adhatnak. A kereslet továbbra is a jó ár-érték arányú hibridek felé tolódik, miközben az elektromos autók támogatása nem látszik napirenden. A reexporttól megtisztított piacon a magánvásárlók aránya 30 százalék felett van, és ebben a szegmensben a kínai márkák dominanciája tovább erősödhet 2026-ban is.

Címlapkép: Oláh Tamás, MTI/MTVA
#autó #elektromos autó #vásárlóerő #autóvásárlás #személyautó #autópiac #datahouse #forgalomba helyezés #hibridautó #kínai autók #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:54
13:45
13:34
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
3 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
4
1 hónapja
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
5
2 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:45
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 11:45
Kiszivárgott egy súlyos dokumentum: nagy a készülődés Vietnámban, 50 év után újabb amerikai támadástól tartanak
Agrárszektor  |  2026. február 3. 13:31
Megszületett a törvény az osztatlan közös földtulajdon rendezésére