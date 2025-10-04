Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak

A Nemzetgazdasági Minisztérium módosította a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzatát.
A válás egy rendkívül megterhelő folyamat, ami az érzelmi megpróbáltatások mellett komoly anyagi terhekkel is jár. Sokan azt hihetik, hogy a költségek kimerülnek az illeték valamint az ügyvédi díjak kifizetésében, és nem is sejtik, hogy egy házasság felbontása mennyire összetett jogi procedúra is lehet. Cikkünkben egy ügyvédi szakértő segítségével jártunk utána, hogy milyen kiadásokkal jár ma egy válás Magyarországon, és mit tehetnek azok, akik szeretnék a lehető legzökkenőmentesebben és leggazdaságosabban lezárni életük egy meghatározó fejezetét.
A KSH adatai szerint 2024-ben több mint 17 ezer válás történt Magyarországon, ami egy stagnáló tendencia az elmúlt évekhez képest. A házasságban eltöltött évek száma is stagnálónak mondható, ha az elmúlt éveket nézzük, ugyanakkor ha egészen a 2000-es évek elejéig tekintünk vissza, az látható, hogy ez a szám növekedett, ugyanis míg 2001-ben átlagosan 11,4 év után váltak el az emberek, 2024-ben már átlagosan 14,5 évig tartott egy válással végződő házasság.
De mennyibe is kerül ma Magyarországon felbontani egy házasságot? Milyen költségekkel kell mindenképp számolni, és hogyan minimalizálhatóak a kiadások? A felmerülő kérdéseink megválaszolásához és a téma körüljárásához az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda segítségét kértük.
Az alapköltségek
Mint azt az iroda szakértője hangsúlyozta, a házasság felbontásához mindenképp szükség van bírósági eljárásra, melynek alapköltsége egy egyszerű bontóper esetén 30 000 forint illeték, amennyiben nincs tartásdíj-igény, mivel ez utóbbi befolyásolja az illeték összegét.
Az ügyvéd megjegyezte, fontos azt is tisztázni, hogy Magyarországon a válással kapcsolatos bontóper nem foglalja magába a vagyonközösség megszüntetését, és amennyiben nincs közös megegyezés, úgy a bontóperen kívül külön pert kell indítani a megosztásra is.
Emellett ha nincs megállapodás, akkor minden egyes további kérdés (utolsó közös lakóhely sorsa, gyermekelhelyezés, láthatás, tartásdíj, szülői felügyelet, stb.) külön tárgyalandó, és ez esetben a szakértők, valamint a gyermekelhelyezéssel, gyermektartásdíjjal kapcsolatos és egyéb költségek is tovább növelik a kiadások.
Ha nincs megegyezés
Ügyvéddel történő eljárás során természetesen további ügyvédi költségre is számítani kell. Bár egyszerű bontóper során nem kötelező az ügyvédi képviselet, a szakértő kiemelte, hogy amennyiben a pár egyéb megállapodást köt (pl. vagyoni) akkor erőteljesen ajánlott az ügyvéd bevonása, hiszen később egyes hiányosságok már orvosolhatatlanok. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy az ügyvédi költségek általában duplázódnak, mivel ritka az, hogy ügyvéd igénybevétele esetén a másik házastárs ne akarna saját jogi képviseletet. Az ügyvédi irodák jellemzően 35 000 forint + áfa óradíjon vállalják a bontó, valamint az esetleges vagyonmegosztási pereket.
A szakértő elmondta, vagyonmegosztási perre értelemszerűen abban az esetben van szükség, ha a bontóper során nem tudnak a közösen szerzett vagyon elosztásáról megegyezni a felek. Ebben az esetben, ha a helyzetet rendezni akarják, akkor már csak a vagyonmegosztási per marad (de természetesen a bontóper után is megegyezhetnek peren kívül).
A költségek minimalizálása
Tehát a válás legköltséghatékonyabb és leggyorsabb útja a közös megegyezéssel történő bontóper: ekkor egy tárgyalás alatt sor kerülhet a teljes lefolytatásra ítélettel együtt. Ha azonban vita van főképp a gyermekek elhelyezésével, gyermektartásdíjjal kapcsolatos kérdésekben, a per hosszúra nyúlhat, és akár 1–2 évig is eltarthat (első fokon), bár az ügyvéd megjegyezte, hogy leginkább a szakértők húzzák a folyamatot. Érdekesség, hogy a hitel alapvetően nem befolyásolja a pert, mert a szakértő szerint abban nem szokott vita lenni, hogy azt vagy vissza kell fizetni, vagy valakinek tovább kell viselni.
Arra a kérdésünkre, hogy mit tanácsolna azoknak a házastársaknak, akik szeretnék minimalizálni a költségeket és a pereskedést, az ügyvéd azt válaszolta, hogy a megegyezést javasolja, ugyanis minél több kérdést sikerül közösen tisztázni, annál kevesebb lesz a kiadás később, és jó esetben a bontóperen kívül nem lesz szükség egyéb per indítására sem. Mindezek miatt nagyon fontos a racionális hozzáállás, és hogy az érzelmi szempontok helyett a hosszú távú érdekeket tartsák szem előtt a felek, ne az esetleges sértődöttségüket. „Mindenkinek jobb, ha ezen minél hamarabb túl tudnak esni” – jegyezte meg.
Érdemes megemlíteni, hogy a válás egyik legnagyobb kiadása gyakran nem is a jogi procedúra, hanem az, hogy a felek külön életet kezdenek. A költözés, az új otthon kialakítása (új lakás bérlése, kaució, bútorok, háztartási eszközök), a külön háztartás fenntartása (rezsi, élelmiszer, biztosítások, melyek mindegyike immár kétfelé oszlik), valamint az egyéb adminisztratív költségek pl. közjegyzői díjak, ingatlan-átírás, gépjármű átírása mind-mind olyan tételek, melyekkel számolni kell.
Egy válás anyagi terhei tehát nagyrészt azon múlnak, hogy mennyire tudnak a felek közösen, békésen megállapodni. A jogi költségeken túl azonban mindig számolni kell az újrakezdés költségeivel is: a különköltözés, a két háztartás fenntartása és a gyermekek jövőjének biztosítása gyakran jóval nagyobb terhet jelent, mint maga a per.
A válás során tehát az illetékektől kezdve az ügyvédi díjakon át egészen a különköltözés költségeiig számos tényező terheli a feleket. Bár a jogi procedúra sokszor elkerülhetetlen, a legnagyobb spórolási lehetőséget a közös megegyezés és a kompromisszumkészség jelenti. Egy válás végén mindkét fél új fejezetet kezd az életében, és minél rendezettebben sikerül lezárni a múltat, annál több energia marad a jövő építésére is.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.