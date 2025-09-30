Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon

Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel, az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. Elvileg talán jobb lehetne az arány, ám spórolási okokból – és ez a második probléma - az emberek nem mennek el közjegyzőhöz, ügyvédhez, saját kezűleg írják. Így a végrendelet egy fiók mélyén kallódik, egy könyvben, dossziéban lapul, ha meg mégis elkerül, egyszerűen nem felel meg a jogszabályi követelmények, mert az írója nem volt tisztában az érvényességi feltételekkel. Becslések szerint 300 ezer végrendeletről és 300-400 milliárd forintnyi összegről beszélünk, ami az ebek harmincadjára kerülhet.

Annyi a jó hír, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) felmérései szerint az elmúlt években mégis történt előrelépés, akadt olyan online felmérés, melynek tanúsága szerint az abban részt vevők harmada tervezi a jövőben írásban rögzíteni végakaratát, négyötödük pedig igénybe is venné közjegyző segítségét.

A MOKK szakértői a Pénzcentrum megkeresésére elmondták: a házilag készített végrendeletek gyakran nem kerülnek elő a hagyatéki eljárás során, vagy ha elő is kerülnek, alaki vagy tartalmi hiányosságok miatt érvénytelennek bizonyulhatnak. A közjegyzők tapasztalatai szerint a házilag szerkesztett végintézkedések gyakran hiányosak, hibásak, emiatt pedig nem érvényesül az örökhagyó végakarata. Érvényes végrendeletet természetesen lehet saját kezűleg is készíteni, azonban szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie, így célszerű közjegyző vagy ügyvéd segítségét igénybe venni az okirat elkészítéséhez.

A közjegyző előtt tett végrendelkezésnek számos előnye van a saját kezűleg megírttal szemben. Egyrészt megelőzhetők azok a formai és tartalmi hibák, amelyekre hivatkozva az örökösök később megtámadhatják a végrendeletet, másrészt az így készült okirat nem veszhet el, és nem semmisíthető meg. A végintézkedés tényét pedig az okiratot készítő közjegyző bejegyzi a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. Ennek köszönhetően a hagyatéki eljárás során a közjegyző értesül arról, hogy az örökhagyó végrendelkezett, mivel minden esetben lekérdezi a nyilvántartást.

Az örökség felosztásának értelme

Az e-ingatlanugyvedek szakértői szerint legtöbben azért döntenek a végrendelet készítése mellett, mert biztosítani szeretnék, hogy vagyonuk az általuk kívánt módon kerüljön elosztásra haláluk után. A közhiedelemmel ellentétben a végrendelet általában nem a törvényes örökösöket zárja ki az öröklésből - éppen ellenkezőleg, gyakran az örökség közöttük való felosztása az értelme.

Kiskorúak öröklésének elkerülése. Sokak számára fontos, hogy kiskorú gyermekei, vagy unokái öröksége ne kerüljön a gyámhatóság felügyelete alá, hanem olyan személy kezelje, akiben maximálisan megbíznak.

A relikviák sorsa. Akadnak, akik egy fontos családi ékszert, egyedileg elkészített étkészletet, vagy egy jelentős értéket képviselő műalkotást szeretnék meghatározott személyekre hagyni.

Szándékos vagyoni elosztás. Az értékes ingatlanok arányos elosztása az örökösök között gyakran előre megtervezett szempontok szerint történik, hogy elkerüljék az osztatlan közös tulajdonból eredő későbbi családi vitákat és bírósági eljárásokat.

A végrendelet típusai Keretes: A végrendelet tehát egy olyan okirat, amelyben az örökhagyó a vagyonáról, vagy annak egy részéről rendelkezik halála esetére: szóban, tanúk előtt

végig saját kézzel írt és aláírt formában

tanúk előtt aláírt, gépelt okirati formában

ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati formában

közjegyző előtt tett közvégrendeleti formában

Érdemes a magánvégrendeletet is közjegyzői letétbe tenni

A MOKK szakértői a következőkre hívták fel a Pénzcentrum figyelmét. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy írásbeli magánvégrendeletet készít, néhány alapvető szabályra feltétlenül ügyelnie kell. Házilag készített végrendeletnél csak akkor nincs szükség tanúkra, ha az örökhagyó az okiratot elejétől a végéig saját kezűleg írja és aláírja. Ha a szöveg géppel készül, vagy más írja le, akkor a dokumentumot két tanúnak kell aláírnia.

A tanúk megválasztására is ügyelni kell: a tanúnak szánt juttatás csak akkor érvényes, ha azt a részt az örökhagyó kézzel írja, és külön aláírja, vagy ha a végrendelet megalkotásában további két tanú is részt vesz. Többoldalas dokumentum esetén minden lapot meg kell számozni, az örökhagyóval és – ahol szükséges – a tanúkkal is alá kell íratni, továbbá a készítés időpontját is egyértelműen fel kell tüntetni.

A magánvégrendeletnél azonban előfordul, hogy elveszik – a fiók mélyén, egy könyv lapjai között marad, az örökösök pedig azt sem tudják, hogy készült egyáltalán végrendelet. Annak érdekében, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző tudomást szerezzen róla, a házilag készített végrendeletet is érdemes közjegyzői letétbe helyezni, és azt bejegyeztetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. Ha az örökhagyó nem helyezi közjegyzői letétbe a végrendeletét, érdemes legalább annyit közölnie a végrendeleti örökössel, hogy készült végrendelet, és hol található, a tartalmáról ugyanakkor senkinek sem köteles beszámolni.

A MOKK szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: mivel a vagyoni és családi viszonyok akár néhány éven belül is érdemben változhatnak, a közjegyzők tapasztalata szerint ilyenkor célszerű a végrendeletet aktualizálni. A közjegyzőnél letett magánvégrendelet bármikor visszavehető, mellyel az hatályát veszti, és ezzel egyidejűleg új végrendelet is letétbe helyezhető.

Szóbeli végrendelet csak rendkívüli esetben

A szóbeli végrendeletet a Ptk. csak rendkívüli esetekben engedi meg. Az e-ingatlanugyvedek szakértői szerint ennek lehetősége kizárólag akkor adott, ha a végrendelkező olyan életveszélyes helyzetben van, amely akadályozza az írásbeli végrendelet elkészítését. Az ilyen végrendelet érvényességének egyik alapvető feltétele, hogy a végrendelkező két tanú jelenlétében, az általuk értett nyelven adja elő végakaratát, és nyilatkozzon arról, hogy ez a szóbeli kijelentés az ő végrendelete.

Fontos kiemelni, hogy a szóbeli végrendelet érvényességéhez a tanúknak nem szükséges tudniuk írni, ám a tanúkra vonatkozó általános szabályok – például hogy nagykorúak és cselekvőképesek legyenek, továbbá ismerjék a végrendelkezőt – itt is érvényesek. A tanúk személyére vonatkozó további megkötés, hogy ha bármelyik tanú, vagy annak hozzátartozója kedvezményezettje lenne a végrendeletnek, az a végrendelet adott részének érvénytelenségét vonja maga után.

Mit tartalmazhat egy végrendelet?

Egy végrendelet számos különböző elemet tartalmazhat, attól függően, hogy az örökhagyó hogyan kívánja rendelkezni vagyonáról és jogi kötelezettségeiről halála esetén. A legfontosabb elemek közé tartoznak:

Örökös megnevezése. Az örökhagyó egy vagy több örököst is kijelölhet, akik a hagyaték egy részét vagy annak egészét öröklik.

Örökrész meghatározása. Ha több örökös van, meghatározható, hogy ki milyen arányban vagy mely vagyontárgyakat örökli. Azt is érdemes szabályozni, hogy mi történik az egyes örökösök örökrészeivel, ha a végrendelkező elad a vagyonból, vagy újabb vagyontárgyakat (például ingatlan) vesz.

Helyettes örökös megnevezése. Az örökhagyó rendelkezhet arról is, hogy ki lépjen az örökös helyébe, ha az valamilyen okból kiesik az öröklésből.

Temetéssel kapcsolatos kérések. Mely vallás szertartásrendje szerint történjen a temetés, ki mondjon beszédet, stb.

Üzenet az élőknek. Sokszor a családtagokat váratlanul éri a végrendelet, így érdemes a végrendeletben elmagyarázni, hogy annak megtételére miért kerül sor - akár kérni is lehet az örökösöket, hogy mondjanak le a végrendelet megtámadásáról, vagy például a kötelesrészi igényükről.

A végrendelet érvényessége és megtámadhatósága

Az Újváry és Társai szakértői szerint egy végrendelet érvényessége kulcsfontosságú kérdés, hiszen csak az érvényes dokumentum garantálja, hogy akaratunkat tiszteletben tartják halálunk után. Az érvényesség számos tényezőtől függ, kezdve a formai követelményektől egészen a végrendelkező szellemi állapotáig a dokumentum készítésekor. Fontos tudni, hogy egy alaki hibás végrendelet könnyen megtámadható, ezért különös gondossággal kell eljárni a készítésekor. Ugyanakkor már a közjegyző sem veszi figyelembe a hagyaték átadása során.

A végrendelet megtámadása nem ritka jelenség, különösen, ha nagyobb vagyonról vagy összetett családi viszonyokról van szó. Az örökösök, vagy a kiesett örökösök indíthatnak ilyen eljárást, ha úgy vélik, hogy a végrendelet nem tükrözi az örökhagyó valódi szándékát, vagy ha kétségeik vannak annak jogszerűségével kapcsolatban. A megtámadás folyamata bonyolult lehet, és gyakran érzelmileg is megterhelő a család számára. Éppen ezért érdemes mindent megtenni azért, hogy a végrendelet már elkészítésekor minden szempontból kifogástalan legyen.