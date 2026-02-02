A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.
Aggasztó jelentés: kiszerettek Magyarországból a befektetők, már Szerbia, Bosznia is jobban teljesít
Drámai visszaesés a magyar vállalatfelvásárlási piacon: a 2023-as 10,4 milliárd eurós forgalom 2025-re mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott, miközben a régióban több kisebb ország is megelőzte Magyarországot - derül ki az EMIS-CMS legfrissebb jelentéséből - írja a Telex.
Az EMIS-CMS Emerging Europe M&A Report 2025/26 jelentése szerint a magyar vállalatfelvásárlási (M&A) piac összértéke riasztó mértékben csökkent az elmúlt években. Míg 2023-ban még 10,4 milliárd eurós piacméretről beszélhettünk, 2024-ben ez 2,5 milliárd euróra, 2025-ben pedig mindössze 1,2 milliárd euróra zsugorodott. A tranzakciók száma ugyanakkor növekedett, a jelentés 74 ügylet adatait összesítette.
Különösen aggasztó, hogy a magyar piac mérete már nemcsak a hagyományosan nagyobb gazdaságok - mint Lengyelország (13,8 milliárd euró) vagy Csehország (8,6 milliárd euró) - mögött marad el, hanem olyan országok is megelőzték, mint Szerbia (1,7 milliárd euró), Szlovákia (1,5 milliárd euró), sőt még Bosznia-Hercegovina (1,4 milliárd euró) is. Utóbbi esetében egy jelentős kanadai nyersanyagipari befektetés emelte meg az értéket. A régióban összesen 1568 tranzakciót regisztráltak, 36,6 milliárd euró összértékben.
A 2025-ös magyar piacon a legnagyobb ügylet az LG Chem 278 millió eurós befektetése volt, amellyel 50 százalékos részesedést szerzett az LG Toray akkumulátorgyártó vállalatban. A második helyen az IG Tech Capital 241,3 millió eurós befektetése áll, amellyel 49 százalékos részesedést vásárolt a 4iG SDT űr- és védelmi ipari cégében. A harmadik legnagyobb tranzakció az Iberdrola Renewables 100 százalékos felvásárlása volt 171,2 millió euróért, amelyet a román Premier Energy és a magyar iG TECH CC közösen hajtott végre.
A negyedik helyen a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Mol-csoport általi 122 millió eurós megvásárlása szerepel, míg az ötödik legnagyobb ügylet a Budapest Marriott Hotel 115 millió eurós értékesítése volt Tiborcz István érdekeltségeinek. A 100 millió euró körüli tranzakciók között szerepel még az MBH Bank 5 százalékának nyilvános értékesítése, valamint a 4iG Rába-felvásárlása is.
A piac zsugorodása különösen aggasztó a magyar gazdaság jelenlegi helyzetében. A GDP három éve gyakorlatilag stagnál, a munkaképes korú lakosság létszáma csökken, a termelékenység pedig csak minimálisan, évi 1 százalékkal javul. Ebben a helyzetben a külföldi tőkebevonás kulcsfontosságú lenne a növekedés beindításához.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az elmúlt évek gyenge teljesítményére több magyarázat is kínálkozik: 2022-ben és 2023-ban a magas kamatok nehezítették a vállalatfelvásárlásokat, az orosz-ukrán háború közelsége is visszatartó erőt jelentett, emellett a magyar kormány különadókkal és adminisztratív eszközökkel is akadályozta egyes külföldi befektetők tevékenységét. Piaci források szerint több vásárlási szándék is "piros lámpát" kaphatott, például az Alföldi Tej görög befektetőjének esetében, és kérdéses a Global Green Europe indiai felvásárlásának engedélyezése is.
A magyar cégek külföldi terjeszkedése, az úgynevezett "kifektetés" 2025-ben szintén visszafogottabb volt. Korábban az OTP, a Mol, a Richter Gedeon, a 4iG, a Waberer's és a B+N Referencia is aktívan vásárolt külföldön, és Mészáros Lőrinc, valamint Szíjj László érdekeltségei is megjelentek nemzetközi piacokon. A tavalyi év jelentősebb ügyletei között szerepelt a Shopper Park Plus Nyrt. 195 millió eurós lengyel bevásárlása és a Bonfarm romániai akvizíciója.
Az EMIS-CMS kiadvány szakértői szerint a régió vállalatfelvásárlási piacát általánosan sújtják olyan nehézségek, mint a kormányzati kiadások túlzott mértéke, a lassabb növekedés és az elöregedő népesség. Magyarországon, Horvátországban és Romániában külön problémát jelent a tartós infláció és az egyre magasabb fajlagos munkaerőköltség, ami rontja a versenyképességet. A szakértők szerint a jövőben a megújuló energia szektor és az egészségturizmus lehet a növekedés motorja a régióban.
A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
A Mol közel 700 millió eurós projektjének utolsó szakaszába lépett a Rijekai Finomító: éles üzemi próba és fokozatos teljes kapacitás várható.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
A MOHU REpont rendszerének bevezetése előtt az italcsomagolásoknak csupán töredéke lett újrahasznosítva.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Nagyon fontos, ami kiderült a 2026-os választásról: ezen áll vagy bukik minden, mi lesz itt áprilisig?
Megnyílt a jelölőszervezetek nyilvántartásba vételének lehetősége az április 12-ei országgyűlési választásra.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Beérett Trump ámokfutása, így lett a dollár a világ beteg embere: csúcsokat döntöget a forint árfolyama
Januárban a devizapiacot elsősorban a dollár folyamatos gyengülése alakította: szinte minden fontosabb valuta erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
A BUX hétfőn, kedden és szerdán is csúcsot döntött, a Mol és az OTP is elérte az eddigi legmagasabb záró értékét a hét első felében.
Ez a hét a válságok, bérek és budapesti szállodák világáról szólt, ezúttal is összegyűjtöttük a legolvasottabb cikkeinket.
A Cashtag legújabb adásában annak jártunk utána, mik az euró előnyei és hátrányai, és miért lehetne érdemes Magyarországnak is csatlakozni az eurózónához.
Szombat estére a bitcoin árfolyama 79 000 dollár alá süllyedt, ami 6,1 százalékos esést jelentett.
Nem csak szomszédi vita lehet a vége a folyamatos kutyaugatásnak: a jegyző zajmérést is elrendelhet, és súlyos pénzbírság következhet.
A szokatlanul hideg idő miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás; az MVM egyszeri mennyiségi kedvezménnyel kompenzálja a lakosságot.
Kikerült egy fontos kizáró ok, de közben szigorodtak a műszaki feltételek is – nem minden pályázónak lesz ez jó hír.
Hatalmas pofon a nemesfémeknek: egyetlen Trump-poszt elég volt, hogy bezuhanjon az arany és az ezüst ára
Egyetlen Truth Social-poszt elég volt ahhoz, hogy az ezüst ára egy nap alatt 30 százalékot zuhanjon a piacokon.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!